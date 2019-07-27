27 июля 2019, 11:28
Пять автомобилей, на которые можно накопить за 5 лет
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Основываясь на данных о средней зарплате и о средней стоимости нового автомобиля в России, эксперты вычислили, что на покупку машины требуется копить не менее 5 лет. Расскажем о пяти наиболее интересных моделях.
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В оговоренный бюджет полностью укладываются автомобили семейства Lada Vesta. Базовый седан с 1,6-литровым (106 л.с.) мотором и «механикой стоит от 522 тыс. рублей. За его вседорожную версию Vesta Cross просят от 647 тыс. рублей. А «заряженную» Vesta Sport в топовой комплектации Luxe Multimedia можно приобрести за 1,05 млн рублей.
Поклонники классических немецких моделей могут замахнуться на Volkswagen Golf, но только в базовой комплектации Trendline. Хэтчбек оснащается 1,4-литровым турбомотором (125 л.с.) и МКПП. В список стандартного оснащения входят 15-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная задняя оптика, подогрев передних сидений, мультируль, передние и боковые подушки безопасности и многое другое.
Практичный универсал Kia Ceed SW стоит от 1,11 млн рублей. Но в наш бюджет вписывается автомобиль с 1,6-литровым двигателем (128 л.с.) и «механикой» в комплектации Prestige. Набор базового оборудования включает в себя рейлинги, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности, датчик света, систему контроля давления в шинах (TPMS), ABS, интегрированную систему активного управления, системы помощи при трогании на подъеме и помощи при экстренном торможении.
В сегменте кроссоверов интересные предложения сейчас можно найти на Ford Kuga. Несмотря на то, что Ford принял решение продавать в России только коммерческие фургоны Transit, компания сохранит большинство сервисных центров и гарантийные обязательства по легковым автомобилям. Сейчас дилеры марки распродают последние автомобили с хорошими скидками, поэтому есть шанс выгодно приобрести компактный кроссовер Kuga.
Замыкает список японский седан Toyota Corolla нового поколения, построенный на современной архитектуре TNGA и получивший высокий балл на краш-тестах. Базовая версия стоит от 1,17 млн рублей. В оговоренный бюджет попадает комплектация «Комфорт» с 1,6-литровым мотором и бесступенчатым вариатором. Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем с функцией интеллектуального управления S-Flow, электроприводом боковых зеркал, медиасистемой с 8-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки.
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