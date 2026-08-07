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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 17:57

Пять атмосферных двигателей, которые служат дольше 200 000 км на российских дорогах

Пять атмосферных двигателей, которые служат дольше 200 000 км на российских дорогах

«Ресурсные моторы»: моторист назвал 5 двигателей, чья обкатка заканчивается только на 200 тысячах километров

Пять атмосферных двигателей, которые служат дольше 200 000 км на российских дорогах

В условиях роста стоимости ремонта и сложных технологий автомобилисты все чаще выбирают машины с простыми и надежными атмосферными двигателями. Эксперты выделили пять моторов, которые способны пройти свыше 200 тысяч километров без серьезных проблем - это особенно актуально для российских условий и климата.

В условиях роста стоимости ремонта и сложных технологий автомобилисты все чаще выбирают машины с простыми и надежными атмосферными двигателями. Эксперты выделили пять моторов, которые способны пройти свыше 200 тысяч километров без серьезных проблем - это особенно актуально для российских условий и климата.

В последние годы российские автомобилисты всё чаще обращают внимание не на мощность или тип коробки передач, а на ресурс двигателя. Причина проста: ремонт современных турбомоторов, с обилием электроники и алюминиевыми блоками, становится всё дороже, а надежность новых технологий не всегда оправдывает ожидания. На этом фоне растет интерес к простым атмосферным моторам, которые способны преодолевать сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Эксперты отмечают: чем проще конструкция двигателя, тем выше его ресурс. В рейтинг вошли пять атмосферных моторов, которые, по мнению мотористов, заслуживают особого внимания. Все они выпускались с 2008 по 2018 год и имеют чугунный блок (или чугунные гильзы), распределенный впрыск топлива и гидрокомпенсаторы. Именно такой набор решений обеспечивает двигателям надежность и ремонтопригодность.

Открывает рейтинг Peugeot EC5 — французский «атмосферник», с классическим TU5JP4. Его отличает прочный чугунный блок, надежная система охлаждения и удачная конструкция головки блока цилиндров. При объеме 1,6 литра он выдает 115 л.с., а заявленный ресурс достигает 400 тысяч километров. Единственный нюанс — после 150 тысяч км часто требуется замена или ремонт катализатора.

Renault K4M — еще один французский мотор, знакомый владельцам Logan и Largus. Чугунный блок, распределенный впрыск и 16-клапанная головка обеспечивают ресурс до 500 тысяч километров. Главное правило — вовремя менять ремень ГРМ. Этот двигатель по праву считается одним из самых надежных в своем классе.

Volkswagen 1.6 MPI (EA211) — немецкий вариант для моделей Polo и Rapid. После доработок поршневой группы мотор стал тише и надежнее, а его ресурс увеличился до 300 тысяч километров. Важно обслуживать его у квалифицированных специалистов, чтобы избежать типичных для этого агрегата проблем.

Японский Nissan HR16DE объемом 1,6 литра и мощностью 120 л.с. устанавливался на Terrano и Juke. Владельцы отмечают высокую надежность, однако после 150 тысяч км может увеличиться расход масла. Для продления срока службы рекомендуется периодически «прокручивать» мотор до высоких оборотов, чтобы избежать залегания поршневых колец. При правильной эксплуатации двигатель способен пройти до 270 тысяч километров.

Toyota 4GR-FSE — несмотря на алюминиевый блок, наличие фазорегуляторов и прямой впрыск, этот мотор объемом 2,5 литра (200 л.с.) на Camry известен своей выносливостью. При грамотном обслуживании он может пройти до 450 тысяч километров, хотя на больших пробегах возможны проблемы с помпой и повышенный расход масла.

Выбор в пользу простых атмосферных моторов с проверенными решениями — это не только способ сэкономить на ремонте, но и возможность избежать неожиданных поломок на дороге. Как показывает практика, такие двигатели особенно актуальны для российских условий, где качество топлива и перепады климата часто становятся серьезным испытанием для техники.

Для тех, кто выбирает автомобиль на долгий срок, важно помнить: атмосферные моторы с чугунными блоками, гидрокомпенсаторами и умеренной форсировкой выигрывают за счет устойчивости к нагрузкам и надежности. Они проще в обслуживании, реже требуют дорогостоящего ремонта и лучше переносят российские реалии. Также не стоит забывать и о своевременном обслуживании смежных узлов, влияющих на общий ресурс автомобиля подробнее в материалах, требующих регулярных смазок , помогает избежать лишних затрат и продлить срок службы машины.

Упомянутые модели: Renault Logan (от 409 000 Р), Volkswagen Polo (от 649 500 Р), Nissan Juke (от 1 220 000 Р), Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
Упомянутые марки: Peugeot, Renault, Volkswagen, Nissan, Toyota
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