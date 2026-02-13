Какие подержанные кроссоверы из Европы продаются хуже всего и почему их отдают с большими скидками

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

13 февраля 2026, 13:54

Пять европейских кроссоверов, которые теряют до 75% стоимости за 9 лет

Вышло исследование: эксперты выявили кроссоверы, которые теряют больше всего в цене на вторичном рынке. Почему даже популярные модели оказываются неликвидными и что грозит их владельцам - объясняем на примерах. Не прошли проверку: пять моделей, которые сейчас можно купить с огромной скидкой.

В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, все больше россиян обращают внимание на вторичный рынок. Однако не все кроссоверы одинаково привлекательны для покупателей: некоторые модели теряют в цене настолько стремительно, что их владельцы вынуждены делать огромные скидки, чтобы продать машину. Это не просто статистика - это реальность, с которой сталкиваются тысячи автолюбителей, решивших сменить автомобиль спустя 8-10 лет эксплуатации.

Эксперт журнала За рулем Сергей Зиновьев проанализировал динамику цен и спроса на европейские кроссоверы возрастом около 9 лет. Оказалось, что даже известные бренды могут оказаться в списке аутсайдеров по ликвидности. Причины - сложные моторы, дорогой ремонт, неудачные трансмиссии и завышенные ожидания по остаточной стоимости. Рассмотрим, какие модели сейчас продаются с максимальными скидками и почему их не спешат покупать.

Лидеры по обесцениванию: кто теряет больше всех

Самым ярким примером падения стоимости стал BMW X5, который за 10 лет теряет до 75% своей первоначальной цены. Для сравнения, у Honda CR-V этот показатель составляет 44%. Но если Honda остается востребованной на вторичке, то у ряда европейских кроссоверов ситуация совсем иная. В расчетах учитывались не только темпы обесценивания, но и среднее время продажи, а также количество предложений на рынке.

Оказалось, что наименее ликвидными среди компактных кроссоверов длиной до 4,5 метра стали Audi Q3, BMW X1, Nissan Juke, Peugeot 3008 и Volkswagen Tiguan. Все эти модели объединяет одно: несмотря на громкие имена, их владельцы сталкиваются с трудностями при продаже, а покупатели - с сомнениями по поводу надежности и стоимости обслуживания.

Audi Q3: капризные моторы и низкий клиренс

В возрасте 8-10 лет на рынке преобладают Audi Q3 первого поколения после рестайлинга. Средняя цена - около 2 млн рублей, но простые версии можно найти и за 1,5 млн. Большинство машин оснащены полным приводом, а вот дизельных вариантов нет вовсе. Главная проблема - бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0, которые славятся своей требовательностью и не самой высокой надежностью. Роботизированные коробки DQ250 и DQ500 хоть и были доработаны к 2015 году, но все равно требуют внимания и вложений.

Кроссовер способен пройти 200-250 тысяч км, но стоимость ремонта и обслуживания часто оказывается выше, чем у Volkswagen. Дополнительный минус - заниженный клиренс: вместо заявленных 170 мм в реальности едва набирается 160 мм, что для кроссовера маловато. Все это делает Audi Q3 не самым желанным вариантом на вторичном рынке.

BMW X1: сложные моторы и дорогой сервис

BMW X1 второго поколения, появившийся в 2015 году, на вторичке стоит в среднем 2,25 млн рублей, но встречаются предложения и за 1,5 млн. Примерно треть машин - с передним приводом, остальные - с полным. Автоматы Aisin и робот Getrag считаются надежными, но сцепления на роботе придется менять не раз.

Главная головная боль - бензиновые турбомоторы 1.5 и 2.0, а также 2-литровый дизель. Все они сложны в обслуживании, требуют только фирменных масел и качественного топлива, а ремонт обходится в круглую сумму. После 100 тысяч км пробега владельцам приходится вкладываться в подвеску и другие узлы. Высокая стоимость содержания и запчастей отпугивает многих потенциальных покупателей.

Nissan Juke: компактность против практичности

Единственный японский представитель в списке - Nissan Juke первого поколения после рестайлинга. Средняя цена - около 1,3 млн рублей, а пробеги зачастую не превышают 95 тысяч км. Однако даже при таких показателях спрос на модель невысок.

Причина - крайне скромные размеры и крошечный багажник объемом всего 180 литров. Для многих покупателей это становится решающим минусом. Большинство Juke оснащены передним приводом и вариатором Jatco JF015E, который не отличается долговечностью. Полноприводные версии и машины с механикой встречаются редко, но именно они ценятся выше на вторичке.

Peugeot 3008: репутация моторов и непопулярная марка

Peugeot 3008 возрастом 8-10 лет стоит в среднем 1,7 млн рублей. Бензиновые версии дешевле, дизельные - дороже. Независимо от поколения, привод только передний, а клиренс у второго поколения достигает 200 мм. Автоматы Aisin считаются надежными, но это не спасает модель от статуса неликвида.

Первая причина - марка Peugeot редко приходит в голову при выборе кроссовера. Вторая - плохая репутация моторов 1.6 EP6, особенно турбоверсий на 150 л.с., которые часто требуют серьезного ремонта. Половина машин на рынке оснащена именно такими двигателями. Дизельные варианты выглядят предпочтительнее, но их мало.

Volkswagen Tiguan: завышенные цены и спорная надежность

Volkswagen Tiguan второго поколения на вторичке стоит в среднем 2,4 млн рублей, что выше, чем у Audi Q3 и BMW X1, хотя пробеги тоже немаленькие - около 132 тысяч км. Несмотря на популярность среди новых машин, на вторичном рынке Tiguan продается неохотно.

Причина - завышенные цены и не самая лучшая репутация по надежности. Моторы и трансмиссии такие же, как у Audi Q3, но есть и удачные сочетания: дизель 2.0 с роботом и полный привод, а также бензиновый 1.4 с механикой и передним приводом. Однако даже эти версии не пользуются ажиотажным спросом. Покупатели предпочитают более простые и надежные альтернативы, такие как Kia Sportage.

В итоге, несмотря на громкие имена и богатое оснащение, эти кроссоверы оказываются в числе самых неликвидных на вторичном рынке. Владельцам приходится мириться с большими потерями при продаже, а покупатели - тщательно взвешивать все риски перед покупкой.

Упомянутые модели: Audi Q3 (от 2 020 000 Р), BMW X5 (от 4 690 000 Р), Nissan Juke (от 1 220 000 Р), Peugeot 3008 (от 1 419 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р)
Упомянутые марки: Audi, BMW, Nissan, Peugeot, Volkswagen
