18 августа 2019, 11:28
Пять интересных концептов АвтоВАЗа, которые не увидели свет
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Долгая история Волжского автозавода знает множество интересных проектов, которым не суждено было пойти в серийное производство. Расскажем о пяти наиболее ярких и интересных из них.
Нива Крокодил
Нива Крокодил
Лада Рапан
Lada C
Lada C
ВАЗ 2103 Porsche
ВАЗ 2103 Porsche
Лада 2106 Турист
Лада 2106 Турист
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Концепт-кар «Лада Рапан», созданный в 1998 году, отличается необычным для автомобилей АвтоВАЗа кузовом с «суицидальными» дверями, которые открывались против движения. Руль со встроенным щитком приборов поднимался при открывании водительской двери, что облегчало посадку. Автомобиль оснастили электродвигателем мощностью 25 кВт (34 л.с.). Максимальная скорость достигала 90 км/ч, а запас хода – 110 километров.
Еще один интересный вариант – Lada С – был создан в сотрудничестве с компанией Magna International в 2007 году. Автомобиль даже демонстрировали на Женевском автосалоне. Проект разрабатывался на смену устаревающим моделям Lada. Автомобиль оснащался 2,0-литровым мотором и мог разогнаться до 210 км/ч. Цена серийного варианта на тот момент должна была составить порядка 450 тысяч рублей. Но после подписания АвтоВАЗом контракта с Renault-Nissan, сотрудничество с Magna было свернуто. Однако ряд наработок Lada С позднее использовали при создании Lada Vesta.
Мало, кто знает, но в свое время специалисты Porsche предложили Волжскому автозаводу свой вариант модернизированного ВАЗ 2103. Автомобиль лишился всего хрома, а металлические бампера, подчеркивающие внешность автомобиля, были заменены на пластиковые, окрашенные в цвет кузова. Изменения коснулись и салона. Центральная консоль была переработана в стиле европейских машин 1970-х годов. Но отечественные специалисты признали вариант дорогим и сложным в производстве. На смену ВАЗ 2103 была выпущена новая модель – ВАЗ 2106.
Интересный проект для любителей активного отдыха и туризма построили на базе ВАЗ 2106. Концепт-кар планировали оснастить полным приводом с подключаемым передним мостом и блокировкой дифференциала, для повышения внедорожных качеств. В кузове ВАЗ 2106 «Турист» можно было установить палатку. К сожалению, автомобиль построили в единственном экземпляре и вскоре проект был заморожен.
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