Пять главных «бронтозавров» на базе нестареющей «Нивы»
Фото: ПСА Бронто
Начали с брони
Сперва пару слов о самой компании. В конце 1980-х в Тольятти инициативная группа специалистов получила статус Центра самодеятельного технического творчества в составе НТЦ Волжского автозавода, а для работы – помещение бывшего гаража. Чуть позже другая инициативная группа, при поддержке НТЦ, образовала творческий коллектив для создания бронированной модификации автомобиля.
В начале 1990-х не все в стране решались на такую необычную работу, и поэтому первенство на рынке держали зарубежные фирмы, которые ввозили в РФ свои бронированные иномарки или «неуклюже» пытались оборудовать броней российские модели.
Финансовая поддержка «Лада Банка» и доверие руководства ВАЗа сделали свое дело. Временный творческий коллектив и Центр технического творчества за один года создали автомобиль повышенной защищенности – ВАЗ-2121 «Б». Знаменитый на весь мир автомат Калашникова оказался бессилен перед латами «Нивы», а сама машина еще раз доказала свои преимущества. За 2 года удалось собрать и отгрузить заказчикам около 500 подобных автомобилей.
Фирма, которая впоследствии стала известной под названием Производство специальных автомобилей (ПСА) «Бронто» было образовано в 1993 году в составе научно-исследовательского центра «АвтоВАЗ». 1995 год стал годом «большого взрыва» для «Бронто». Не останавливая основго производства, специалисты компании создали целый ряд новых автомобилей, среди них: «Марш», «Фора», «Форс», «Гном», «Эльф» и кондиционер сразу для нескольких моделей. Московский автомобильный салон в 1995 году впервые увидел такой модельный ряд небольшого предприятия (штат – 300 человек). В 1998-м в линейку машин добавили «Ландоле» с необычным открытым кузовом.
ВАЗ-1922 «Марш»
Полноприводный автомобиль имел пневмоколесные движители сверхнизкого давления от НПФ «Трэкол». Автомобиль предназначен для использования во всех климатических зонах при температуре от -40 до +45 градусов, по любым грунтам, заболоченным участкам, сыпучему песку, снежной целине, тундре без повреждения растительности, с преодолением вплавь небольших водных преград.
Для установки кузова через резиновые подушки была использована рама от УАЗ-469. Два топливных бака по 35 литров установлены справа и слева на раме под порогами кузова. Количество мест – 2 или 5, длина автомобиля – 4250 мм, ширина – 2780 мм, высота – 2430 мм. Снаряженная масса – 1700 кг, полезная грузоподъемность – 400 кг. Двигатель – рабочим объемом 1,7 литра мощностью 80 л.с. Максимальная скорость – 70 км/ч, минимальная скорость – 1 км/ч.
«Бронто»-212183 «Ландоле»
Полноприводный автомобиль с открытым кузовом. Изначально был задуман как пляжный автомобиль или вариант для лыжного туризма, передвижения по паркам. Открытый кузов с откидным задним бортом может трансформироваться как в грузопассажирский, так и в грузовой вариант. По сравнению с ВАЗ-21213 имеет увеличенную на 300 мм базу.
Качества «Ландоле» по достоинству оценили на автосалонах, где автомобиль принимал непосредственное участие, а также в курортных, заповедных и пляжных местах, по которым внедорожник проехал в 1998-1999 годах. Небольшими партиями Бронто-212183 «Ландоле» делали с 1998 по 2009 годы.
«Бронто»-212182 «Форс»
Инкассаторское продолжение гражданской конструкции ВАЗ-21218 «Фора», но оборудован целым комплексом защиты и безопасности от огнестрельного оружия. Броня и стекло автомобиля способны выдержать стрельбу из автомата Калашникова пулями калибра 5,45 мм и 7,62 мм, что соответствует 3 классу защиты. Боковые двери имеют усиленные петли, дополнительные запоры и ограничители. По сути, это развитие автомобиля повышенной защищенности ВАЗ-2121 «Б», и оно пришлось по душе организациям, занимающимся перевозкой ценностей.
Трудно найти в России коммерческий банк, который не имел бы в своем автопарке броневик от «Бронто». С 1996 года ПСА «Бронто» плодотворно сотрудничало со Сбербанком и являлось одним из основных его поставщиков специальных автомобилей. За несколько лет Сбербанк приобрел более 500 специальных автомобилей повышенной защищенности ВАЗ-212182.
Двигатель – ВАЗ-21213 с системой рециркуляции отработавших газов. Максимальная скорость – 125 км/ч, масса в снаряженном состоянии – 1700 кг. В стандартную комплектацию входили автоматическая система пожаротушения, пожаровзрывобезопасный топливный бак, дистанционный привод замка правой двери с места водителя, дополнительная аккумуляторная батарея для системы жизнеобеспечения, импортная резина и колесные диски из алюминиевого сплава, кондиционер, скрытые бойницы. По заказу можно было установить бронированный пол, светосигнальные маяки, дополнительный люк в задней бронестенке, гидроусилитель руля.
«Бронто»-212182 «Форс» VIP
Трехдверный легковой бронированный автомобиль. Является представительской версией инкассаторского «Бронто»-212182 «Форс». Броня и стекло автомобиля точь-в-точь как у донора. Отличительной особенностью VIP-версии является внешний вид, не привлекающий к себе внимания, находясь в общем потоке транспортных средств - это достигается применением панорамного бронированного ветрового стекла. Удлиненные на 300 мм боковые двери делают более удобными посадку и высадку пассажиров. Оптимальная температура в салоне обеспечивается эффективной системой кондиционирования.
Удачно подобранные характеристики подвески и тормозных систем, увеличенная колесная база делают автомобиль безопасным, более устойчивым на дороге и повышают плавность хода. Автомобиль соответствует международным и национальным требованиям безопасности, включая проверку на пулестойкость. Установка инжекторного двигателя позволяет обеспечить выполнение требований «Евро-3» по токсичности отработавших газов.
«Бронто» «Рысь»
10 февраля 2009 года ПСА «Бронто» провело презентацию новой мелкосерийной модели на базе Lada 4х4. Внедорожник, получивший название «Рысь», отличается повышенной проходимостью. Для улучшения вездеходных качеств в переднем и заднем мостах автомобиля устанавливаются дифференциалы самоблокирующиеся винтового типа в переднем и задних мостах. Хода подвески увеличены, в передней подвеске применены усиленные передние пружины для увеличения дорожного просвета и снижения динамических нагрузок от ударов при преодолении препятствий. Задний мост также усилен - для предотвращения изгиба, а также приподнята опора задней пружины для увеличения дорожного просвета.
Колеса - 15-дюймовые (235/75R15), с увеличенными грунтозацепами отечественного производства. Колесные арки имеют эластичные расширители. Установлены наружные зеркала увеличенной площади заднего обзора. В комплектацию автомобиля входил широкий спектр дополнительного оборудования - кондиционер, лебедка, багажник на крыше с дополнительными фарами. Также по желанию потребителя автомобиль мог быть окрашен в камуфляжную расцветку. Первый экземпляр нового внедорожника был отправлен заказчику на Сахалин.
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