18 апреля 2022, 15:27
Пьяный водитель BMW поднял на рога «ГАЗель» (эпичное видео)
Рано утром в понедельник, 18 апреля, на одном из краснодарских перекрестков произошла зрелищная авария с участием BMW 5-Series и грузовой «ГАЗели». Баварский автомобиль на полной скорости подлетел под грузовичок и оторвал его от земли.
Дарья Климова Фото: 93.ru
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Фото: 93.ru
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Удар оказался такой силы, что BMW буквально поднял «ГАЗель» себе на крышу и оторвал кабину от кузова. Оба автомобиля вылетели на тротуар и снесли по пути светофор и дорожный знак. Удивительно, но оба водителя выжили, хотя и получили травмы. За рулем BMW находился 41-летний водитель, который, как показала экспертиза, был пьян.
Упомянутые модели: BMW 5 (от 2 650 000 Р), ГАЗ 3302 Газель (от 825 000 Р)
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