Как не попасться на уловки продавцов - главные признаки аварийного прошлого авто

Пять деталей, которые выдадут машину после серьезного ДТП при осмотре

Покупка подержанного автомобиля требует внимательности. Внешний вид может быть обманчив. Некоторые признаки помогут выяснить печальное прошлое машины. Не дайте себя обмануть при выборе.

Покупка подержанного автомобиля требует внимательности. Внешний вид может быть обманчив. Некоторые признаки помогут выяснить печальное прошлое машины. Не дайте себя обмануть при выборе.

Покупая автомобиль с пробегом, многие надеются найти честный вариант, но реальность часто оказывается иной. Продавцы умеют мастерски скрывать следы серьезных повреждений, превращая даже списанные машины в привлекательные экземпляры. Однако есть несколько признаков, которые помогут отличить восстановленный после аварии автомобиль от действительно ухоженного.

Первое, на что стоит обратить внимание, - это состояние окраски. Часто после ремонта на резиновых уплотнителях или стеклах остаются крошечные капли краски. Это явный сигнал, что элемент перекрашивали. В труднодоступных местах можно заметить шероховатость поверхности - результат некачественной подготовки перед покраской. Еще один важный момент - разница в фактуре лакокрасочного покрытия. На заводе поверхность получается равномерной, а при ручной работе отражение света отличается, что заметно при внимательном осмотре.

Не стоит игнорировать и свежий слой антикоррозийной обработки в арках или на днище. Такой прием часто используют, чтобы скрыть следы сварки или грубые швы. При этом небольшое отличие оттенков между пластиковыми и металлическими деталями - обычное явление, не связанное с ремонтом.

Второй важный аспект - заводские швы и крепеж. В подкапотном пространстве и дверных проемах герметик должен быть ровным и твердым. Если он легко продавливается ногтем или нанесен неаккуратно, это признак вмешательства. Особое внимание уделите болтам: на заводе их красят вместе с кузовом, поэтому любые следы инструмента или сколы говорят о демонтаже детали. Различие в зазорах между элементами кузова также может указывать на нарушение геометрии после серьезного удара.

Третий момент - симметрия кузова. Если зазор между капотом и крылом с одной стороны шире, чем с другой, это тревожный сигнал. Трещины на лобовом стекле без видимых причин могут свидетельствовать о деформации силового каркаса. В таких случаях покупка машины становится рискованной, ведь восстановленный металл теряет прочность, а системы безопасности могут не сработать при повторном ДТП.

Для проверки скрытых дефектов используют толщиномер. Заводской слой краски обычно не превышает 150 микрон. Если прибор показывает значения выше 500, под краской, скорее всего, скрывается толстый слой шпаклевки. Это повод задуматься о реальном состоянии автомобиля и обсудить цену.

Стоит помнить, что иногда даже новые машины подкрашивают после транспортировки, и это не считается серьезным дефектом. Однако покупатель имеет право знать о таких нюансах и требовать скидку.

Многие интересуются, можно ли доверять словам продавца о том, что ремонтировался только бампер. Сам по себе бампер не влияет на безопасность, но важно убедиться, что за ним не скрываются повреждения более важных элементов. Проверить срабатывание подушек безопасности можно по состоянию заглушек и ремней: они должны быть оригинальными и без следов замены.

Некоторые пытаются использовать магнит для поиска шпаклевки, но этот способ не всегда эффективен, особенно на алюминиевых деталях или при тонком слое ремонта.

Внимательный осмотр и знание ключевых признаков помогут избежать неприятных сюрпризов при покупке подержанного автомобиля. Не стоит полагаться только на внешний вид - детали расскажут гораздо больше о прошлом машины.