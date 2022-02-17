Пьяные водители: как в ГИБДД поощряют неравнодушных граждан за сообщения о нарушителях ПДД
На федеральном уровне такие вознаграждения тоже предусмотрены, однако, чаще всего граждане, сообщившие о нарушении ПДД, никаких поощрений не получают. В ГИБДД работа с населением предусмотрена по всей стране, кроме того, ведомство сотрудничает с различными общественными организациями, занимающимися выявлением нарушителей.
Хорошо зарекомендовало себя сотрудничество Госавтоинспекции с народными дружинами, а также внештатными сотрудниками, которые обычно помогают инспекторам при проведении сплошных проверок.
Лидерами среди регионов с неравнодушными гражданами стали Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Челябинская, Самарская, Ростовская, Московская области, Дагестан, Бурятия, Марий Эл и Ставропольский край.
Сообщить в ГИБДД о нарушителе можно любым удобным способом: по телефону, через интернет, письменно. Причем, если человек ошибется, и нарушение не подтвердится, никакая ответственность за ложное сообщение не предусмотрено.
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