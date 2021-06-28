28 июня 2021, 08:37
Пьяный прохожий угнал полицейский автомобиль из-под носа у инспектора (видео)
Курьезный случай произошел накануне днем в Москве. Пьяный 36-летний житель Калуги угнал в центре города Skoda Octavia первого спецбатальона ДПС, элитного столичного подразделения Госавтоинспекции.
Дарья Климова Фото: riafan.ru
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Фото: mos-jkh.livejournal.com
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Догнать и остановить горе-угонщика смогли лишь на 22-м километре Минского шоссе. Судя по кадрам, снятыми очевидцами происшествия, в погоне участвовало не менее девяти полицейских автомобилей. Теперь мужчине грозит уголовное дело и тюремный срок. Свой поступок он объяснил просто: «Бес попутал».
Упомянутые модели: Skoda Octavia (от 887 000 Р)
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