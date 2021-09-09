9 сентября 2021, 00:01
Пьяный водитель улетел в кювет, но его спас другой пьяный водитель (полиция наказала обоих)
Клятва не бросать павшего товарища актуальна не только на войне, но и на дороге, где нельзя оставаться равнодушным к чужой беде. Однако, канадская полиция не оценила порыва нетрезвого водителя, который вызвался помочь своему «коллеге».
Дарья Климова Фото: richmond-news.com
Ранее мы писали
Возврат водительского удостоверения после лишения в 2021 году: процедура, необходимые документы и сроки
После того, как срок лишения прав истек, водитель должен обратиться за их возвратом в ГИБДД. Рассказываем ...Читать далее
Пока незадачливый водитель в растерянности стоял на обочине, мимо проезжал другой автомобиль, за рулем которого сидел еще один нетрезвый водитель. Увидев, что человек попал в затруднительное положение, он остановился и предложил подвезти его. Однако полицейские оперативно обнаружили брошенный в канаве автомобиль, а затем выследили и задержали обоих любителей выпить. Как сообщают местные СМИ, оба мужчины лишились водительских прав на 90 дней. Кроме того, полицейские забрали их машины на штрафстоянку на 30 дней.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 799 000 РRenault Espace 2017 в Москве
- 880 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 100 000 РLand Rover Range Rover Sport 2008 в Москве
- 350 000 РMitsubishi Lancer 2007 в Москве
- 3 580 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 269 000 РToyota Caldina 1995 в Москве
- 2 888 000 РLexus IS 2018 в Москве
- 860 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 185 000 РВАЗ (Lada) 2107 2007 в Москве
- 700 000 РMazda CX-7 2011 в Москве
Новости по теме
Осторожно, животные на дороге: видеоподборка (жесткие кадры)
07.09.2021, 16:59
В Ленобласти нарушителей ПДД будут ловить с помощью дронов
03.09.2021, 16:29
Такой аварии вы еще не видели: грузовик, перевозивший огромную лопасть от ветряка, застрял на переезде (видео)
31.08.2021, 00:01
Беспилотник Toyota не увидел инвалида по зрению и сбил его
30.08.2021, 09:30
Новости по теме
Осторожно, животные на дороге: видеоподборка (жесткие кадры)
07.09.2021, 16:59
В Ленобласти нарушителей ПДД будут ловить с помощью дронов
03.09.2021, 16:29
Такой аварии вы еще не видели: грузовик, перевозивший огромную лопасть от ветряка, застрял на переезде (видео)
31.08.2021, 00:01
Беспилотник Toyota не увидел инвалида по зрению и сбил его
30.08.2021, 09:30
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин