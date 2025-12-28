Легендарные машины, в которых гоночные технологии TWR изменили представление о скорости

Пять дорожных автомобилей, созданных при участии гоночных инженеров TWR

TWR начинала как небольшая команда, но быстро стала влиятельным игроком в автоспорте. Благодаря сотрудничеству с крупными брендами, инженеры TWR создали ряд уникальных дорожных автомобилей. В подборке - самые впечатляющие модели, где гоночный опыт воплотился в серийных машинах. Какие марки доверили свои проекты TWR и почему эти авто до сих пор вызывают восхищение - читайте в нашем материале.

TWR начинала как небольшая команда, но быстро стала влиятельным игроком в автоспорте. Благодаря сотрудничеству с крупными брендами, инженеры TWR создали ряд уникальных дорожных автомобилей. В подборке - самые впечатляющие модели, где гоночный опыт воплотился в серийных машинах. Какие марки доверили свои проекты TWR и почему эти авто до сих пор вызывают восхищение - читайте в нашем материале.

Команда Tom Walkinshaw Racing (TWR), основанная в 1976 году бывшим гонщиком Томом Уолкиншоу, эволюционировала из частной гоночной команды в крупную инженерную компанию. Наиболее значимым стало ее длительное сотрудничество с Jaguar, принесшее две победы в Ле-Мане и ряд легендарных дорожных автомобилей. После расставания с Jaguar в середине 1990-х TWR продолжала работать с другими брендами. Первоначальная компания закрылась в 2001 году, но ее наследие продолжил Walkinshaw Automotive Group под руководством сына основателя.

Среди ключевых моделей, созданных при участии TWR:

Jaguar XJ220 — суперкар, разработанный для Jaguar. Серийная версия оснащалась мощным би-турбо V6 от TWR, что сделало его одним из самых быстрых автомобилей своего времени. Была также создана экстремальная гоночная версия XJ220 S.

Jaguar XJR-15 — эксклюзивный дорожный суперкар на базе шасси победителя Ле-Мана XJR-9, оснащенный атмосферным V12. Выпущен ограниченной серией в 53 экземпляра.

Renault Clio V6 Phase I — «горячий хэтчбек» с центральным расположением двигателя, полностью разработанный и произведенный TWR. Обладал агрессивным дизайном и 2.9-литровым V6.

Saab 9-3 Viggen — высокопроизводительная версия, в создании которой инженерный опыт TWR был применен для доработки подвески, электроники и других компонентов.

TWR Supercat — современная реинкарнация гоночного Jaguar XJS, выпускаемая возрожденным брендом TWR. Это ограниченный Grand Turismo с наддувным V12 мощностью более 650 л.с. и современным оснащением.

Напомним, ранее мы интересовались пятиамериканскими суперкарами с двигателями V12, которые могли бы изменить облик автопрома США. Эти уникальные прототипы так и не попали на конвейер, и какие модели можно было бы назвать легендами - почему читайте в нашем материале по ссылке .