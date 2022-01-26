26 января 2022, 11:35
Пьяный полицейский на «Буханке» убил коллегу и ранил еще двоих
В Амурской области сотрудник местного ОВД сел пьяным за руль служебного автомобиля УАЗ и спровоцировал смертельное ДТП. Он не заметил остановившийся на обочине аварийный грузовик.
Дарья Климова Фото: vk.com/asn24
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Фото: vk.com/asn24
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На фото с места трагедии видно, что у полицейского уазика смята вся передняя часть. По факту аварии прокуратурой области проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Упомянутые модели: УАЗ 2206 (от 639 990 Р)
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