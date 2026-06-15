Пять автомобилей 2026 года, которые не сломаются даже на плохих дорогах: максимальный запас прочности и никаких сюрпризов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 15:10

Пять автомобилей 2026 года, которые не подведут: рейтинг по запасу прочности

Пять автомобилей 2026 года, которые не подведут: рейтинг по запасу прочности

Пять автомобилей 2026 года, которые не сломаются даже на плохих дорогах: максимальный запас прочности и никаких сюрпризов

Пять автомобилей 2026 года, которые не подведут: рейтинг по запасу прочности

В 2026 году эксперты выделили пять моделей, которые способны служить годами без неожиданных поломок. Почему именно эти автомобили оказались в топе по надежности и что их отличает на фоне новых технологичных конкурентов - рассказываем в материале.

В 2026 году эксперты выделили пять моделей, которые способны служить годами без неожиданных поломок. Почему именно эти автомобили оказались в топе по надежности и что их отличает на фоне новых технологичных конкурентов - рассказываем в материале.

В условиях постоянного усложнения автомобильных технологий и появления десятков новых моделей ежегодно, надежность становится решающим фактором для большинства покупателей. Не каждый готов рисковать, выбирая машину, которая может преподнести неприятный сюрприз на сервисе или в дороге, поэтому рейтинг автомобилей 2026 года с максимальным запасом прочности вызвал особый интерес.

Эксперты проанализировали новинки и выделили пять моделей, которые соответствуют современным стандартам и способны выдерживать суровые условия без частых ремонтов. В списке представлены как доступные японские кроссоверы, так и крупные семейные автомобили, чья ставка сделана на проверенные технические решения и минимизацию риска неожиданных поломок.

На пятом месте Subaru Forester, который годами доказывает выносливость благодаря оппозитному двигателю и симметричному полному приводу. Простая конструкция без сложных электронных систем делает его ремонтопригодным, а подвеска легко справляется с ямами. Это выбор для тех, кто ценит спокойствие, а не погоню за модой.

Четвертую строчку занимает Subaru Crosstrek — младший брат Forester с более молодежным характером и универсальностью. Высокий клиренс, короткие свесы кузова и грамотная настройка шасси обеспечивают комфорт на плохих дорогах. Crosstrek сочетает простоту конструкции и надежность агрегатов, оставаясь логичным вариантом для тех, кто ищет компактный и выносливый автомобиль.

Третье место досталось Honda Civic в гибридной версии, где двухлитровый атмосферный двигатель работает в паре с электромотором. Главное преимущество не в динамике, а в том, что гибридная система построена на проверенных технологиях Honda без сбоев. Civic подходит и для города, и для дальних поездок, а его управляемость и экономичность делают модель привлекательной среди конкурентов.

Второе место занимает Toyota Grand Highlander — крупный кроссовер для семейных поездок с просторным салоном, тремя рядами сидений и доведенной до совершенства гибридной установкой. Технические решения проверены миллионами владельцев, а сама модель рассчитана на долгие годы эксплуатации без лишних хлопот. Здесь ставка сделана на комфорт, безопасность и надежность.

Лидером рейтинга вновь стала Toyota Camry, которая в 2026 году появилась в гибридной версии с 2,5-литровым двигателем. Camry стабильна в любых погодных условиях, расходы на обслуживание прозрачны, а даже спустя годы эксплуатации она сохраняет ликвидность. В эпоху усложнения технологий именно такая стабильность и простота ценятся особенно высоко.

Все автомобили из пятерки лидеров отказываются от рискованных технических экспериментов, используя только проверенные моторы и гибридные системы. Консервативные подходы инженеров обеспечивают минимальный риск и максимальную выгоду для владельцев. Если вы ищете автомобиль для долгосрочного владения и хотите избежать неожиданных расходов на ремонт, именно такие модели подарят настоящее спокойствие на дороге.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Honda Civic, Subaru Forester (от 1 699 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Honda, Subaru
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Хонда, Субару

Похожие материалы Тойота, Хонда, Субару

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Ростов-на-Дону Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться