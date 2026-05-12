Ни полного привода, ни комфорта: почему провалилась Лада X-Ray — разбираем все недостатки и скрытые расходы

12 мая 2026, 07:11
Пять главных причин, почему «Лада X-Ray» разочаровала российских автолюбителей
«Лада X-Ray» за шесть лет так и не смогла стать лидером среди бюджетных кроссоверов. Почему популярная модель с доступной ценой и простым обслуживанием вызывает столько споров и разочарований - разберем ключевые недостатки и неожиданные нюансы.
«Лада X-Ray» когда-то подавалась как надежда отечественного автопрома в сегменте доступных кроссоверов, но спустя шесть лет после старта продаж модель так и не смогла закрепиться в числе лидеров. Несмотря на привлекательную цену, высокий уровень комфорта и простоту обслуживания, автомобиль вызывает у владельцев немало проблем.
С самого начала X-Ray позиционировался как «завышенный хетчбэк» с демократичной стоимостью, однако ожидания не оправдались. Даже после выхода «кросс»-версии с пластиковыми накладками и улучшенной внешностью модель не смогла конкурировать с одноклассниками по ряду важных параметров.
Первые прототипы X-Ray выглядели свежо и современно, но серийная версия оказалась лишь переработанным «Сандеро» с небольшими колесами и вытянутыми боковыми панелями. Подобный дизайн не пришелся по вкусу многим автолюбителям, а управляемость и устойчивость на скорости оставляют желать лучшего даже в исполнении «кросс».
В базовой комплектации X-Ray предлагаются только самые необходимые опции: кондиционер, электростеклоподъемники и простая аудиосистема. Отсутствие регулировки руля по вылету, подлокотника и неудачное расположение кнопок снижают комфорт в повседневной эксплуатации, а система ESP не отключается полностью, что становится проблемой на плохих дорогах.
Главный недостаток – отсутствие полного привода, что для кроссовера критично. Коробки передач вызывают нарекания: механика шумная, роботизированная трансмиссия работает с рывками, а вариатор ведет себя непредсказуемо. Единственным относительно удачным решением считается МКПП JR5 от «Рено» в паре с 1,8-литровым мотором, однако этот двигатель приводит к росту расхода топлива и проблеме масложора.
Внутри X-Ray тесновато: задний ряд рассчитан максимум на двух взрослых, а объем багажника в 360 литров не впечатляет. Качество отделки оставляет желать лучшего — жесткий пластик быстро царапается, а широкие стойки и маленькие зеркала ухудшают обзор. Для семейных или дальних поездок такой салон вряд ли подойдет.
Стоимость «кросс»-версии с достойной комплектацией достигает 2 миллионов рублей, а базовая версия стоит более миллиона. К этому добавляются затраты на необходимые аксессуары и доработки, поэтому X-Ray уже не выглядит выгодным предложением на фоне конкурентов.
Несмотря на все минусы, X-Ray остается приемлемым вариантом для тех, кто готов мириться с ограничениями — например, для начинающих водителей или как второе авто в семье.
Однако рассчитывать на универсальность и комфорт не стоит: модель стала сплошным компромиссом практически по всем ключевым параметрам.
Похожие материалы Лада
01.03.2026, 14:53
Эволюция рынка: почему Lada XRay уступила место универсалам и седанам
АвтоВАЗ завершил проект Lada XRay, объяснив это не только сложностями с поставками деталей, но и изменившимися предпочтениями покупателей. Производитель делает ставку на седаны, универсалы и новые кроссоверы, что отражает сдвиг в стратегии компании.Читать далее
12.02.2026, 18:03
Эксперты назвали автомобиль с самой низкой стоимостью владения в России
Аналитики выяснили, какой автомобиль в России оказался самым выгодным по затратам на каждый километр пробега. В расчетах учитывались не только топливо, но и страховка, обслуживание и другие расходы. Результаты удивили даже специалистов.Читать далее
22.10.2025, 14:33
АвтоВАЗ объявил о старте сервисной акции для более чем 8 тысяч кроссоверов Lada Xray
Российский автогигант снова зовет на сервис. На этот раз под акцию попали Lada Xray. Тысячи машин нуждаются в важной доработке. Производитель обещает все сделать бесплатно. Узнайте, касается ли это вашего автомобиля.Читать далее
25.01.2023, 15:16
Lada Xray ушел в историю
Слухи о скорой смерти семейства Lada Xray начали курсировать еще в пандемийном 2020 году. Модель не пользовалась особым спросом. Санкции и последовавшие за ними перебои в поставках комплектующих поставили крест на ее дальнейшей судьбе.Читать далее
05.09.2022, 14:50
АвтоВАЗ рассказал, что ждет Lada Xray
Приподнятые хэтчбеки Lada Xray основаны, как и универсалы Lada Largus, на платформе концерна Renault B0, поэтому больше остальных моделей Lada пострадали от введения санкций.Читать далее
14.01.2022, 17:07
Вот уже год «Лада» без Стива Маттина: как англичанин смог сделать красивые автомобили в России
Минувший год «АвтоВАЗ» впервые за последнее время отработал без Стива Маттина. Того самого главного дизайнера, который нарисовал всю актуальную линейку тольяттинских малолитражек. Читать далее
16.12.2021, 16:43
АвтоВАЗ дразнит новым таинственным автомобилем
АвтоВАЗ опубликовал в соцсетях тизерное изображение загадочной новинки. Подписчикам предложили угадать, какой именно автомобиль Lada готовится выйти из сумрака.Читать далее
26.10.2020, 00:09
Lada Vesta и Xray отзывают из-за перетертых топливных шлангов
АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание проверить состояние топливного шланга у автомобилей Vesta и Xray. Проблема касается только владельцев версий с 1,8-литровыми моторами.Читать далее
28.07.2020, 17:12
АвтоВАЗ модернизировал 1,8-литровый мотор Lada Vesta и Xray
Инженеры АвтоВАЗа доработали конструкцию силового агрегата объемом 1,8 литра (122 л.с.), который ставят на автомобили Vesta и Xray. Двигатель получил новую топливную рампу. Читать далее
02.03.2020, 12:34
АвтоВАЗ вновь отзывает автомобили с неисправными тормозами
АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов у автомобилей трех моделей: Vesta, Xray и Largus. Осенью 2019 года аналогичную неисправность заподозрили у 7 тысяч автомобилей Granta.Читать далее
