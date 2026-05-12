Ни полного привода, ни комфорта: почему провалилась Лада X-Ray — разбираем все недостатки и скрытые расходы

Пять главных причин, почему «Лада X-Ray» разочаровала российских автолюбителей

«Лада X-Ray» за шесть лет так и не смогла стать лидером среди бюджетных кроссоверов. Почему популярная модель с доступной ценой и простым обслуживанием вызывает столько споров и разочарований - разберем ключевые недостатки и неожиданные нюансы.

«Лада X-Ray» когда-то подавалась как надежда отечественного автопрома в сегменте доступных кроссоверов, но спустя шесть лет после старта продаж модель так и не смогла закрепиться в числе лидеров. Несмотря на привлекательную цену, высокий уровень комфорта и простоту обслуживания, автомобиль вызывает у владельцев немало проблем.

С самого начала X-Ray позиционировался как «завышенный хетчбэк» с демократичной стоимостью, однако ожидания не оправдались. Даже после выхода «кросс»-версии с пластиковыми накладками и улучшенной внешностью модель не смогла конкурировать с одноклассниками по ряду важных параметров.

Первые прототипы X-Ray выглядели свежо и современно, но серийная версия оказалась лишь переработанным «Сандеро» с небольшими колесами и вытянутыми боковыми панелями. Подобный дизайн не пришелся по вкусу многим автолюбителям, а управляемость и устойчивость на скорости оставляют желать лучшего даже в исполнении «кросс».

В базовой комплектации X-Ray предлагаются только самые необходимые опции: кондиционер, электростеклоподъемники и простая аудиосистема. Отсутствие регулировки руля по вылету, подлокотника и неудачное расположение кнопок снижают комфорт в повседневной эксплуатации, а система ESP не отключается полностью, что становится проблемой на плохих дорогах.

Главный недостаток – отсутствие полного привода, что для кроссовера критично. Коробки передач вызывают нарекания: механика шумная, роботизированная трансмиссия работает с рывками, а вариатор ведет себя непредсказуемо. Единственным относительно удачным решением считается МКПП JR5 от «Рено» в паре с 1,8-литровым мотором, однако этот двигатель приводит к росту расхода топлива и проблеме масложора.

Внутри X-Ray тесновато: задний ряд рассчитан максимум на двух взрослых, а объем багажника в 360 литров не впечатляет. Качество отделки оставляет желать лучшего — жесткий пластик быстро царапается, а широкие стойки и маленькие зеркала ухудшают обзор. Для семейных или дальних поездок такой салон вряд ли подойдет.

Стоимость «кросс»-версии с достойной комплектацией достигает 2 миллионов рублей, а базовая версия стоит более миллиона. К этому добавляются затраты на необходимые аксессуары и доработки, поэтому X-Ray уже не выглядит выгодным предложением на фоне конкурентов.

Несмотря на все минусы, X-Ray остается приемлемым вариантом для тех, кто готов мириться с ограничениями — например, для начинающих водителей или как второе авто в семье.

Однако рассчитывать на универсальность и комфорт не стоит: модель стала сплошным компромиссом практически по всем ключевым параметрам.