Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 июля 2019, 11:28

Пять автомобилей, на которые можно накопить за 5 лет

  • 246
  • 0
Основываясь на данных о средней зарплате и о средней стоимости нового автомобиля в России, эксперты вычислили, что на покупку машины требуется копить не менее 5 лет. Расскажем о пяти наиболее интересных моделях.
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Пять автомобилей на которые можно накопить за 5 лет
Ранее мы писали
Специалисты аналитического агентства «Автостат» решили выяснить, сколько времени потребуется россиянину со ...
Читать далее
На днях мы рассказывали о том, сколько времени потребуется россиянину со средней по стране зарплатой в 23,5 тыс. рублей, чтобы накопить на новую машину. Журналисты издания SpeedMe.Ru назвали пять наиболее привлекательных моделей, на которые можно накопить за 5 лет. Бюджет – 1,4 млн рублей. Эта сумма получена простым умножением среднего размера зарплаты (23,5 тыс. руб.) на 60 месяцев (5 лет). При подсчете не учитывались другие регулярные траты.

В оговоренный бюджет полностью укладываются автомобили семейства Lada Vesta. Базовый седан с 1,6-литровым (106 л.с.) мотором и «механикой стоит от 522 тыс. рублей. За его вседорожную версию Vesta Cross просят от 647 тыс. рублей. А «заряженную» Vesta Sport в топовой комплектации Luxe Multimedia можно приобрести за 1,05 млн рублей. 

Поклонники классических немецких моделей могут замахнуться на Volkswagen Golf, но только в базовой комплектации Trendline. Хэтчбек оснащается 1,4-литровым турбомотором (125 л.с.) и МКПП. В список стандартного оснащения входят 15-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная задняя оптика, подогрев передних сидений, мультируль, передние и боковые подушки безопасности и многое другое.

Практичный универсал Kia Ceed SW стоит от 1,11 млн рублей. Но в наш бюджет вписывается автомобиль с 1,6-литровым двигателем (128 л.с.) и «механикой» в комплектации Prestige. Набор базового оборудования включает в себя рейлинги, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности, датчик света, систему контроля давления в шинах (TPMS), ABS, интегрированную систему активного управления, системы помощи при трогании на подъеме и помощи при экстренном торможении.

В сегменте кроссоверов интересные предложения сейчас можно найти на Ford Kuga. Несмотря на то, что Ford принял решение продавать в России только коммерческие фургоны Transit, компания сохранит большинство сервисных центров и гарантийные обязательства по легковым автомобилям. Сейчас дилеры марки распродают последние автомобили с хорошими скидками, поэтому есть шанс выгодно приобрести компактный кроссовер Kuga. 

Замыкает список японский седан Toyota Corolla нового поколения, построенный на современной архитектуре TNGA  и получивший высокий балл на краш-тестах. Базовая версия стоит от 1,17 млн рублей. В оговоренный бюджет попадает комплектация «Комфорт» с 1,6-литровым мотором и бесступенчатым вариатором. Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем с функцией интеллектуального управления S-Flow, электроприводом боковых зеркал, медиасистемой с 8-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Названы 10 вещей, которые должен знать каждый автовладелец
А еще проще, читайте мануал, там все написано.
Критик
Как узнать код магнитолы.
Помогите с кодом пж rds 5000 m014962
Danik
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Лучшие рамные внедорожники 2019
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Пять автомобилей, на которые можно накопить за 5 лет
{{material_127039}}На днях мы рассказывали о том, сколько времени потребуется россиянину со средней по стране зарплатой в 23,5 тыс. рублей, чтобы накопить на новую машину. Журналисты издания SpeedMe.Ru назвали пять наиболее привлекательных моделей, на которые можно накопить за 5 лет. Бюджет – 1,4 млн рублей. Эта сумма получена простым умножением среднего размера зарплаты (23,5 тыс. руб.) на 60 месяцев (5 лет). При подсчете не учитывались другие регулярные траты.В оговоренный бюджет полностью укладываются автомобили семейства Lada Vesta. Базовый седан с 1,6-литровым (106 л.с.) мотором и «механикой стоит от 522 тыс. рублей. За его вседорожную версию Vesta Cross просят от 647 тыс. рублей. А «заряженную» Vesta Sport в топовой комплектации Luxe Multimedia можно приобрести за 1,05 млн рублей. Поклонники классических немецких моделей могут замахнуться на Volkswagen Golf, но только в базовой комплектации Trendline. Хэтчбек оснащается 1,4-литровым турбомотором (125 л.с.) и МКПП. В список стандартного оснащения входят 15-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная задняя оптика, подогрев передних сидений, мультируль, передние и боковые подушки безопасности и многое другое.Практичный универсал Kia Ceed SW стоит от 1,11 млн рублей. Но в наш бюджет вписывается автомобиль с 1,6-литровым двигателем (128 л.с.) и «механикой» в комплектации Prestige. Набор базового оборудования включает в себя рейлинги, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности, датчик света, систему контроля давления в шинах (TPMS), ABS, интегрированную систему активного управления, системы помощи при трогании на подъеме и помощи при экстренном торможении.В сегменте кроссоверов интересные предложения сейчас можно найти на Ford Kuga. Несмотря на то, что Ford принял решение продавать в России только коммерческие фургоны Transit, компания сохранит большинство сервисных центров и гарантийные обязательства по легковым автомобилям. Сейчас дилеры марки распродают последние автомобили с хорошими скидками, поэтому есть шанс выгодно приобрести компактный кроссовер Kuga. Замыкает список японский седан Toyota Corolla нового поколения, построенный на современной архитектуре TNGA  и получивший высокий балл на краш-тестах. Базовая версия стоит от 1,17 млн рублей. В оговоренный бюджет попадает комплектация «Комфорт» с 1,6-литровым мотором и бесступенчатым вариатором. Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем с функцией интеллектуального управления S-Flow, электроприводом боковых зеркал, медиасистемой с 8-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки.
2019-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Казань Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.