Какие бюджетные модели служат дольше остальных - разбор экспертов

28 августа 2026, 10:37
Пять автомобилей B-класса, способных пройти 400 000 км без капремонта
Пять автомобилей B-класса, способных пройти 400 000 км без капремонта
Эксперты назвали автомобили, которые не подводят владельцев. Узнайте, какие модели выделяются надежностью. Важно правильно выбрать двигатель и коробку. Подробности - в нашем материале.
В 2026 году поиск подержанного автомобиля B-класса стал настоящим испытанием для покупателей. На рынке немало предложений, но найти машину, способную прослужить без серьезных вложений, непросто. Специалист по автоподбору назвал Газете.Ru пять моделей, которые способны преодолеть 400-500 тысяч километров без капитального ремонта, если выбрать правильную модификацию.
В первую очередь внимание стоит обратить на Volkswagen Polo и Skoda Rapid с атмосферным мотором 1,6 литра и классической шестиступенчатой автоматической коробкой. Такая связка агрегатов обеспечивает долгий срок службы и минимальные риски дорогостоящих поломок. Турбированные версии и автомобили с роботизированной трансмиссией требуют ремонта уже после 150 тысяч километров, что делает их менее привлекательными для долгосрочной эксплуатации.
Hyundai Solaris и Kia Rio также входят в число лидеров по надежности. Эти корейские седаны с мотором 1,6 литра и шестиступенчатым автоматом способны пройти до 400 тысяч километров. Однако у них есть характерная проблема - износ цилиндров из-за разрушения керамического катализатора. Перед покупкой важно провести эндоскопию двигателя, чтобы избежать неприятных сюрпризов с расходом масла.
Renault Logan второго поколения завершает пятерку самых выносливых. Эксперты советуют выбирать исключительно версии с механической коробкой передач, поскольку французские автоматы DP0 и DP2 склонны к перегреву и требуют частого обслуживания. В сочетании с «механикой» Logan становится практически неубиваемым, но при покупке стоит внимательно осмотреть кузов на предмет скрытой коррозии, особенно после аварийных ремонтов.
Стоимость подержанных экземпляров этих моделей варьируется: Polo и Rapid 2015-2019 годов стоят от 1,2 млн рублей, более свежие - до 1,8 млн. Solaris и Rio оцениваются в 1,2-1,5 млн, а Logan можно найти за 1,1-1,3 млн рублей. При этом важно тщательно проверять юридическую чистоту и техническое состояние, особенно если автомобиль использовался в такси или каршеринге - такие машины часто эксплуатируются на пределе возможностей.
Эксперты отмечают, что при грамотном обслуживании и своевременной замене масла большинство B-класс автомобилей с атмосферными моторами способны пройти до полумиллиона километров без серьезных вмешательств. Однако выбор конкретной модификации и внимательный осмотр перед покупкой остаются ключевыми факторами долгой службы машины.
Таким образом, несмотря на высокие цены на вторичном рынке, покупка проверенных моделей с правильной связкой двигателя и коробки может стать выгодным вложением для тех, кто ценит надежность и долговечность.
Похожие материалы Фольксваген, Хендай, Киа, Рено, Шкода
-
25.08.2026, 08:33
Volkswagen Polo Plus с классическим автоматом: новый хэтчбек дешевле китайских конкурентов
Во Владивостоке стартовали заказы на Volkswagen Polo Plus - хэтчбек с атмосферным мотором и классическим автоматом, который ранее был доступен только в Китае. Модель выделяется ценой и оснащением на фоне конкурентов, что может изменить ситуацию на рынке недорогих авто.Читать далее
-
25.08.2026, 07:35
Skoda Kamiq из Китая: новый кроссовер дешевле Geely и Tenet на российском рынке
На российском рынке появился новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq из Китая, который заметно выигрывает по цене у конкурентов. Модель отличается простотой, надежностью и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
21.08.2026, 16:07
В России снизились барьеры для покупки подержанных авто в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок авто изменился. Покупка подержанных машин стала проще. Эксперты отмечают новые тенденции. Узнайте, что влияет на доступность авто с пробегом.Читать далее
-
20.08.2026, 08:16
Renault Logan II: особенности, слабые места и нюансы покупки на вторичном рынке
Renault Logan II давно закрепился на российском рынке как доступный и выносливый седан, но у этой модели есть свои подводные камни. Эксперты разобрали плюсы и минусы, которые важно знать перед покупкой, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами.Читать далее
-
16.08.2026, 06:36
Hyundai Solaris с мотором G4FC: реальный ресурс и главные риски эксплуатации
Двигатель G4FC на Hyundai Solaris часто служит дольше заявленного срока, но многое зависит от обслуживания и условий эксплуатации. В материале - ключевые факторы, влияющие на ресурс, и советы по выбору автомобиля на вторичном рынке. Актуально для тех, кто ищет надежную машину в 2026 году.Читать далее
-
14.08.2026, 19:47
Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений
Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее
-
29.08.2026, 12:04
Toyota Corolla Fielder с правым рулем доступна во Владивостоке менее чем за 2 млн рублей
Во Владивостоке стартовали продажи универсала Toyota Corolla Fielder по цене ниже 2 млн рублей. Модель выделяется простотой конструкции, выносливым мотором и большим багажником, что делает ее актуальной для тех, кто ищет надежный автомобиль на каждый день.Читать далее
-
29.08.2026, 08:33
Skoda Karoq из Китая: новый кроссовер дешевле конкурентов снова на российском рынке
В России вновь доступны новые Skoda Karoq, теперь поставляемые из Китая. Модель выделяется сочетанием оснащения и цены, что особенно актуально на фоне роста стоимости кроссоверов и ограниченного выбора на рынке. Разбираемся, чем интересен этот вариант.Читать далее
-
29.08.2026, 06:36
Китайские электромобили вытесняют Chevrolet с рынка Узбекистана: новые тренды и цифры
В Узбекистане меняется расстановка сил на автомобильном рынке: китайские электромобили быстро набирают популярность, а Chevrolet впервые за долгое время теряет позиции. Власти корректируют политику, что открывает новые возможности для покупателей и производителей.Читать далее
-
29.08.2026, 02:09
10 лучших мотоциклов с автоматической коробкой: новые тренды и технологии 2026
Автоматические коробки на мотоциклах перестали быть редкостью: производители расширяют линейки, а технологии становятся доступнее. В 2026 году рынок предлагает решения для города и дальних поездок, что меняет привычные представления о мотоциклах.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Хендай, Киа, Рено, Шкода
-
25.08.2026, 08:33
Volkswagen Polo Plus с классическим автоматом: новый хэтчбек дешевле китайских конкурентов
Во Владивостоке стартовали заказы на Volkswagen Polo Plus - хэтчбек с атмосферным мотором и классическим автоматом, который ранее был доступен только в Китае. Модель выделяется ценой и оснащением на фоне конкурентов, что может изменить ситуацию на рынке недорогих авто.Читать далее
-
25.08.2026, 07:35
Skoda Kamiq из Китая: новый кроссовер дешевле Geely и Tenet на российском рынке
На российском рынке появился новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq из Китая, который заметно выигрывает по цене у конкурентов. Модель отличается простотой, надежностью и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
21.08.2026, 16:07
В России снизились барьеры для покупки подержанных авто в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок авто изменился. Покупка подержанных машин стала проще. Эксперты отмечают новые тенденции. Узнайте, что влияет на доступность авто с пробегом.Читать далее
-
20.08.2026, 08:16
Renault Logan II: особенности, слабые места и нюансы покупки на вторичном рынке
Renault Logan II давно закрепился на российском рынке как доступный и выносливый седан, но у этой модели есть свои подводные камни. Эксперты разобрали плюсы и минусы, которые важно знать перед покупкой, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами.Читать далее
-
16.08.2026, 06:36
Hyundai Solaris с мотором G4FC: реальный ресурс и главные риски эксплуатации
Двигатель G4FC на Hyundai Solaris часто служит дольше заявленного срока, но многое зависит от обслуживания и условий эксплуатации. В материале - ключевые факторы, влияющие на ресурс, и советы по выбору автомобиля на вторичном рынке. Актуально для тех, кто ищет надежную машину в 2026 году.Читать далее
-
14.08.2026, 19:47
Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений
Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее
-
29.08.2026, 12:04
Toyota Corolla Fielder с правым рулем доступна во Владивостоке менее чем за 2 млн рублей
Во Владивостоке стартовали продажи универсала Toyota Corolla Fielder по цене ниже 2 млн рублей. Модель выделяется простотой конструкции, выносливым мотором и большим багажником, что делает ее актуальной для тех, кто ищет надежный автомобиль на каждый день.Читать далее
-
29.08.2026, 08:33
Skoda Karoq из Китая: новый кроссовер дешевле конкурентов снова на российском рынке
В России вновь доступны новые Skoda Karoq, теперь поставляемые из Китая. Модель выделяется сочетанием оснащения и цены, что особенно актуально на фоне роста стоимости кроссоверов и ограниченного выбора на рынке. Разбираемся, чем интересен этот вариант.Читать далее
-
29.08.2026, 06:36
Китайские электромобили вытесняют Chevrolet с рынка Узбекистана: новые тренды и цифры
В Узбекистане меняется расстановка сил на автомобильном рынке: китайские электромобили быстро набирают популярность, а Chevrolet впервые за долгое время теряет позиции. Власти корректируют политику, что открывает новые возможности для покупателей и производителей.Читать далее
-
29.08.2026, 02:09
10 лучших мотоциклов с автоматической коробкой: новые тренды и технологии 2026
Автоматические коробки на мотоциклах перестали быть редкостью: производители расширяют линейки, а технологии становятся доступнее. В 2026 году рынок предлагает решения для города и дальних поездок, что меняет привычные представления о мотоциклах.Читать далее