Топ авто после 60 лет: Duster, Forester, Karoq, Vitara и CR-V — что важнее мощности

Suzuki Vitara, Honda CR-V, Skoda Karoq, Subaru Forester и Renault Duster отличаются размерами и характером. Каждый может подойти по-своему. Перед покупкой важнее проверить посадку, обзорность и управление именно в выбранном автомобиле.

Suzuki Vitara, Honda CR-V, Skoda Karoq, Subaru Forester и Renault Duster отличаются размерами и характером. Каждый может подойти по-своему. Перед покупкой важнее проверить посадку, обзорность и управление именно в выбранном автомобиле.

При выборе машины цифры мощности и разгона нередко отходят на второй план. Десять раз подряд сесть за руль и выйти из машины — простой тест, который быстро показывает то, чего не видно в таблице характеристик: седан может оказаться слишком низким, порог крупного внедорожника — неудобным, а настройка температуры — спрятанной в меню сенсорного экрана. После 60 лет требования к автомобилю меняются, хотя специальная машина «для пенсионера» не нужна: важны высота кресла, удобство посадки и то, насколько легко пользоваться основными функциями, не отвлекаясь от дороги.

Высокая посадка и хороший обзор

Для поездок по разбитым дорогам и грунтовке подойдет Renault Duster: высокий дорожный просвет и энергоемкая подвеска рассчитаны на маршруты, где асфальт встречается не везде. В старых поколениях салон простой, зато многие функции включаются обычными кнопками и переключателями. Среди особенностей повседневной эксплуатации — шумность некоторых версий на трассе и эргономика ранних машин, которая может показаться странной. Высоту кресла и удобство входа лучше оценить лично: общие достоинства модели не гарантируют, что конкретная посадка подойдет водителю.

Когда важнее видеть дорогу и уверенно ориентироваться в потоке, стоит присмотреться к Subaru Forester. Большая площадь остекления и высокая посадка помогают оценивать положение соседних машин — один из характерных отзывов владельцев звучит так: «Отсюда просто хорошо видно дорогу». Полный привод пригодится зимой или на пути к загородному дому, но сам по себе шильдик на крышке багажника не повод выбирать Forester. На подержанном экземпляре тщательно проверяют вариатор и двигатель, работу привода и историю обслуживания: запущенная машина может обернуться серьезными расходами на ремонт.

Городской размер или просторный салон

Если большая машина кажется громоздкой, Skoda Karoq предлагает средний формат: посадка достаточно высокая, а кузов не выглядит чрезмерно крупным. В знакомых на российском рынке версиях органы управления сравнительно понятны, а автоматическая трансмиссия избавляет от постоянной работы сцеплением в пробках. При покупке Karoq с пробегом важно выяснить, какие двигатель и коробка установлены, а затем изучить обслуживание и сверить показания одометра с состоянием машины: турбомотор и сложная трансмиссия требуют более внимательной проверки, чем старый атмосферный двигатель в паре с простым автоматом. Если автомобиль выбирают надолго, богатая комплектация не должна отвлекать от технического состояния.

Тем, кому нужен компактный автомобиль для города, может подойти Suzuki Vitara: ее проще разместить во дворе и на парковке, чем крупный кроссовер, а сиденье расположено выше, чем в обычном седане, поэтому садиться и выходить зачастую удобнее. Интерьер Vitara разных лет не заставляет искать каждую настройку в большом экране — основные операции достаточно понятны. За эту простоту приходится мириться со скромными материалами отделки: шумоизоляция зависит от поколения и комплектации, а салон может показаться слишком утилитарным тем, кто рассчитывает на мягкий премиальный интерьер.

Если компактного кузова уже недостаточно, Honda CR-V предлагает больше места и практичный салон: пассажирам второго ряда проще разместиться, а для вещей в дальней поездке остается больше места. Цифровое управление обсуждалось и в материале о Volvo EX90; в обычной эксплуатации особенно важно, насколько быстро водитель находит повседневные настройки. При выборе CR-V на вторичном рынке необходимо смотреть на конкретное поколение: встречаются машины разного возраста, с разными двигателями и трансмиссиями. Фраза «Honda проезжает 300 тысяч без единой поломки» остается автомобильной легендой, а состояние отдельного экземпляра после многих лет эксплуатации важнее репутации марки. По сочетанию простора и габаритов CR-V подойдет тем, кому тесно в компактной машине, но не нужен рамный внедорожник.

Проверка важнее списка оснащения

Перед покупкой несколько раз сядьте за руль и выйдите из машины. Проверьте, не приходится ли подтягиваться за руль и не цепляется ли нога за порог, оцените, можно ли широко открыть дверь на обычной парковке. Затем настройте зеркала и проверьте обзор назад, попробуйте включить обогрев, изменить температуру и громкость без помощи продавца: если для регулировки печки приходится открывать несколько меню, в движении проще не станет. Дверной проем заднего ряда также стоит оценить, если там будут ездить пассажиры: он может оказаться узким даже при удобном переднем кресле.

При проблемах с коленями или тазобедренными суставами автоматическая коробка способна облегчить езду по городу. При этом надежность зависит от конкретной модели агрегата и обслуживания, поэтому выбирать между классическим автоматом, вариатором и роботом лишь по названию типа трансмиссии не стоит. Камера заднего вида и парктроники могут упростить маневры, контроль слепых зон и автоматическое экстренное торможение также полезны. Удобство климатической системы лучше проверить самому: если на коротком тест-драйве органы управления уже раздражают, за долгую поездку это ощущение не исчезнет.