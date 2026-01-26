Как выбрать снегоход для работы и отдыха – неожиданные фавориты сезона

26 января 2026, 06:12
Пять доступных снегоходов зимы 2025-2026 года которые удивили экспертов
Пять снегоходов, которые изменили представление о доступной технике. Неожиданные решения для зимы 2025-2026. Узнайте, какие модели стали самыми обсуждаемыми. Эксперты не ожидали такого результата.
Зима 2025-2026 года обещает быть насыщенной для тех, кто не мыслит себя без снегохода. В этом сезоне на рынке появилось сразу несколько моделей, которые смогли удивить даже бывалых райдеров. Мы собрали пятерку самых интересных и доступных снегоходов, которые подойдут как для неспешных прогулок по заснеженным просторам, так и для серьезной работы в суровых условиях.
Каждая из этих машин по-своему уникальна. В подборке оказались как проверенные временем легенды, так и совсем свежие разработки, которые только начинают завоевывать доверие пользователей. Все они относятся к утилитарному классу, но различаются по мощности, комплектации и назначению. Три из них рассчитаны на экономных любителей активного отдыха, а две – на тех, кто ищет настоящую рабочую лошадку для тяжелых задач.
В этом обзоре мы не ограничивались только российскими марками. Среди участников есть и зарубежные бренды, которые давно закрепились на отечественном рынке. При этом все модели остаются в доступном ценовом сегменте, что особенно важно в нынешних экономических реалиях. Итак, кто же попал в наш рейтинг?
Promax Yakut 2.0 – стартовая цена от 470 тысяч рублей. Этот снегоход с азиатскими корнями уже успел стать любимцем тех, кто ценит универсальность и надежность. Yakut 2.0 оснащается двигателем Loncin, Zongshen или Lifan – выбор зависит от комплектации. Мощность скромная, всего 20 л.с., но четырехтактный мотор радует экономичностью и стабильной тягой. Японский карбюратор облегчает запуск даже в сильный мороз. Усиленный вариатор, гидравлические тормоза, цельнометаллическая рама с защитным бампером и фаркопом – все это делает Yakut 2.0 отличным выбором для тех, кто не готов переплачивать за излишества. В базовой комплектации есть все необходимое: высокое ветровое стекло, подогрев рукояток и курка газа, светодиодная фара и ЖК-панель приборов.
РМ «Буран Лидер АДЕ» – от 480 тысяч рублей. Легендарный силуэт «Бурана» знаком каждому, кто хоть раз сталкивался с российскими зимами. Эта модель – удлиненная версия классического снегохода, что позволило увеличить багажное отделение. Двигатель выдает 34 л.с., а широкая гусеница и одна лыжа обеспечивают отличную устойчивость и проходимость. Комплектация максимально простая: обогрев ручек и курка, ветровое стекло, фаркоп. Но именно в этой простоте и кроется секрет популярности – ломаться тут практически нечему.
Ikudzo Hunter – от 500 тысяч рублей. Российский бренд, который делает ставку на надежность и адаптацию к нашим условиям. Hunter комплектуется моторами объемом от 650 до 1000 куб. см, мощность варьируется от 15 до 37 л.с. – есть варианты как с китайскими, так и с японскими двигателями Honda или Yamaha. Усиленный вариатор, гидравлические тормоза, хром-молибденовая рама – все это говорит о серьезном подходе к конструкции. Подвеска продумана до мелочей: усиленные валы, защита катков, пластиковые щеки. Единственный минус – отсутствие полноразмерного ветрового стекла, но для многих это не критично.
OSM SM1000 – от 900 тысяч рублей. Самый молодой участник рейтинга, но уже успевший наделать шума. OSM – российский бренд, который появился всего пару лет назад, но сразу заявил о себе мощной моделью SM1000. Этот снегоход собирается в Китае, но разработан российскими инженерами. Длина гусеницы – 4,14 м, ширина – 444 мм. Под капотом – литровый двигатель мощностью 85 л.с., который способен справиться с любыми задачами. Впрочем, новичкам с этим монстром будет непросто – масса и мощность требуют опыта. В остальном SM1000 выделяется богатой комплектацией: алюминиевая рама, USB-разъем для зарядки гаджетов, подсветка для подготовки к старту, подогрев пассажирских ручек и даже предпусковой подогреватель (работает от розетки).
РМ Tayga Patrul 800 SWT – от 1,07 миллиона рублей. Настоящий гигант среди утилитарных снегоходов. Tayga Patrul 800 SWT давно облюбовали лесники, аграрии и владельцы турбаз. Мощный 60-сильный двигатель позволяет разгоняться до 105 км/ч по ровной поверхности или тянуть тяжелые сани по глубокому снегу. Сверхширокая гусеница (600 мм) обеспечивает фантастическую проходимость, а телескопическая передняя подвеска с широкой колеей выдерживает серьезные нагрузки. Амортизатор задней подвески можно настроить под любой тип снега и вес груза.
Каждая из этих моделей по-своему интересна и заслуживает внимания. В этом сезоне производители сделали ставку на практичность, надежность и доступность, что не может не радовать. Снегоходы становятся все более универсальными, а выбор – шире. Впрочем, окончательное решение всегда остается за вами.
