Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 05:32

Пять автомобилей с самыми неудачными интерьерами за всю историю автопрома

Какие салоны вызывают отвращение даже у фанатов — топ-5 провалов

Некоторые автомобили удивляют не только внешностью, но и внутренним убранством. В подборке - пять моделей, чьи интерьеры стали настоящим разочарованием. Узнайте, почему эти машины попали в антирейтинг. Неожиданные детали и спорные решения ждут вас.

Когда речь идет о выборе нового автомобиля, большинство из нас в первую очередь обращают внимание на технические характеристики, надежность или внешний вид. Но есть еще один аспект, который может испортить впечатление от машины даже самым неприхотливым водителям - это интерьер. Иногда производители увлекаются экспериментами, в результат это вызывает не восхищение, а недоумение. Сегодня поговорим о пяти автомобилях, их салоны стали настоящим антиподом комфорта и стиля.

Ford Taurus третьего поколения – это тот случай, когда дизайнеры решили довести идею до абсурда. В конце 90-х и начале 2000-х Ford старался выделиться, сделал экстерьер максимально округлым. Но на этом не остановились: внутри все элементы управления разместились на огромной овальной панели. Ощущение такое, что инженеры вдохновились старыми мобильниками, где клавиатура располагалась как попало. Вся центральная консоль — один большой овал, в котором уместили и магнитолу, и климат-контроль, и прочие кнопки. Выглядит это странно, пользоваться неудобно, а отделка оставляет желать лучшего. В итоге салон Ford Taurus третьего поколения стал объектом насмешек и критики.

Фото: Jeep

Jeep Grand Cherokee WK, дебютировавший в 2004 году, позиционировался как премиальный внедорожник. Но, открыв дверь, многие покупатели наблюдали разочарование. В салоне царил дешевый пластик, попытка имитировать дерево выглядело настолько неестественно, что казалось пародией на роскошь. Пространства много, но оно использовано нелогично: пустые зоны, неудачные ниши, ощущение недоделанности. Даже наличие современной на тот момент навигации и электроприводов не спасало ситуацию. 

Hummer H2 – символ брутальности и королевского размаха. Но стоит заглянуть внутрь, как всякая харизма исчезает. Салон H2 - это хаос из неудачных решений: массивные панели, грубый пластик, нерациональное использование пространства. Качество материалов оставляет желать лучшего, а эргономика вызывает вопросы. Водителю приходилось мириться не только с неудобной посадкой, но и с плохой обзорностью. В итоге интерьер Hummer H2 стал одним из самых спорных среди внедорожников своего времени.

Fiat Uno Vivace — бюджетный хэтчбек, выпущенный для рынка Латинской Америки. В 2010 году Fiat решил возродить Uno и сделал его максимально простым и доступным. Но простота обернулась унынием: вся приборная панель изготовлена ​​из жесткого черного пластика, дизайн минималистичный до абсурда. В салоне Uno Vivace нет ни малейшего намека на уют или стиль – только функциональность и экономия для всех. Для жителей Бразилии и соседних стран такой интерьер стал настоящим испытанием на терпение.

Юго - легенда среди антирекордов. Этот автомобиль, созданный в Югославии, задумывался как доступный транспорт для всех. Но экономия для всех привела к тому, что интерьер Юго стал символом безвкусицы и бедности. Большинство машин выезжало с завода без тахометра, кондиционер был недоступной роскошью, а материалы отделки - дешевые. Внутри Юго царила тотальная экономия атмосферы, и даже самые непритязательные водители не могли этого не заметить.

Каждая из этих моделей по-своему уникальна, но выбирают их единицы. Иногда эксперименты по инновациям и экономии материалов приводят к результатам, которые на долгие годы стали анекдотом.

Упомянутые марки: Ford, Jeep, Hummer, Fiat, Chrysler
