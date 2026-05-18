Пять автомобилей 2026 года, которые не боятся ям и экономичны в обслуживании — что выбрать для города и дачи

18 мая 2026, 10:15
Пять автомобилей для дачи: высокий клиренс, вместительный багажник и разумная цена
Выбор машины для дачи - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, просторный багажник и надежность на плохих дорогах. В этом обзоре - пять моделей, которые отвечают этим требованиям и подходят для российских условий.
В условиях российских дорог и дачного сезона выбор автомобиля становится особенно необходимым. Для миссии в городе требуется машина, которая не боится ям и грунтовок, легко вмещает багаж и при этом не разоряет владельца. В 2026 году на рынке появится несколько моделей, которые удовлетворят эти потребности и будут пользоваться спросом у дачников.
Skoda Kodiaq – универсальный вариант для тех, кто ищет баланс между размером и комфортом. Даже в пятиместной версии салон просторный, багажник – один из самых больших в классе: 835 литров, а при сложенных сиденьях – до 2065 литров. Клиренс от 192 до 200 мм позволяет уверенно передвигаться по просёлкам. В России чаще выбирают бензиновый мотор 2.0 на 150 л.с., который сочетает динамику и экономичность. Управляемость и оснащение модели отмечают даже опытные владельцы, стоимость остаётся в разумных пределах.
Haval Jolion – лидер среди иностранных кроссоверов по продажам в стране. Его цена – как у субкомпактного кросса, а размеры и комплектация – на уровне класса C. Багажник вмещает 337 литров (или 1133 литра при сложенных сиденьях), клиренс – 190 мм. Самая популярная версия – с турбомотором 1,5 л (150 л.с.), полным приводом и независимой задней подвеской. Jolion экономичен (8,2 л/100 км) и доступен по цене, а в базовой комплектации уже есть климат-контроль, мультимедиа и современные системы безопасности.
Chery Tiggo 7 Pro Max – ещё один китайский кроссовер, быстро набирающий популярность. В отличие от предшественника, здесь доступны 7-ступенчатая роботизированная коробка и полный привод. Габариты позволяют комфортно перевозить семью, багажник – 475 литров (до 1500 литров при трансформации салона). Клиренс – 190 мм, мотор – турбированный 1,6 л (150 л.с.). Богатое оснащение и невысокая цена делают Tiggo 7 Pro Max конкурентом даже для лидеров сегмента.
Volkswagen Polo – классика для тех, кто ценит надежность и практичность. Несмотря на компактные размеры (4469 × 1706 × 1471 мм), салон не тесный, багажник – 530 литров с удобной геометрией. Клиренс – 170 мм, подойдёт для хороших дорог. Polo известен усиленной подвеской, оцинкованным кузовом и отличной динамикой. Самые востребованные двигатели – 1,6 MPI (90/110 л.с.) и 1,4 TSI (125 л.с.) с 7DCT. Модель успешно прошла краш-тесты EuroNCAP, качественная сборка позволяет покупать даже подержанные экземпляры без опасений.
Changan CS55 Plus – выразительный среднеразмерный кроссовер из Китая, который уже заслужил доверие российских водителей. Габариты – 4515 × 1865 × 1680 мм, багажник – 475 литров (1400 литров при сложенных сиденьях), клиренс – 171 мм. Передний привод, мотор 1,5 л (181 л.с.), 7-ступенчатый робот и многорычажная задняя подвеска, обеспечивающая динамику и комфорт. Важный плюс – зимний пакет: подогрев всех сидений, двухслойное лобовое стекло с обогревом, адаптированный климат-контроль. Безопасность на высоком уровне: подушки, ассистенты, прочный кузов и светодиодная оптика.
Для тех, кто выбирает автомобиль для дачи, важно учитывать не только клиренс и объем багажника, но и адаптацию к российским условиям. Например, многие модели из этого обзора имеют усиленную подвеску, оцинкованный кузов и зимние опции, что особенно актуально для регионов с суровым климатом.
Если вас интересует более широкий список моделей с полным приводом и высоким клиренсом, стоит обратить внимание на сравнение шести лучших автомобилей для дачи , где подробно рассмотрены тонкости эксплуатации на проселках и перевозки грузов. В 2026 году китайские бренды продолжат укреплять позиции, благодаря богатому оснащению за умеренные деньги, а европейские модели сохраняют репутацию надежных и практичных решений для дачников.
