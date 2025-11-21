Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

21 ноября 2025, 13:27

Пьяный отец бросил двухлетнюю дочь в горящей машине: суд вынес приговор

22 года за решеткой: почему мужчина солгал полиции и что скрывалось за трагедией

В зале суда разыгралась настоящая драма. Отец не смог сдержать слез. Подробности происшествия шокируют. Следователи рассказали, что стало причиной трагедии. Судья огласил приговор.

В американском штате Огайо произошла трагедия, которая потрясла даже опытных полицейских. Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, оказался в центре громкого уголовного дела. По информации Dailymail, 34-летний Николас Стемен сел за руль своего автомобиля вместе с двухлетней дочерью Лиллианной. Поездка закончилась катастрофой: у машины отвалилось колесо, после чего вспыхнул пожар.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, они увидели, что автомобиль марки GMC Terrain полностью охвачен пламенем. Сам водитель шатался и едва держался на ногах, а запах алкоголя был настолько сильным, что не оставлял сомнений в его состоянии. На вопрос, есть ли кто-то еще в салоне, мужчина ответил отрицательно, попросту забыв о ребенке.

Пожарные обнаружили в обгоревшем кресле тело маленькой девочки. Следствие установило, что отец, выпив не менее десяти бутылок пива, попал в аварию, потерял сознание и, очнувшись, выбрался из горящего автомобиля, оставив дочь внутри. Позже он признался, что не помнит деталей случившегося, но осознает, что именно его действия привели к гибели ребенка.

В суде мужчина не смог сдержать слез, когда услышал приговор: минимум 22 года лишения свободы. Мать погибшей девочки передала через адвоката письмо, в котором выразила боль и требование самого сурового наказания для бывшего супруга. Судья отметил, что теперь мужчине предстоит всю жизнь помнить о том, что он сделал, и жить с этим грузом.

Лиллианна, по словам близких, была жизнерадостной и активной, любила рисовать, петь и лакомиться любимыми закусками. Эта история стала напоминанием о том, к каким трагедиям может привести безответственность за рулем и употребление алкоголя. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Упомянутые модели: GMC Terrain
Упомянутые марки: GMC
