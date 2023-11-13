Пять человек погибли в ДТП с фурой в Тверской области

Ранее мы писали На российских дорогах стало опаснее: число ДТП растет Научный центр безопасности дорожного движения МВД России подвел итоги аварийности за первые девять месяцев ... Читать далее

Трагедия произошла на 328-м километре трассы М-9 «Балтия» в Нелидовском городском округе Тверской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД России, водитель автомобиля Ford Focus, обгоняя ВАЗ-2109, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. «В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Ford Focus. По предварительной информации, пять человек погибли, из них двое несовершеннолетних». В автомобиле ВАЗ-2109, который задел водитель Ford, пострадавших нет.

На место аварии выехали 3 пожарных машины, сотрудники полиции и представитель региональной прокуратуры. Следователи изучают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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