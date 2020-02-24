24 февраля 2020, 13:38
Пять автомобилей советского кино
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Автомобили героев играют в кино немаловажную роль. Но идентифицировать их марку и модель зачастую непросто. Расскажем о пяти машинах, запомнившимся по культовым советским фильмам.
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Еще один интересный экземпляр в фильмах о Шурике – это «моргуновка» или мотоколяска СМЗ С-3А из ленты «Операция Ы и другие приключения Шурика». Двухместным автомобилем с наклейкой «Инвалид» управлял персонаж «Бывалый», которого и сыграл Евгений Моргунов. Эту машину выпускали с 1958 до 1970 годы. Всего было собрано более 200 тысяч экземпляров. В движение ее приводил мотоциклетный двигатель Иж-49 мощностью 8 лошадиных сил.
В фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» принимал участие ГАЗ-21, который был мечтой простого советского человека. Под капотом машины скрывался 2,5-литровый двигатель мощностью 75 л.с., который сочетался с механической коробкой передач. Всего же с 1956 по 1970 годы на Горьковском автозаводе было выпущено почти 640 тысяч экземпляров. Кстати, машина из фильма «Берегись автомобиля» еще снималась в роли «такси на Дубровку» в «Бриллиантовой руке» и служила рабочей машиной-такси героя Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе».
Полноправным героем ленты Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» стал автобус ЗИС-8, по прозвищу «Фердинанд», управлял которым шофер Копытин. В движение его приводил 6-цилиндровый рядный карбюраторный двигатель объемом 5,55 литра и мощностью в 73 л.с. Автобус полной массой 6,1 тонн был способен разгоняться до 60 км/ч. Для постройки кузова изготавливался деревянный каркас, который затем обшивался металлом.
В еще одном кинофильме Эльдара Рязанова - «Невероятные приключения итальянцев в России» - яркие роли достались сразу двум советским автомобилям: ВАЗ-2103 и Москвич-412. Многим заполнилась их динамичная и зрелищная погоня. В далеком 1973 году в СССР в процессе киносъемок разрешалось бить только списанные машины. Но фильм о приключениях итальянцев создавался совместными усилиями советских и итальянских кинематографистов, поэтому это правило удалось обойти. Для съемок было закуплено пять автомобилей «Жигули» и пять «Москвичей».
Комментарии
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То что детали кузова были подогнаны скорее бред, но внешне она гораздо лучше колхозной шестерки.
где в м 412 находятся предохранители???
да машина шикарная но где бы мне найти оплетку на руль диаметром 42 нигде не могу найти
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