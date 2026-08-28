Какие бюджетные модели служат дольше остальных - разбор экспертов

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

28 августа 2026, 10:37

Пять автомобилей B-класса, способных пройти 400 000 км без капремонта

Пять автомобилей B-класса, способных пройти 400 000 км без капремонта

Какие бюджетные модели служат дольше остальных - разбор экспертов

Пять автомобилей B-класса, способных пройти 400 000 км без капремонта

Эксперты назвали автомобили, которые не подводят владельцев. Узнайте, какие модели выделяются надежностью. Важно правильно выбрать двигатель и коробку. Подробности - в нашем материале.

Эксперты назвали автомобили, которые не подводят владельцев. Узнайте, какие модели выделяются надежностью. Важно правильно выбрать двигатель и коробку. Подробности - в нашем материале.

В 2026 году поиск подержанного автомобиля B-класса стал настоящим испытанием для покупателей. На рынке немало предложений, но найти машину, способную прослужить без серьезных вложений, непросто. Специалист по автоподбору назвал Газете.Ru пять моделей, которые способны преодолеть 400-500 тысяч километров без капитального ремонта, если выбрать правильную модификацию.

В первую очередь внимание стоит обратить на Volkswagen Polo и Skoda Rapid с атмосферным мотором 1,6 литра и классической шестиступенчатой автоматической коробкой. Такая связка агрегатов обеспечивает долгий срок службы и минимальные риски дорогостоящих поломок. Турбированные версии и автомобили с роботизированной трансмиссией требуют ремонта уже после 150 тысяч километров, что делает их менее привлекательными для долгосрочной эксплуатации.

Hyundai Solaris и Kia Rio также входят в число лидеров по надежности. Эти корейские седаны с мотором 1,6 литра и шестиступенчатым автоматом способны пройти до 400 тысяч километров. Однако у них есть характерная проблема - износ цилиндров из-за разрушения керамического катализатора. Перед покупкой важно провести эндоскопию двигателя, чтобы избежать неприятных сюрпризов с расходом масла.

Renault Logan второго поколения завершает пятерку самых выносливых. Эксперты советуют выбирать исключительно версии с механической коробкой передач, поскольку французские автоматы DP0 и DP2 склонны к перегреву и требуют частого обслуживания. В сочетании с «механикой» Logan становится практически неубиваемым, но при покупке стоит внимательно осмотреть кузов на предмет скрытой коррозии, особенно после аварийных ремонтов.

Стоимость подержанных экземпляров этих моделей варьируется: Polo и Rapid 2015-2019 годов стоят от 1,2 млн рублей, более свежие - до 1,8 млн. Solaris и Rio оцениваются в 1,2-1,5 млн, а Logan можно найти за 1,1-1,3 млн рублей. При этом важно тщательно проверять юридическую чистоту и техническое состояние, особенно если автомобиль использовался в такси или каршеринге - такие машины часто эксплуатируются на пределе возможностей.

Эксперты отмечают, что при грамотном обслуживании и своевременной замене масла большинство B-класс автомобилей с атмосферными моторами способны пройти до полумиллиона километров без серьезных вмешательств. Однако выбор конкретной модификации и внимательный осмотр перед покупкой остаются ключевыми факторами долгой службы машины.

Таким образом, несмотря на высокие цены на вторичном рынке, покупка проверенных моделей с правильной связкой двигателя и коробки может стать выгодным вложением для тех, кто ценит надежность и долговечность.

Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р), Hyundai Solaris (от 569 900 Р), KIA Rio (от 601 900 Р), Renault Logan (от 409 000 Р), Skoda Rapid (от 1 051 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, Hyundai, KIA, Renault, Skoda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, Хендай, Киа, Рено, Шкода

Похожие материалы Фольксваген, Хендай, Киа, Рено, Шкода

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Владимир Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться