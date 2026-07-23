Что выбрать вместо новой Niva Legend на вторичным рынке: сколько стоит и на что обратить внимание

Пять альтернатив Lada Niva с полным приводом: цены, моторы и особенности

На рынке подержанных авто появились интересные варианты для тех, кто ищет надежный внедорожник с полным приводом. Мало кто знает, что некоторые из них могут удивить не только ценой, но и оснащением. Какие модели реально конкурируют с обновленной Lada Niva и что важно учесть при выборе - объясняем подробно. От 350 тысяч рублей: советы специалистов и неожиданные нюансы.

На рынке подержанных авто появились интересные варианты для тех, кто ищет надежный внедорожник с полным приводом. Мало кто знает, что некоторые из них могут удивить не только ценой, но и оснащением. Какие модели реально конкурируют с обновленной Lada Niva и что важно учесть при выборе - объясняем подробно. От 350 тысяч рублей: советы специалистов и неожиданные нюансы.

Для российских автолюбителей вопрос выбора внедорожника с полным приводом остается актуальным, особенно на фоне обновления Lada Niva Legend. Новая версия получила 1,8-литровый двигатель, но на вторичном рынке уже сейчас можно найти достойные альтернативы, которые способны конкурировать с вазовской классикой по ряду параметров. Как сообщает Autonews, эксперты выделили пять моделей, которые заслуживают внимания при покупке подержанного внедорожника.

Mitsubishi Pajero Mini II - это компактный внедорожник, который внешне напоминает старший Pajero, но отличается интегрированной рамой и небольшими размерами. Его мотор объемом 0,7 литра выдает от 52 до 64 л.с., а на выбор предлагаются механическая и автоматическая коробки передач. Цены на рынке начинаются от 350 тысяч рублей, однако стоит учитывать, что кузов этих машин подвержен коррозии, особенно у экземпляров с большим пробегом. Чаще всего страдают колесные арки, пороги и днище, что может потребовать дополнительных вложений.

УАЗ Патриот I Рестайлинг 3 - один из самых узнаваемых отечественных рамных внедорожников. Его моторы объемом 2,7 литра развивают 135 или 150 л.с., а коробки передач бывают как механическими, так и автоматическими. На рынке встречаются как бюджетные варианты от 655 тысяч рублей, так и дорогие бронированные версии стоимостью до 3,85 млн. Ржавчина - частая проблема для машин с большим пробегом, но можно найти и хорошо сохранившиеся экземпляры.

Renault Duster II - французский кроссовер, который давно зарекомендовал себя на российском рынке. Он оснащается моторами объемом от 1,3 до 2 литров и мощностью от 109 до 150 л.с. Среди трансмиссий - механика, вариатор и автомат. Duster выделяется широким выбором на вторичном рынке, а также наличием внедорожных ассистентов, таких как система помощи при спуске с горы и электронная имитация блокировки межколесного дифференциала. Цены варьируются от 1,025 до 2,5 млн рублей, а при желании можно найти экземпляры с минимальным пробегом.

Suzuki Jimny IV - модель, которую часто противопоставляют «Ниве». Главное отличие - наличие лонжеронной рамы и раздаточной коробки с понижающей передачей, что делает Jimny серьезным соперником на бездорожье. Мотор объемом 1,5 литра выдает от 64 до 105 л.с., а коробки передач - механика или автомат. Стоимость на рынке начинается от 1,75 млн рублей и может достигать 4 млн. Популярность модели обеспечила широкий выбор аксессуаров для тюнинга, однако большинство предложений - с правым рулем, что важно учитывать при покупке.

BAIC BJ40 I Рестайлинг - китайский внедорожник, который с 2023 года собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Он оснащается моторами объемом 2 или 2,3 литра мощностью от 162 до 250 л.с., исключительно с автоматической коробкой и полным приводом. Цены на вторичном рынке начинаются от 3 млн рублей, но предложений пока немного, а стоимость остается сравнительно высокой.

Интересно, что тенденция роста интереса к подержанным внедорожникам с полным приводом совпадает с увеличением спроса на гибридные автомобили, о чем недавно рассказывалось в материале о том, как китайские гибриды меняют структуру российского рынка - подробности можно узнать здесь. Это подтверждает, что покупатели все чаще ищут не только новые, но и проверенные временем решения.

В заключение стоит отметить несколько важных моментов: большинство альтернатив Lada Niva имеют свои особенности эксплуатации и обслуживания. Например, у японских моделей часто встречается правый руль, а у отечественных - проблемы с коррозией. Китайские внедорожники пока представлены ограниченно, но могут заинтересовать тех, кто ищет современное оснащение. При выборе стоит обращать внимание на состояние кузова, пробег и историю обслуживания. В целом, вторичный рынок предлагает широкий спектр вариантов для тех, кто не готов ждать или переплачивать за новую Lada Niva Legend.