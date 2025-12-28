Легендарные машины, в которых гоночные технологии TWR изменили представление о скорости

28 декабря 2025, 13:57
Пять дорожных автомобилей, созданных при участии гоночных инженеров TWR
TWR начинала как небольшая команда, но быстро стала влиятельным игроком в автоспорте. Благодаря сотрудничеству с крупными брендами, инженеры TWR создали ряд уникальных дорожных автомобилей. В подборке - самые впечатляющие модели, где гоночный опыт воплотился в серийных машинах. Какие марки доверили свои проекты TWR и почему эти авто до сих пор вызывают восхищение - читайте в нашем материале.
Команда Tom Walkinshaw Racing (TWR), основанная в 1976 году бывшим гонщиком Томом Уолкиншоу, эволюционировала из частной гоночной команды в крупную инженерную компанию. Наиболее значимым стало ее длительное сотрудничество с Jaguar, принесшее две победы в Ле-Мане и ряд легендарных дорожных автомобилей. После расставания с Jaguar в середине 1990-х TWR продолжала работать с другими брендами. Первоначальная компания закрылась в 2001 году, но ее наследие продолжил Walkinshaw Automotive Group под руководством сына основателя.
Среди ключевых моделей, созданных при участии TWR:
Jaguar XJ220 — суперкар, разработанный для Jaguar. Серийная версия оснащалась мощным би-турбо V6 от TWR, что сделало его одним из самых быстрых автомобилей своего времени. Была также создана экстремальная гоночная версия XJ220 S.
Jaguar XJR-15 — эксклюзивный дорожный суперкар на базе шасси победителя Ле-Мана XJR-9, оснащенный атмосферным V12. Выпущен ограниченной серией в 53 экземпляра.
Renault Clio V6 Phase I — «горячий хэтчбек» с центральным расположением двигателя, полностью разработанный и произведенный TWR. Обладал агрессивным дизайном и 2.9-литровым V6.
Saab 9-3 Viggen — высокопроизводительная версия, в создании которой инженерный опыт TWR был применен для доработки подвески, электроники и других компонентов.
TWR Supercat — современная реинкарнация гоночного Jaguar XJS, выпускаемая возрожденным брендом TWR. Это ограниченный Grand Turismo с наддувным V12 мощностью более 650 л.с. и современным оснащением.
Напомним, ранее мы интересовались пятиамериканскими суперкарами с двигателями V12, которые могли бы изменить облик автопрома США. Эти уникальные прототипы так и не попали на конвейер, и какие модели можно было бы назвать легендами - почему читайте в нашем материале по ссылке .
Похожие материалы Мазда, Ягуар, Ровер, Форд, Ниссан, Вольво
28.12.2025, 18:57
ГАЗель Некст MultiStyle: российский автодом с немецким интерьером удивил
На выставке Caravanex в Сокольниках показали необычный автодом на базе ГАЗель Некст. Двухцветный кузов и продуманный интерьер сразу привлекли внимание. Внутри - комфорт для четверых и множество интересных решений. Цена и детали - в нашем материале.Читать далее
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
28.12.2025, 17:46
Lexus IS 2026: как обновленный спорт-седан конкурирует с премиальными соперниками
Lexus IS появился в конце 90-х и сразу стал заметным игроком среди спортивных седанов. Модель прошла несколько поколений, сохраняя драйверский характер. В 2026 году седан вновь выходит на арену, чтобы бросить вызов европейским премиум-брендам. Чем удивит обновленный IS и сможет ли он удержать позиции?Читать далее
28.12.2025, 14:22
Пять самых незаметных, но быстрых серийных моделей Buick за всю историю марки
Buick не раз удивлял сочетанием роскоши и мощности. Некоторые его автомобили выглядели скромно, но под капотом скрывали настоящий потенциал. Эти модели часто оставались незамеченными на дорогах, но могли дать фору многим спортивным авто. Узнайте, какие машины Buick стали настоящими «спящими» хитами.Читать далее
28.12.2025, 13:26
Уникальный дом Noosa меняет представление о компактном жилье и вдохновляет на перемены
Современные мини-дома поражают своим разнообразием. Каждый проект - отражение индивидуальности владельца. Noosa стал новым эталоном среди компактных домов. В статье раскрываются неожиданные детали и свежий взгляд на малогабаритное жилье. Узнайте, почему этот дом обсуждают все.Читать далее
28.12.2025, 12:18
Мини-дом на колесах Borox: компактный автодом с тремя спальными местами
Borox от Green Wood's Motors - это не просто очередной автодом. Его компактные размеры и необычная планировка удивляют даже опытных поклонников кемпинга. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Почему этот мини-дом на колесах так привлекает внимание? Узнайте, что делает Borox особенным.Читать далее
28.12.2025, 12:10
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.Читать далее
28.12.2025, 11:56
20 самых ожидаемых автомобилей, внедорожников и пикапов 2026 года в России
2026 год обещает быть насыщенным для автолюбителей. Ожидается множество премьер и запусков новых моделей. В списке - как электрокары, так и классические авто. Некоторые бренды удивят неожиданными решениями. Не пропустите самые интересные новинки следующего года.Читать далее
28.12.2025, 11:49
Hyundai Tucson 2027 получил цифровой рестайлинг перед сменой поколения
Hyundai Tucson готовится к смене поколения, но дизайнеры решили показать, каким мог бы быть обновленный облик нынешней модели. Виртуальный рестайлинг удивляет свежими деталями и намекает на будущее. Ожидается, что новый Tucson получит технологии и дизайн в стиле Santa Fe. Подробности о возможных изменениях и перспективах - в нашем материале.Читать далее
28.12.2025, 11:21
Легендарный прицеп Tentavan: как складывающийся дом на колесах менял путешествия
Мода на кочевой образ жизни кажется новой, но тяга к путешествиям с комфортом существовала всегда. Вспомним необычный прицеп, который удивил бы даже современных любителей кемпинга. Почему старые решения иногда опережают время? Откроем забытые страницы истории автопутешествий.Читать далее
