Пьяный дальнобойщик врезался в многоквартирный дом и разбил 33 машины (Видео)
Все началось с того, что пьяный дальнобойщик на своей фуре проехал перекресток на красный сигнал светофора и снес легковую машину, за рулем которой находилась женщина-водитель. К счастью, она отделалась незначительными травмами.
После наезда на «легковушку» фура прибавила скорости и понеслась к следующему перекрестку, находящему в полукилометре. По пути огромный автомобиль разносил припаркованные на обочине машины, некоторые из которых буквально впечатывались в стены домов.
На пути у разбушевавшегося водителя оказался прохожий, который успел отскочить от грузовика в последний момент. Только это его спасло от неминуемой гибели: он получил лишь небольшие травмы и ссадины.
Затем фура смяла еще четыре машины и загорелась, огонь перекинулся на автомобили, они выгорели дотла. Огонь был настолько сильным, что в соседнем доме оплавились и вылетели окна, сильно повредился фасад здания. Всех жильцов эвакуировали. По мнению экспертов, дом больше не пригоден для проживания.
Водителя большегруза удалось арестовать на месте. Сам он хоть и пострадал, но незначительно. В его крови обнаружили 2 промилле алкоголя. Его обвиняют в создании угрозы дорожному движению, ДТП и нанесении телесных повреждений. Водитель грузовика оказался нелегалом: у гражданина Турции регистрации в Германии не было.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий