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24 февраля 2020, 13:38

Пять автомобилей советского кино

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Автомобили героев играют в кино немаловажную роль. Но идентифицировать их марку и модель зачастую непросто. Расскажем о пяти машинах, запомнившимся по культовым советским фильмам.
Пять автомобилей советского кино

 

Пять автомобилей советского кино

 

Пять автомобилей советского кино

 

Пять автомобилей советского кино

 

Пять автомобилей советского кино

 

Пять автомобилей советского кино

 

Пять автомобилей советского кино

 

Пять автомобилей советского кино

 

Пять автомобилей советского кино
Пять автомобилей советского кино
Пять автомобилей советского кино
Пять автомобилей советского кино
Пять автомобилей советского кино
Пять автомобилей советского кино
Пять автомобилей советского кино
Пять автомобилей советского кино
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Легендарная «троица», Никулин, Вицин и Моргунов, в кинофильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» передвигалась на редком немецком автомобиле Adler Trumpf Junior, довоенной постройки. Автомобиль изрядно замаскирован. На капоте красуется олень – символ ГАЗа, а едет он на штампованных дисках с разболтовкой 5х115 и колпаками с надписью ЗМА. Кабриолет так бы и остался неопознанным, если бы не одно «но», сообщает портал Тарантас Ньюс. В фильме снимался личный автомобиль Юрия Никулина под своим «родным» регистрационным номером 91-63 ЮАР.

Еще один интересный экземпляр в фильмах о Шурике – это «моргуновка» или мотоколяска СМЗ С-3А из ленты «Операция Ы и другие приключения Шурика». Двухместным автомобилем с наклейкой «Инвалид» управлял персонаж «Бывалый», которого и сыграл Евгений Моргунов. Эту машину выпускали с 1958 до 1970 годы. Всего было собрано более 200 тысяч экземпляров. В движение ее приводил мотоциклетный двигатель Иж-49 мощностью 8 лошадиных сил.

В фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» принимал участие ГАЗ-21, который был мечтой простого советского человека. Под капотом машины скрывался 2,5-литровый двигатель мощностью 75 л.с., который сочетался с механической коробкой передач. Всего же с 1956 по 1970 годы на Горьковском автозаводе было выпущено почти 640 тысяч экземпляров. Кстати, машина из фильма «Берегись автомобиля» еще снималась в роли «такси на Дубровку» в «Бриллиантовой руке» и служила рабочей машиной-такси героя Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе».

Полноправным героем ленты Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» стал автобус ЗИС-8, по прозвищу «Фердинанд», управлял которым шофер Копытин. В движение его приводил 6-цилиндровый рядный карбюраторный двигатель объемом 5,55 литра и мощностью в 73 л.с. Автобус полной массой 6,1 тонн был способен разгоняться до 60 км/ч. Для постройки кузова изготавливался деревянный каркас, который затем обшивался металлом.

В еще одном кинофильме Эльдара Рязанова - «Невероятные приключения итальянцев в России» - яркие роли достались сразу двум советским автомобилям: ВАЗ-2103 и Москвич-412. Многим заполнилась их динамичная и зрелищная погоня. В далеком 1973 году в СССР в процессе киносъемок разрешалось бить только списанные машины. Но фильм о приключениях итальянцев создавался совместными усилиями советских и итальянских кинематографистов, поэтому это правило удалось обойти. Для съемок было закуплено пять автомобилей «Жигули» и пять «Москвичей».


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Комментарии
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Форум ВАЗ 2103
То что детали кузова были подогнаны скорее бред, но внешне она гораздо лучше колхозной шестерки.
Dima
Форум Москвич 412
где в м 412 находятся предохранители???
Богдан
Форум ГАЗ 21 Волга
да машина шикарная но где бы мне найти оплетку на руль диаметром 42 нигде не могу найти
татьяна 13.14 27.09.2011
Все обсуждения автомобилей
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Пять автомобилей советского кино
{{material_126928}}Легендарная «троица», Никулин, Вицин и Моргунов, в кинофильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» передвигалась на редком немецком автомобиле Adler Trumpf Junior, довоенной постройки. Автомобиль изрядно замаскирован. На капоте красуется олень – символ ГАЗа, а едет он на штампованных дисках с разболтовкой 5х115 и колпаками с надписью ЗМА. Кабриолет так бы и остался неопознанным, если бы не одно «но», сообщает портал Тарантас Ньюс. В фильме снимался личный автомобиль Юрия Никулина под своим «родным» регистрационным номером 91-63 ЮАР.Еще один интересный экземпляр в фильмах о Шурике – это «моргуновка» или мотоколяска СМЗ С-3А из ленты «Операция Ы и другие приключения Шурика». Двухместным автомобилем с наклейкой «Инвалид» управлял персонаж «Бывалый», которого и сыграл Евгений Моргунов. Эту машину выпускали с 1958 до 1970 годы. Всего было собрано более 200 тысяч экземпляров. В движение ее приводил мотоциклетный двигатель Иж-49 мощностью 8 лошадиных сил.В фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» принимал участие ГАЗ-21, который был мечтой простого советского человека. Под капотом машины скрывался 2,5-литровый двигатель мощностью 75 л.с., который сочетался с механической коробкой передач. Всего же с 1956 по 1970 годы на Горьковском автозаводе было выпущено почти 640 тысяч экземпляров. Кстати, машина из фильма «Берегись автомобиля» еще снималась в роли «такси на Дубровку» в «Бриллиантовой руке» и служила рабочей машиной-такси героя Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе».Полноправным героем ленты Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» стал автобус ЗИС-8, по прозвищу «Фердинанд», управлял которым шофер Копытин. В движение его приводил 6-цилиндровый рядный карбюраторный двигатель объемом 5,55 литра и мощностью в 73 л.с. Автобус полной массой 6,1 тонн был способен разгоняться до 60 км/ч. Для постройки кузова изготавливался деревянный каркас, который затем обшивался металлом.В еще одном кинофильме Эльдара Рязанова - «Невероятные приключения итальянцев в России» - яркие роли достались сразу двум советским автомобилям: ВАЗ-2103 и Москвич-412. Многим заполнилась их динамичная и зрелищная погоня. В далеком 1973 году в СССР в процессе киносъемок разрешалось бить только списанные машины. Но фильм о приключениях итальянцев создавался совместными усилиями советских и итальянских кинематографистов, поэтому это правило удалось обойти. Для съемок было закуплено пять автомобилей «Жигули» и пять «Москвичей».
2020-02-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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