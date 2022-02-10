Пьяный водитель протащил полицейского несколько десятков метров (видео)
Автоинспектор успел одной рукой ухватиться за дверь кроссовера, но водитель только увеличивал скорость. Напарник на машине ДПС начал преследовать Hyundai, к погоне подключился и проезжавший мимо автомобиль Росгвардии. Каким-то чудом полицейскому удалось перехватить руль и дотянуться до педали тормоза. Кроссовер уткнулся в сугроб. К счастью, никто не пострадал.
Выяснилось, что за рулем Hyundai Creta находился 53-летний местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Признаки САО имелись у него и на этот раз. От медосвидетельствования он вновь отказался. В отношении водителя составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования). Машину отправили на спецстоянку.
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