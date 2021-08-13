Пять главных «бронтозавров» на базе нестареющей «Нивы»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Adler Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Fisker Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep JMC KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes Mercury MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tatra Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ZX ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
13 августа 2021, 16:51

Пять главных «бронтозавров» на базе нестареющей «Нивы»

Сегодня мы вспомним тольяттинскую компанию «Бронто» и ее главные внедорожные продукты, отличавшиеся оригинальностью и своеобразностью. Некоторые из них до сих пор находятся в эксплуатации.
Фото: autowp.ru
Пять главных бронтозавров на базе нестареющей Нивы
Изображение загружается

Фото: ПСА Бронто

Начали с брони

Сперва пару слов о самой компании. В конце 1980-х в Тольятти инициативная группа специалистов получила статус Центра самодеятельного технического творчества в составе НТЦ Волжского автозавода, а для работы – помещение бывшего гаража. Чуть позже другая инициативная группа, при поддержке НТЦ, образовала творческий коллектив для создания бронированной модификации автомобиля.

В начале 1990-х не все в стране решались на такую необычную работу, и поэтому первенство на рынке держали зарубежные фирмы, которые ввозили в РФ свои бронированные иномарки или «неуклюже» пытались оборудовать броней российские модели.

Финансовая поддержка «Лада Банка» и доверие руководства ВАЗа сделали свое дело. Временный творческий коллектив и Центр технического творчества за один года создали автомобиль повышенной защищенности – ВАЗ-2121 «Б». Знаменитый на весь мир автомат Калашникова оказался бессилен перед латами «Нивы», а сама машина еще раз доказала свои преимущества. За 2 года удалось собрать и отгрузить заказчикам около 500 подобных автомобилей.

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
От 1.6 л, 73 л.с
Новый от 376 000 до 975 334 Р

Фирма, которая впоследствии стала известной под названием Производство специальных автомобилей (ПСА) «Бронто» было образовано в 1993 году в составе научно-исследовательского центра «АвтоВАЗ». 1995 год стал годом «большого взрыва» для «Бронто». Не останавливая основго производства, специалисты компании создали целый ряд новых автомобилей, среди них: «Марш», «Фора», «Форс», «Гном», «Эльф» и кондиционер сразу для нескольких моделей. Московский автомобильный салон в 1995 году впервые увидел такой модельный ряд небольшого предприятия (штат – 300 человек). В 1998-м в линейку машин добавили «Ландоле» с необычным открытым кузовом. 

ВАЗ-1922 «Марш»

Полноприводный автомобиль имел пневмоколесные движители сверхнизкого давления от НПФ «Трэкол». Автомобиль предназначен для использования во всех климатических зонах при температуре от -40 до +45 градусов, по любым грунтам, заболоченным участкам, сыпучему песку, снежной целине, тундре без повреждения растительности, с преодолением вплавь небольших водных преград.

Ранее мы писали
Автомобиль базируется на 3-дверной модификации Niva Legend в топовой комплектации. Она предусматривает наличие ...
Читать далее

Для установки кузова через резиновые подушки была использована рама от УАЗ-469. Два топливных бака по 35 литров установлены справа и слева на раме под порогами кузова. Количество мест – 2 или 5, длина автомобиля – 4250 мм, ширина – 2780 мм, высота – 2430 мм. Снаряженная масса – 1700 кг, полезная грузоподъемность – 400 кг. Двигатель – рабочим объемом 1,7 литра мощностью 80 л.с. Максимальная скорость – 70 км/ч, минимальная скорость – 1 км/ч.

«Бронто»-212183 «Ландоле»

Полноприводный автомобиль с открытым кузовом. Изначально был задуман как пляжный автомобиль или вариант для лыжного туризма, передвижения по паркам. Открытый кузов с откидным задним бортом может трансформироваться как в грузопассажирский, так и в грузовой вариант. По сравнению с ВАЗ-21213 имеет увеличенную на 300 мм базу.

Качества «Ландоле» по достоинству оценили на автосалонах, где автомобиль принимал непосредственное участие, а также в курортных, заповедных и пляжных местах, по которым внедорожник проехал в 1998-1999 годах. Небольшими партиями Бронто-212183 «Ландоле» делали с 1998 по 2009 годы.

«Бронто»-212182 «Форс»

Инкассаторское продолжение гражданской конструкции ВАЗ-21218 «Фора», но оборудован целым комплексом защиты и безопасности от огнестрельного оружия. Броня и стекло автомобиля способны выдержать стрельбу из автомата Калашникова пулями калибра 5,45 мм и 7,62 мм, что соответствует 3 классу защиты. Боковые двери имеют усиленные петли, дополнительные запоры и ограничители. По сути, это развитие автомобиля повышенной защищенности ВАЗ-2121 «Б», и оно пришлось по душе организациям, занимающимся перевозкой ценностей.

Трудно найти в России коммерческий банк, который не имел бы в своем автопарке броневик от «Бронто». С 1996 года ПСА «Бронто» плодотворно сотрудничало со Сбербанком и являлось одним из основных его поставщиков специальных автомобилей. За несколько лет Сбербанк приобрел более 500 специальных автомобилей повышенной защищенности ВАЗ-212182.

Ранее мы писали
В конце июля 2021 года АвтоВАЗ анонсировал выход на рынок самой «злобной» версии внедорожника Niva Legend ...
Читать далее

Двигатель – ВАЗ-21213 с системой рециркуляции отработавших газов. Максимальная скорость – 125 км/ч, масса в снаряженном состоянии – 1700 кг. В стандартную комплектацию входили автоматическая система пожаротушения, пожаровзрывобезопасный топливный бак, дистанционный привод замка правой двери с места водителя, дополнительная аккумуляторная батарея для системы жизнеобеспечения, импортная резина и колесные диски из алюминиевого сплава, кондиционер, скрытые бойницы. По заказу можно было установить бронированный пол, светосигнальные маяки, дополнительный люк в задней бронестенке, гидроусилитель руля.

«Бронто»-212182 «Форс» VIP

Трехдверный легковой бронированный автомобиль. Является представительской версией инкассаторского «Бронто»-212182 «Форс». Броня и стекло автомобиля точь-в-точь как у донора. Отличительной особенностью VIP-версии является внешний вид, не привлекающий к себе внимания, находясь в общем потоке транспортных средств - это достигается применением панорамного бронированного ветрового стекла. Удлиненные на 300 мм боковые двери делают более удобными посадку и высадку пассажиров. Оптимальная температура в салоне обеспечивается эффективной системой кондиционирования.

Ранее мы писали
Сейчас базовый трехдверный внедорожник Lada Niva Legend, еще недавно продававшийся под именем Lada 4x4, стоит ...
Читать далее

Удачно подобранные характеристики подвески и тормозных систем, увеличенная колесная база делают автомобиль безопасным, более устойчивым на дороге и повышают плавность хода. Автомобиль соответствует международным и национальным требованиям безопасности, включая проверку на пулестойкость. Установка инжекторного двигателя позволяет обеспечить выполнение требований «Евро-3» по токсичности отработавших газов.

«Бронто» «Рысь»

10 февраля 2009 года ПСА «Бронто» провело презентацию новой мелкосерийной модели на базе Lada 4х4. Внедорожник, получивший название «Рысь», отличается повышенной проходимостью. Для улучшения вездеходных качеств в переднем и заднем мостах автомобиля устанавливаются дифференциалы самоблокирующиеся винтового типа в переднем и задних мостах. Хода подвески увеличены, в передней подвеске применены усиленные передние пружины для увеличения дорожного просвета и снижения динамических нагрузок от ударов при преодолении препятствий. Задний мост также усилен - для предотвращения изгиба, а также приподнята опора задней пружины для увеличения дорожного просвета.

Колеса - 15-дюймовые (235/75R15), с увеличенными грунтозацепами отечественного производства. Колесные арки имеют эластичные расширители. Установлены наружные зеркала увеличенной площади заднего обзора. В комплектацию автомобиля входил широкий спектр дополнительного оборудования - кондиционер, лебедка, багажник на крыше с дополнительными фарами. Также по желанию потребителя автомобиль мог быть окрашен в камуфляжную расцветку. Первый экземпляр нового внедорожника был отправлен заказчику на Сахалин.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
АМО и ЗиСы: на каких автобусах в 1930-е годы ездили наши прабабушки и прадедушки
ТОП-9 дешево выглядящих автомобилей, которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Можно ли продать ПТС: риски для продавца и покупателя
Продажа ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4x4), I Рестайлинг 2018 в Москве
525 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4x4), I Рестайлинг 2005 в Москве
138 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 2018 в Москве
719 050 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4х4) 2020 в Москве
645 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4х4) 2018 в Москве
505 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2021 в Москве
555 900 Р
Купить ВАЗ (Lada) 4x4 2014 в Москве
115 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
585 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
499 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2021 в Москве
641 900 Р
Купить ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2016 в Москве
345 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2012 в Москве
199 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2014 в Москве
235 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
545 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2015 в Москве
365 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2013 в Москве
365 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2016 в Москве
415 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 1999 в Москве
70 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2013 в Москве
365 000 Р
Купить ВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2015 в Москве
365 000 Р
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 15 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Тюмень Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться