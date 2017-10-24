Пьяных водителей будут наказывать строже
Пока Министерство не озвучило, насколько увеличится срок лишения свободы и размер штрафа. По действующему законодательству нетрезвому водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Аналогичное наказание ожидает собственника автомобиля, передавшего управление человеку в состоянии алкогольного опьянения.
Если в течение года МВД зафиксировало повторное нарушение правила, то дело приобретает статус уголовного. В этом случае водитель лишается прав на 3 года, а размер штрафа увеличивается до 300 тыс. рублей. Также закон предусматривает лишение свободы до двух лет. Если нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором пострадали другие участники, то его ожидает лишение свободы на срок до 9 лет в зависимости от тяжести травм.
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