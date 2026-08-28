Какие бюджетные модели служат дольше остальных - разбор экспертов

Пять автомобилей B-класса, способных пройти 400 000 км без капремонта

Эксперты назвали автомобили, которые не подводят владельцев. Узнайте, какие модели выделяются надежностью. Важно правильно выбрать двигатель и коробку. Подробности - в нашем материале.

Эксперты назвали автомобили, которые не подводят владельцев. Узнайте, какие модели выделяются надежностью. Важно правильно выбрать двигатель и коробку. Подробности - в нашем материале.

В 2026 году поиск подержанного автомобиля B-класса стал настоящим испытанием для покупателей. На рынке немало предложений, но найти машину, способную прослужить без серьезных вложений, непросто. Специалист по автоподбору назвал Газете.Ru пять моделей, которые способны преодолеть 400-500 тысяч километров без капитального ремонта, если выбрать правильную модификацию.

В первую очередь внимание стоит обратить на Volkswagen Polo и Skoda Rapid с атмосферным мотором 1,6 литра и классической шестиступенчатой автоматической коробкой. Такая связка агрегатов обеспечивает долгий срок службы и минимальные риски дорогостоящих поломок. Турбированные версии и автомобили с роботизированной трансмиссией требуют ремонта уже после 150 тысяч километров, что делает их менее привлекательными для долгосрочной эксплуатации.

Hyundai Solaris и Kia Rio также входят в число лидеров по надежности. Эти корейские седаны с мотором 1,6 литра и шестиступенчатым автоматом способны пройти до 400 тысяч километров. Однако у них есть характерная проблема - износ цилиндров из-за разрушения керамического катализатора. Перед покупкой важно провести эндоскопию двигателя, чтобы избежать неприятных сюрпризов с расходом масла.

Renault Logan второго поколения завершает пятерку самых выносливых. Эксперты советуют выбирать исключительно версии с механической коробкой передач, поскольку французские автоматы DP0 и DP2 склонны к перегреву и требуют частого обслуживания. В сочетании с «механикой» Logan становится практически неубиваемым, но при покупке стоит внимательно осмотреть кузов на предмет скрытой коррозии, особенно после аварийных ремонтов.

Стоимость подержанных экземпляров этих моделей варьируется: Polo и Rapid 2015-2019 годов стоят от 1,2 млн рублей, более свежие - до 1,8 млн. Solaris и Rio оцениваются в 1,2-1,5 млн, а Logan можно найти за 1,1-1,3 млн рублей. При этом важно тщательно проверять юридическую чистоту и техническое состояние, особенно если автомобиль использовался в такси или каршеринге - такие машины часто эксплуатируются на пределе возможностей.

Эксперты отмечают, что при грамотном обслуживании и своевременной замене масла большинство B-класс автомобилей с атмосферными моторами способны пройти до полумиллиона километров без серьезных вмешательств. Однако выбор конкретной модификации и внимательный осмотр перед покупкой остаются ключевыми факторами долгой службы машины.

Таким образом, несмотря на высокие цены на вторичном рынке, покупка проверенных моделей с правильной связкой двигателя и коробки может стать выгодным вложением для тех, кто ценит надежность и долговечность.