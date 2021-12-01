Пьяный папаша вез шестерых детей и попал в аварию: полицейские не поверили своим глазам
Фото: ksltv.com
Когда на место происшествия прибыли полицейские, они не поверили своим глазам. Все дети не только были живы, но и просто отделались небольшими царапинами. Сам же электрокар выглядел очень печально и не подлежал восстановлению. Ранее глава Tesla Илон Маск рассказывал об уникальной фирменной технологии подушек безопасности, которая потенциально может спасти не пристегнутого ребенка, сидящего на переднем сиденье. Результаты аварии наглядно доказали правдивость его слов.
37-летнего водителя по имени Шаранджита Сингха Мултани арестовали. Его обвиняют в превышении скорости, вождении в нетрезвом виде с несовершеннолетними и в нарушении правил перевозки детей.
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