5 гибридных кроссоверов с багажниками от 1133 л и расходом до 6 л: выбор экспертов на 2026 год

Пять гибридных кроссоверов, которые недооценили на рынке в 2026 году

Эксперты назвали пять гибридных кроссоверов, которые часто остаются в тени популярных моделей. Почему именно эти авто заслуживают большего внимания, какие плюсы они скрывают и на что стоит обратить внимание при выборе - разбираемся, что изменилось на рынке и какие детали часто упускают даже опытные водители.

В 2026 году российские автолюбители все чаще задумываются о покупке гибридных кроссоверов, ведь цены на топливо растут, а требования к комфорту и надежности только усиливаются. Как пишет Российская Газета, специалисты портала Topspeed провели детальный анализ рынка и выделили пять моделей, которые, несмотря на свои сильные стороны, остаются недооцененными. Такой рейтинг особенно актуален сейчас, когда многие ищут оптимальное сочетание вместительности, экономичности и выгодных условий обслуживания.

Лидером списка стал Honda CR-V Hybrid 2026 года. Этот кроссовер выделяется не только внушительным багажником объемом 2165 литров при сложенных сиденьях, но и просторным задним рядом. В салоне царит тишина, а отделка выполнена на высоком уровне. Расход топлива составляет всего 5,9 литра на 100 километров, что делает модель привлекательной для тех, кто ценит экономию без ущерба для комфорта.

На втором месте оказался Kia Sportage Hybrid 2026 года. Его багажник вмещает 1133 литра, а места для ног пассажиров достаточно даже для дальних поездок. Особое внимание заслуживает гарантия на силовую установку - 10 лет или 161 тысяча километров. Расход топлива у этой модели еще ниже - 5,6 литра на 100 километров, что выгодно выделяет ее среди конкурентов.

Третью позицию занял Hyundai Tucson Hybrid 2026 года. Этот автомобиль создан для тех, кто часто отправляется в длительные путешествия: два 31-сантиметровых экрана и расширенная гарантия делают поездки максимально комфортными. Средний расход топлива - 6,2 литра на 100 километров, что вполне приемлемо для кроссовера такого класса.

Четвертое место досталось Ford Escape Hybrid 2026 года. Компактные размеры не мешают ему оставаться практичным и экономичным - расход топлива составляет 6,0 литров на 100 километров. Модель подойдет тем, кто ищет маневренный городской кроссовер с гибридной установкой.

Замыкает пятерку Toyota Venza 2024 года. Несмотря на то, что эта модель уже снята с производства, эксперты советуют обратить внимание на подержанные экземпляры. В салоне тихо, отделка радует качеством, а оснащение включает даже проекционный дисплей. Расход топлива - также 6,0 литров на 100 километров, что делает Venza интересным вариантом для тех, кто ищет надежный и комфортный гибрид.

Стоит отметить, что при выборе подержанного гибридного кроссовера важно учитывать не только техническое состояние, но и возможные подводные камни.

В целом, гибридные кроссоверы из этого списка способны удивить не только экономичностью, но и уровнем оснащения, а также выгодными условиями гарантии. Как показывает практика, именно такие модели становятся разумным выбором для тех, кто ценит баланс между расходами и комфортом в повседневной эксплуатации.