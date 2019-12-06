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6 декабря 2019, 19:19

Пьяный водитель, устроивший в Петербурге ДТП с 13-ю машинами, получил за год более 100 штрафов

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Фото: Дорожный инспектор
Накануне на Выборгском шоссе Санкт-Петербурга произошло крупное ДТП, которое чудом обошлось без жертв. В стоящие на светофоре автомобили на огромной скорости врезался Audi A7 для тест-драйва.
Пьяный водитель устроивший в Петербурге ДТП с 13 ю машинами получил за год более 100 штрафов

Фото: Дорожный инспектор

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Картина масштабной аварии сложилась не сразу. Сначала говорили, что за рулем Audi была девушка, которая взяла машину на тест-драйв. Позднее выяснилось, что управлял автомобилем 42-летний Алексей Долгов. Автосалон выдал ему машину в качестве подменной, на время ремонта. Очевидцы говорили о запахе алкоголя, в больнице, куда доставили виновника аварии, факт алкогольного опьянения подтвердили.

Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД, «водитель, управляя автомобилем Audi А7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом автомобилем Mercedes, после чего от удара Audi совершил наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 транспортных средств». 

По данным Госавтоинспекции, виновник аварии в 2019 году 105 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из них 104 раза – за превышение скорости. После аварии на Выборгском шоссе в отношении водителя возбудили сразу пять административных дел: 

об управлении автомобилем без водительских документов
об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
о нарушении ПДД, которое привело к причинению здоровью потерпевшего вреда средней степени тяжести
о повреждении дорожных сооружений
об управлении машиной без полиса ОСАГО

Водителю, устроившему ДТП с 13-ю автомобилями, придется из собственного кармана компенсировать ущерб всем пострадавшим, возместить расходы на ремонт автомобилей и восстановление дорожной инфраструктуры.
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Пьяный водитель, устроивший в Петербурге ДТП с 13-ю машинами, получил за год более 100 штрафов
{{material_128280}}Картина масштабной аварии сложилась не сразу. Сначала говорили, что за рулем Audi была девушка, которая взяла машину на тест-драйв. Позднее выяснилось, что управлял автомобилем 42-летний Алексей Долгов. Автосалон выдал ему машину в качестве подменной, на время ремонта. Очевидцы говорили о запахе алкоголя, в больнице, куда доставили виновника аварии, факт алкогольного опьянения подтвердили.Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД, «водитель, управляя автомобилем Audi А7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом автомобилем Mercedes, после чего от удара Audi совершил наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 транспортных средств». По данным Госавтоинспекции, виновник аварии в 2019 году 105 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из них 104 раза – за превышение скорости. После аварии на Выборгском шоссе в отношении водителя возбудили сразу пять административных дел: • об управлении автомобилем без водительских документов• об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения• о нарушении ПДД, которое привело к причинению здоровью потерпевшего вреда средней степени тяжести• о повреждении дорожных сооружений• об управлении машиной без полиса ОСАГОВодителю, устроившему ДТП с 13-ю автомобилями, придется из собственного кармана компенсировать ущерб всем пострадавшим, возместить расходы на ремонт автомобилей и восстановление дорожной инфраструктуры.
2019-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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