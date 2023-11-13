Пять человек погибли в ДТП с фурой в Тверской области
Фото: пресс-служба МЧС Тверской области
Фото: пресс-служба МЧС Тверской области
Фото: пресс-служба МЧС Тверской области
На место аварии выехали 3 пожарных машины, сотрудники полиции и представитель региональной прокуратуры. Следователи изучают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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12.10.2023, 08:00
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09.05.2023, 10:36
Эксперты рассказали о ситуации на вторичном авторынке: растут цены и спрос
В начале 2023 года на российском рынке подержанных автомобилей наметилось оживление. Растет количество предложений о продаже, растет интерес покупателей и растут цены. Как будет меняться ситуация дальше?Читать далее
-
01.03.2023, 00:11
На каких автомобилях ездят москвичи: названы самые распространенные модели
По состоянию на 1 января 2023 года в Москве было зарегистрировано 3,85 млн легковых автомобилей. Специалисты «Автостат Инфо» проанализировали качественный состав столичного автопарка и назвали самые популярные марки и модели.Читать далее
-
13.02.2023, 17:18
5 седанов, которых очень не хватает сейчас в России
Уход с российского авторынка большинства европейских, корейских и японских автопроизводителей сильнее всего ударил по сегменту седанов. Практически единственная возможность сейчас купить новую четырехдверку – заказать ее по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
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