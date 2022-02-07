Пьяный водитель убил своего друга: на видео попали последние секунды до смертельной аварии и бутылка водки
Позже полицейские назвали подобный поступок трусливым и безответственным. Случайные прохожие вызвали скорую помощь, но Хасан скончался в больнице спустя две недели. Виновника аварии быстро нашли и задержали. Ему предъявили обвинения в целом букете нарушений: в причинении смерти в результате опасного вождения, в вождении без прав, в оставлении места происшествия, несообщении об аварии, вождении без страховки и нарушении порядка отбывания условного приговора.
Королевский суд Бирмингема приговорил молодого человека к восьми годам и одиннадцати месяцам тюрьмы. Ему также запретили управлять автомобилем в течение 9,5 лет.
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