Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

14 декабря 2025, 08:57

Пьяный за рулем в 2025 году: какие штрафы и сроки лишения прав ждут водителей

Пьяный за рулем в 2025 году: какие штрафы и сроки лишения прав ждут водителей

Сел пьяным за руль? Готовься к штрафу в полмиллиона и тюрьме: новые правила

Пьяный за рулем в 2025 году: какие штрафы и сроки лишения прав ждут водителей

Вождение в нетрезвом виде строго карается. Наказания стали еще жестче. Водителей ждут огромные штрафы. Возможен даже тюремный срок. Узнайте все подробности новых правил.

Вождение в нетрезвом виде строго карается. Наказания стали еще жестче. Водителей ждут огромные штрафы. Возможен даже тюремный срок. Узнайте все подробности новых правил.

Управление автомобилем в состоянии опьянения остается одним из самых опасных нарушений на дороге. Законодательство предусматривает суровые меры для тех, кто решает рискнуть своей и чужими жизнями. В зависимости от обстоятельств, водителя может ждать как административное, так и уголовное преследование, которое включает в себя не только денежные взыскания, но и лишение свободы.

Последствия пьяной поездки могут быть самыми разными: от внушительного штрафа и запрета на управление транспортом до административного ареста, принудительных работ и реального тюремного заключения. Рассмотрим, какие именно санкции применяются к нарушителям в 2025 году.

Что грозит за первую пьяную поездку

Если водителя впервые остановили за рулем в нетрезвом состоянии, его действия квалифицируются как административное правонарушение. Суд в таком случае выносит решение о наложении штрафа в размере 45 тысяч рублей. Одновременно с этим нарушителя лишают водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Основанием для наказания служит подтвержденный факт употребления алкоголя или других опьяняющих веществ.

Процедура проверки проводится инспектором ГИБДД на месте с помощью алкотестера. Важно помнить, что отказ от освидетельствования, как на месте, так и в медицинском учреждении, автоматически приравнивается к признанию вины. В такой ситуации водитель будет признан нетрезвым по умолчанию со всеми вытекающими последствиями.

Когда наступает уголовная ответственность

Ситуация кардинально меняется, если водитель повторно садится за руль в нетрезвом виде. Такое деяние уже переходит в разряд уголовных преступлений и регулируется статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Здесь наказания куда серьезнее. Нарушителю может грозить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или взыскание в размере дохода за период от одного до двух лет.

Альтернативой штрафу могут стать обязательные работы продолжительностью до 480 часов, принудительные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет. В качестве дополнительной меры суд может запретить осужденному занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трех лет.

Если нет прав или уже лишен

Отдельно рассматриваются случаи, когда нетрезвый водитель не имеет при себе или вовсе не получал водительское удостоверение. Если права просто забыты дома, наказание будет стандартным - 45 тысяч рублей штрафа и лишение прав. Если же человек никогда не имел прав, ему грозит административный арест на 10-15 суток. Для некоторых категорий граждан, например, беременных женщин или инвалидов, арест могут заменить штрафом в 45 тысяч рублей.

Самые суровые меры ждут тех, кто сел за руль пьяным, будучи уже лишенным прав за аналогичное нарушение. В этом случае штраф может достигать 300 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы - двух лет. Если же у водителя уже есть судимость за «пьяное» преступление, новый проступок повлечет за собой штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Как оплатить штраф и можно ли получить скидку

Для оплаты штрафа за нетрезвое вождение предусмотрено несколько способов. Это можно сделать онлайн на официальном сайте ГИБДД, через портал «Госуслуги» или с помощью мобильных приложений банков. Также оплата принимается в банкоматах, терминалах и кассах банков. На погашение задолженности дается 70 дней с момента получения постановления суда.

Многих интересует вопрос о скидке. Как пишет Autonews, на данный вид правонарушения не распространяется возможность оплаты половины суммы в льготный период. Штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения придется оплачивать в полном объеме. Кроме того, после решения суда водитель обязан самостоятельно сдать свое удостоверение в подразделение ГИБДД.

