Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 08:20

Какие революционные авто провалились из-за слишком смелых идей и почему это важно для будущего автопрома

Инновации не всегда гарантируют успех: некоторые автомобили оказались настолько передовыми, что рынок их не принял. Почему даже самые прогрессивные решения могут привести к провалу, и какие уроки извлекли производители - разбираемся на примерах пяти моделей.

В автомобильной индустрии принято считать, что технологические прорывы и свежие идеи должны приносить успех. Однако история знает немало случаев, когда чрезмерная инновационность становилась причиной провала. Некоторые машины были настолько необычными, что публика не была готова к ним - и это обернулось для производителей потерями.

Среди примеров - автомобили, которые могли бы изменить ситуацию, если бы были выпущены позже или в другой стране. Их судьба - очевидное напоминание о том, что инновации должны быть не только смелыми, но и своевременными. В противном случае даже самые перспективные идеи рискуют остаться невостребованными.

Fisker Karma привлек внимание своим дизайном от Хенрика Фискера (автора BMW Z8 и Aston Martin DB9), выглядевшим намного дороже своих $100 000. Это был подключаемый гибрид с запасом хода 80 км на электротяге и суммарной мощностью 409 л.с. — по сути, автомобиль, позволяющий ездить без выбросов в городе и не беспокоиться о запасе хода на трассе. Но проект погубили проблемы с батареями от единственного поставщика A123 Systems: несколько машин загорелись, последовали отзывы, а ураган «Сэнди» уничтожил партию новых авто. В итоге обанкротился и поставщик, и сама Fisker Automotive, успев выпустить всего 2450 машин. Karma показала, каким должен быть люксовый электромобиль, но технологии тогда еще не дозрели.

Фото: Broad Arrow

Tucker 48 — амбициозный послевоенный седан, на фоне которого продукция «Большой тройки» выглядела архаично. Он имел мягкую приборную панель, выдвижное лобовое стекло, защитную капсулу салона и центральную фару, поворачивающуюся за рулем (функция, ставшая массовой лишь полвека спустя). Заднемоторный 5,5-литровый оппозитник позволял разгоняться до 200 км/ч. Проект напугал автогигантов, и против Такера началось расследование SEC, отпугнувшее поставщиков. Хотя предпринимателя оправдали, его завод закрыли, выпустив лишь 51 автомобиль. Все его идеи безопасности в итоге стали стандартом.

GM EV1 1996 года был первым современным серийным электромобилем, изначально спроектированным как электрокар, с уникальной аэродинамикой (Cd 0,19). Поздние версии с никель-металлгидридными батареями имели запас хода до 240 км, что превышало показатели Nissan Leaf 2010 года, и разгонялись до сотни менее чем за 8 секунд. GM предлагала EV1 только в лизинг, а через 8 лет, свернув «программу», изъяла и уничтожила почти все машины, несмотря на мольбы владельцев выкупить их. Вживую остались лишь несколько экземпляров в музеях с нерабочими агрегатами.

Фото:  Honda

Honda Insight первого поколения появилась в США на семь месяцев раньше Toyota Prius, была экономичнее и дешевле. Ее гибридная система IMA была проще, а сама машина — шедевром облегченной инженерии: каплевидный кузов с рекордной аэродинамикой (Cd 0,25) и весом на уровне родстера. Но она не стала культовой, как Prius, из-за странного дизайна, отсутствия практичности (всего два места) и механической коробки, тогда как Prius с «автоматом» был доступен большему числу водителей.

Chrysler Airflow 1934 года стал первым обтекаемым американским авто: округлые формы, интегрированные фары, несущий кузов и двигатель, сдвинутый вперед для простора салона. Это был прорыв, но публика встретила его холодно. Дизайн казался слишком экспериментальным, а запуск в разгар Великой депрессии усугубила спешка с производством, приведшая к проблемам с качеством. Продажи оказались мизерными, что едва не обанкротило Chrysler. Компания сделала неверный вывод, что покупателям не нужна аэродинамика, и на годы вперед задала тренд на консервативный дизайн в Детройте

Упомянутые модели: Fisker Karma, Honda Insight
Упомянутые марки: Fisker, Honda, Chrysler
