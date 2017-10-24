24 октября 2017, 15:25

Пьяных водителей будут наказывать строже

Министерство внутренних дел России намерено ужесточить наказание водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если проект будет одобрен, то штраф за повторное нарушение правил дорожного движения, совершенное в нетрезвом состоянии, а также срок лишения свободы будут увеличены.
^

Ранее мы писали
Одна из самых острых проблем на российских дорогах – вождение в нетрезвом виде. Как бы не ужесточали наказание ...
Читать далее
Данное решение спровоцировано статистикой - ведомство зафиксировало высокое число осужденных по данному правонарушению. Кроме того, количество повторных преступлений в период следствия также выросло. Представители МВД уверены, что причина кроется в слишком лояльном наказании.

Пока Министерство не озвучило, насколько увеличится срок лишения свободы и размер штрафа. По действующему законодательству нетрезвому водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Аналогичное наказание ожидает собственника автомобиля, передавшего управление человеку в состоянии алкогольного опьянения.

Если в течение года МВД зафиксировало повторное нарушение правила, то дело приобретает статус уголовного. В этом случае водитель лишается прав на 3 года, а размер штрафа увеличивается до 300 тыс. рублей. Также закон предусматривает лишение свободы до двух лет. Если нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором пострадали другие участники, то его ожидает лишение свободы на срок до 9 лет в зависимости от тяжести травм.

Нужно ли ужесточить наказание пьяным водителям?
Голосовать

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

В избранное

Комментарии
Читайте по теме
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
24.10.2017, 09:52
Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года?
23.10.2017, 10:37
Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов
21.10.2017, 15:41
Глас народа, или Стоит ли посещать в Петербурге автобусные экскурсии?
21.10.2017, 09:48
Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
20.10.2017, 12:05
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Читайте по теме
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
24.10.2017, 09:52
Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года?
23.10.2017, 10:37
Lifan доехал со своим Road Show до невских берегов
21.10.2017, 15:41
Глас народа, или Стоит ли посещать в Петербурге автобусные экскурсии?
21.10.2017, 09:48
Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
20.10.2017, 12:05
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
Новый регламент ГИБДД обязывает сотрудника ГИБДД воздерживаться от грубости и неправомерных замечаний. Во многом документ носит технический характер. Однако беспокоит то, что отказались от выдачи справок о ДТП. Хочется надеяться, как верно отметил Сергей Миронов, что страховые компании готовы к такой ...
Нина
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
Майвей стоит в Автогермесе, есть в наличии. В задний часть ни подвеска а мост.
Евгений
Range Rover Velar SVR выехал на тесты. Видео
этот Велар как все рэйндж гроверы паркетники, настоящие внедорожники рамники как то : Форд Ф150 Раптор, Тойота Тундра, Додж РАМ 1500 Ребел, Шевролет Сильверадо 1500 , Ниссан Титан, они легко надерут задницы любым Рэйндж роверам по внедорожности !!!
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Пьяных водителей будут наказывать строже
{{material_121061}}Данное решение спровоцировано статистикой - ведомство зафиксировало высокое число осужденных по данному правонарушению. Кроме того, количество повторных преступлений в период следствия также выросло. Представители МВД уверены, что причина кроется в слишком лояльном наказании.Пока Министерство не озвучило, насколько увеличится срок лишения свободы и размер штрафа. По действующему законодательству нетрезвому водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Аналогичное наказание ожидает собственника автомобиля, передавшего управление человеку в состоянии алкогольного опьянения.Если в течение года МВД зафиксировало повторное нарушение правила, то дело приобретает статус уголовного. В этом случае водитель лишается прав на 3 года, а размер штрафа увеличивается до 300 тыс. рублей. Также закон предусматривает лишение свободы до двух лет. Если нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором пострадали другие участники, то его ожидает лишение свободы на срок до 9 лет в зависимости от тяжести травм.{{vote_124}}
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Астрахань Самара Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG