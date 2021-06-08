Пьяным водителям светит три года тюрьмы: Госдума приняла очередные поправки
В случае окончательного принятия поправок, для водителей, задержанных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения за рулем, ранее судимых по данной статье, будут лишать свободы сроком на три года. 110K.RU напоминает, что сегодня за повторное пьяное вождение можно сесть в тюрьму на два года. В настоящее время законопроект направлен на финальное, третье чтение.
Также для нарушителей-рецидивистов в новом законопроекте предусмотрены более серьезные денежные штрафы, которые утвердили во втором чтении. Так, размер наказания вырастет с 300 тыс. руб. до 500 тыс. рублей.
«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тыс. рублей и уголовную ответственность до трех лет», — цитирует ТАСС спикера Госдумы Вячеслав Володин.
Изменения предусматриваются в статье 264-1 УК («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»).
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