Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

3 июля 2026, 20:36

Пять деталей в автомобиле, которые требуют регулярной смазки для долгой службы

Пять деталей в автомобиле, которые требуют регулярной смазки для долгой службы

Об этом должен знать каждый уважающий себя водитель: 5 деталей в авто, которые нужно регулярно смазывать

Пять деталей в автомобиле, которые требуют регулярной смазки для долгой службы

Своевременная смазка отдельных узлов автомобиля помогает избежать дорогостоящего ремонта и продлевает срок службы машины. В условиях российских дорог и климата это становится особенно актуально для каждого водителя.

Своевременная смазка отдельных узлов автомобиля помогает избежать дорогостоящего ремонта и продлевает срок службы машины. В условиях российских дорог и климата это становится особенно актуально для каждого водителя.

Владельцы новых автомобилей часто доверяют сервисному центру, пока действует гарантия. Но по мере эксплуатации машины ответственность за техническое состояние ложится на самого водителя. Регулярная смазка ключевых элементов — это не просто формальность, а реальный способ продлить срок службы авто и избежать неожиданных поломок.

Дверные петли, замки и ограничители — одни из первых, кто страдает от недостатка ухода. Без смазки эти детали быстро изнашиваются, появляются скрипы, люфт, а двери начинают провисать. Для обработки используйте литиевую или белую смазку, которую легко нанести самостоятельно. Это простое действие помогает сохранить плавность хода дверей и их надежную фиксацию.

Резиновые уплотнители на дверях, капоте и люке требуют особого внимания. Со временем они трескаются и теряют эластичность. Силиконовая смазка, наносимая на чистую поверхность несколько раз в год — перед зимой и после нее — защищает резину от пересыхания и растрескивания. Удобно использовать специальные спреи или аппликаторы с губкой, которые равномерно распределяют состав.

Клеммы аккумулятора — еще одна уязвимая зона. Окисление и коррозия контактов могут привести к проблемам с запуском двигателя, особенно зимой. Специализированная синяя смазка создает барьер, предотвращающий образование солей и утечку тока. Главное — не забывайте о регулярности обработки, особенно в регионах с агрессивными реагентами на дорогах.

Посадочная поверхность ступицы колеса часто остается без внимания, хотя именно здесь прикипают тормозные диски. Медная высокотемпературная смазка облегчает последующий демонтаж, защищает от влаги и химии, выдерживает перепады температуры. Ее можно наносить на внешнюю часть тормозного диска или в месте контакта с барабаном. Выпускается в виде аэрозоля или пасты.

Тормозная система требует особого ухода. Смазывайте нерабочие поверхности колодок, направляющие пальцы суппорта и поршни цилиндра. Используются специальные составы, часто белого или синего цвета, которые предотвращают заклинивание и неравномерный износ. Даже небольшого тюбика хватает на обслуживание всех узлов.

Универсальной смазки не существует — для каждого узла нужен свой состав. Это правило помогает избежать ошибок и продлить срок службы деталей. Важно помнить, что самостоятельное обслуживание не отменяет необходимости периодически обращаться к специалистам для выполнения сложных работ, например, замены цепи или ремня ГРМ.

В условиях российского климата и дорожных реагентов регулярная смазка становится не просто рекомендацией, а необходимостью. Судя по опыту бывалых водителей, такие меры позволяют избежать лишних затрат и обеспечивают комфортную эксплуатацию. Кстати, грамотный подход к обслуживанию помогает не только продлить срок службы авто, но и избежать неприятных ситуаций на дороге — как отмечают эксперты в материале о том, какие фразы выделяют опытного водителя при общении с инспектором ГИБДД

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