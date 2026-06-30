Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 08:44

Пять электромобилей с лучшим запасом хода на трассе в Риме - неожиданные лидеры теста

Пять электромобилей с лучшим запасом хода на трассе в Риме - неожиданные лидеры теста

Итальянский тест 12 электромобилей: BMW iX3 обошёл Tesla по запасу хода, а CLA и Puma — по эффективности

Пять электромобилей с лучшим запасом хода на трассе в Риме - неожиданные лидеры теста

В условиях, максимально приближенных к реальным, эксперты проверили, насколько заявленные производителями показатели дальности хода электромобилей соответствуют действительности. Результаты удивили: не всегда большой аккумулятор гарантирует лидерство, а экономичность и скорость зарядки становятся ключевыми факторами при выборе машины.

В условиях, максимально приближенных к реальным, эксперты проверили, насколько заявленные производителями показатели дальности хода электромобилей соответствуют действительности. Результаты удивили: не всегда большой аккумулятор гарантирует лидерство, а экономичность и скорость зарядки становятся ключевыми факторами при выборе машины.

Реальные испытания электромобилей на римской кольцевой трассе вновь показали, что лабораторные цифры часто расходятся с реальной жизнью. В шестой раз команда Motor1 Italia провела масштабный тест на трассе Grande Raccordo Anulare. 12 электрокаров одновременно проехали 42 мили по кольцу, чтобы выяснить, кто из них сможет преодолеть наибольшее расстояние на одном заряде.

В этом году организаторы разделили участников на две группы: городские хэтчбеки и дальнобойные модели. Для первых — BYD Dolphin Surf, Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen-E, Renault 4 E-Tech и Leapmotor T03 — максимальная скорость была ограничена 110 км/ч. Для второй группы — Mazda 6e, Kia EV5, BMW iX3, Mercedes-Benz CLA с EQ Technology, smart #5, Tesla Model Y и Volvo ES90 — разрешалось разгоняться до 130 км/ч на соответствующих участках трассы.

Все автомобили стартовали в одинаковых условиях: стандартный режим движения, единые настройки климат-контроля, один водитель, давление в шинах строго по заводским рекомендациям. Партнёр теста, компания Pirelli, напомнила, что даже небольшое снижение давления может уменьшить запас хода на 2–3%, а использование шин с низким сопротивлением качению, например серии ELECT, способно дать ощутимую прибавку к эффективности.

Колонна отправилась в путь при температуре 19 °C. Когда батареи разрядились, результаты оказались весьма показательными. По энергоэффективности лидировали Mercedes-Benz CLA с EQ Technology и Ford Puma Gen-E — оба показали расход 14 кВт·ч на 100 км, что эквивалентно 4,44 мили на 1 кВт·ч. Однако по абсолютному запасу хода впереди оказался BMW iX3: благодаря самой ёмкой батарее он проехал 586 км. Mercedes-Benz CLA показал почти такой же результат — 577 км. Третье место заняла Tesla Model Y с 495 км, при этом у неё ещё оставалось 5% заряда.

Экономичность зарядки — ещё один критически важный критерий. CLA и Puma оказались выгоднее остальных по стоимости пополнения батареи, так как расходуют меньше энергии на километр. А вот по скорости зарядки лидируют smart #5, BMW iX3, Mercedes-Benz CLA с EQ Technology и Volvo ES90: smart и BMW заявляют пиковую мощность 430 и 400 кВт соответственно, Volvo — до 300 кВт, Tesla Model Y — 250 кВт на фирменных Supercharger.

Для российского рынка такие испытания особенно актуальны: климат, качество дорог, стоимость эксплуатации и состояние инфраструктуры могут существенно повлиять на реальный запас хода. Поэтому при выборе электромобиля важно учитывать не только бренд и ёмкость аккумулятора, но и эффективность, скорость зарядки, а также адаптацию к внешним условиям. Итальянский опыт показывает: иногда компактные и экономичные модели оказываются не менее практичными, чем флагманы с большими батареями.

Интересно, что в некоторых условиях даже топовые электрокары не дотягивают до заявленных цифр WLTP: BMW iX3 и CLA прошли 586 и 577 км вместо обещанных 805 и 792 км. Это подтверждает, что при выборе электромобиля стоит ориентироваться не только на паспортные данные, но и на результаты реальных испытаний. Кстати, эксперты отмечают, что современные электромоторы и гибридные установки уже способны конкурировать по надёжности с классическими ДВС, а ресурс в 300 тысяч километров становится новым стандартом — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о новых стандартах надежности двигателей 2026 года .

Упомянутые модели: BMW iX3, Renault 4, Fiat Grande Punto, Ford Puma, Leapmotor T03, KIA EV5, Mazda 6 (от 1 498 000 Р), Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р), BYD Dolphin
Упомянутые марки: BMW, Renault, Fiat, Ford, Leapmotor, KIA, Mazda, Tesla , BYD
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