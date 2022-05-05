5 мая 2022, 08:31
Пьяный на «Буханке» разгромил кладбище в Волгограде (видео)
Очень пьяный водитель УАЗ-452 «Буханка» покатался по волгоградскому кладбищу и снес несколько крестов и надгробий. Когда на место прибыли полицейские, мужчина уже мирно спал рядом с машиной.
Дарья Климова Фото: volga-kaspiy.ru
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Мужчину задержали. В полицейский автомобиль его грузили на носилках. Он был настолько пьян, что не мог самостоятельно держаться на ногах. Суд назначил нарушителю наказание в виде 15 суток ареста.
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