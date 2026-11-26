26 ноября 2026, 21:02
Пять автомобильных споров о дизайне и технологиях дошли до судов
Пять автомобильных споров о дизайне и технологиях дошли до судов
Сходство кузова с Defender уже привело к предварительному запрету на продажи BYD Ti7 в ЕС. Это лишь один из пяти споров вокруг товарных знаков и автомобильных разработок. Итоги дел показывают, чем оборачиваются претензии автогигантов.
В споре вокруг BYD Ti7 британская Jaguar Land Rover добилась предварительного запрета на продажу внедорожника в Евросоюзе. Поводом стало сходство с Land Rover Defender поколения L663, который выпускается с сентября 2019 года. Крупный семиместный Ti7 относится к марке Fangchengbao, входящей в группу BYD. Суд Гааги постановил, что автомобиль нарушает зарегистрированные права JLR на дизайн Defender; Reuters сообщило о решении суда. Оно вынесено в порядке предварительного производства, а BYD заявила о намерении обжаловать его.
Предварительный запрет распространяется на весь Евросоюз и охватывает импорт, производство, предложение к продаже, продажу, хранение и поставку Ti7. Его вступление в силу отложили примерно на неделю: на момент рассмотрения BYD не имела конкретных планов вывести модель на рынок ЕС. Ограничение не распространяется на внутренний рынок Великобритании. При нарушении запрета компании грозят штрафы до €100 тыс. за каждый день либо €25 тыс. за каждый автомобиль; совокупный предел санкций установлен на уровне €10 млн. Судебный спор касается дизайна конкретной модели, а не всех внедорожников BYD.
Суд указал на сходство характерных элементов Defender: изогнутых «плеч» кузова, скругленных углов, колесных арок и общей композиции силуэта. JLR настаивала, что узнаваемость создает именно их сочетание; возражения BYD о различиях между моделями суд счел недостаточными. Разбирательство касается прав на внешний облик автомобиля.
Автопроизводители добивались ограничений или компенсаций и в других конфликтах, выяснили журналисты Autonews. В остальных разбирательствах спорили о логотипах, названиях моделей и технологиях. Причем инициаторами тяжбы далеко не всегда становились европейские или китайские производители.
Например, 2021 году Human Horizons, выпускавшая электромобили под маркой HiPhi, обвинила Renault в нарушении прав на товарный знак. Китайскую компанию не устроил логотип подразделения Mobilize, которое занималось сервисами мобильности: по ее оценке, знак был слишком похож на эмблему HiPhi. Human Horizons заявляла, что зарегистрировала товарный знак в Евросоюзе еще в 2018 году, а Renault начала оформлять права на спорное обозначение в разных странах в 2021-м.
В Германии, по заявлению китайской стороны, суд временно запретил Renault использовать логотип в октябре 2021 года. Позже суд первой инстанции в Дюссельдорфе отклонил требование об ограничениях, и Human Horizons подала апелляцию. В Китае компания добилась другого результата: в 2022 году национальное ведомство по интеллектуальной собственности признало патент Renault на промышленный образец автомобиля недействительным из-за нарушения прав на товарный знак. Затем спор утратил практическое значение: в 2024 году Human Horizons остановила производство на фоне финансовых трудностей и начала реструктуризацию. Renault пересмотрела стратегию сервисов мобильности, а Mobilize перестало быть самостоятельным подразделением.
Другой спор о знаке разгорелся между Aston Martin и Geely. Китайская компания намеревалась использовать для подразделения London Electric Vehicle Company (LEVC), выпускающего в том числе электрические такси, эмблему с головой лошади и крыльями. Aston Martin сочла ее похожей на собственный знаменитый знак.
В 2026 году британское ведомство по интеллектуальной собственности (UKIPO) отклонило возражения Aston Martin: по выводу ведомства, различий между обозначениями достаточно, чтобы избежать смешения товарных знаков. Британской компании также предписали выплатить Geely £2,2 тыс. в счет расходов на разбирательство. Aston Martin подала апелляцию. Geely однако остается крупным акционером Aston Martin, но назвала дело обычным спором о товарных знаках и заявила, что намерена сохранить деловые отношения.
Самая крупная выплата в этой подборке связана с технологиями. В 2024 году Верховный народный суд Китая завершил многолетнее разбирательство между Geely и WM Motor: предприятия производителя электромобилей признали незаконно получившими и использовавшими технологии Geely при создании EX5, EX6 и E5.
История началась в 2016 году, когда около 40 руководителей и технических специалистов одного из предприятий Geely перешли в WM Motor и связанные с ней компании. В 2018 году Geely обнаружила, что бывшие сотрудники указаны изобретателями или соавторами разработок в новых заявках на 12 патентов на полезные модели. Концерн утверждал, что конкурент незаконно использовал конфиденциальные технологии, чертежи и цифровые модели компонентов шасси электромобилей. По версии Geely, эти разработки помогли WM Motor быстро создать семейство EX. Изначально концерн требовал 2,1 млрд юаней; после рассмотрения апелляций суд определил компенсацию в 642,6 млн юаней.
В споре Audi с Nio предметом претензий стали названия. В 2021 году немецкая компания обратилась в суд Мюнхена, посчитав обозначения кроссоверов ES6 и ES8 слишком похожими на имена моделей S6 и S8. Суд запретил Nio использовать эти названия: дополнительную букву E он счел недостаточным отличием, поскольку в автомобильной отрасли ее могут воспринимать как указание на электрическую силовую установку. Покупатели, по оценке суда, могли принять китайские кроссоверы за электрические версии Audi. Nio обжаловала решение, но в 2024 году Высший земельный суд Мюнхена оставил первоначальный вердикт в силе.
Дизайн внедорожника стал причиной конфликта Jeep с индийской Mahindra. После выхода Roxor на американский рынок в 2018 году Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которой тогда принадлежала марка Jeep, обвинила конкурента в копировании Wrangler. Roxor напоминал классические внедорожники Jeep: угловатый кузов и круглые фары дополняли плоский капот с характерной решеткой радиатора.
1 августа 2018 года FCA обратилась в Комиссию по международной торговле США. В июне 2020-го ведомство решило, что первоначальная версия Roxor нарушает права Jeep на фирменный облик, и запретило ее импорт и продажу. Mahindra изменила дизайн и в декабре того же года получила разрешение продавать обновленный внедорожник. FCA оспорила и это решение, однако суд Мичигана отказался запрещать продажи измененной модели.
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