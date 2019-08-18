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18 августа 2019, 11:28

Пять интересных концептов АвтоВАЗа, которые не увидели свет

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Долгая история Волжского автозавода знает множество интересных проектов, которым не суждено было пойти в серийное производство. Расскажем о пяти наиболее ярких и интересных из них.
Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет

Нива Крокодил

Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет

Нива Крокодил

Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет

Лада Рапан

Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет

Lada C

Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет

Lada C

Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет

ВАЗ 2103 Porsche

Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет

ВАЗ 2103 Porsche

Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет

Лада 2106 Турист

Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет

Лада 2106 Турист

Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет
Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет
Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет
Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет
Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет
Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет
Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет
Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет
Пять интересных концептов АвтоВАЗа которые не увидели свет
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Мы уже рассказывали о некоторых проектах АвтоВАЗа, которые так и не добрались до конвейера. Редакция портала «Тарантас Ньюс» разыскала еще несколько интересных концепт-каров. Например, внедорожник «Нива» мог иметь не только другое имя, но и внешность. Разработка модели стартовала в начале 1970-х годов под индексом 2121. Первый экспериментальный образец Э2121 построили с использованием узлов и агрегатов автомобилей ВАЗ 2101 и 2103. За свою угловатую внешность и мягкую крышу его прозвали «Крокодилом». Он показал неплохие ходовые качества, но кузов оказался непрактичным. Автомобиль отправили на доработку, в результате которой на свет появилась легендарная «Нива».

Концепт-кар «Лада Рапан», созданный в 1998 году, отличается необычным для автомобилей АвтоВАЗа кузовом с «суицидальными» дверями, которые открывались против движения. Руль со встроенным щитком приборов поднимался при открывании водительской двери, что облегчало посадку. Автомобиль оснастили электродвигателем мощностью 25 кВт (34 л.с.). Максимальная скорость достигала 90 км/ч, а запас хода – 110 километров.

Еще один интересный вариант – Lada С – был создан в сотрудничестве с компанией Magna International в 2007 году. Автомобиль даже демонстрировали на Женевском автосалоне. Проект разрабатывался на смену устаревающим моделям Lada. Автомобиль оснащался 2,0-литровым мотором и мог разогнаться до 210 км/ч. Цена серийного варианта на тот момент должна была составить порядка 450 тысяч рублей. Но после подписания АвтоВАЗом контракта с Renault-Nissan, сотрудничество с Magna было свернуто. Однако ряд наработок Lada С позднее использовали при создании Lada Vesta.

Мало, кто знает, но в свое время специалисты Porsche предложили Волжскому автозаводу свой вариант модернизированного ВАЗ 2103. Автомобиль лишился всего хрома, а металлические бампера, подчеркивающие внешность автомобиля, были заменены на пластиковые, окрашенные в цвет кузова. Изменения коснулись и салона. Центральная консоль была переработана в стиле европейских машин 1970-х годов. Но отечественные специалисты признали вариант дорогим и сложным в производстве. На смену ВАЗ 2103 была выпущена новая модель – ВАЗ 2106.

Интересный проект для любителей активного отдыха и туризма построили на базе ВАЗ 2106. Концепт-кар планировали оснастить полным приводом с подключаемым передним мостом и блокировкой дифференциала, для повышения внедорожных качеств. В кузове ВАЗ 2106 «Турист» можно было установить палатку. К сожалению, автомобиль построили в единственном экземпляре и вскоре проект был заморожен.

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Артур
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Пять интересных концептов АвтоВАЗа, которые не увидели свет
{{material_124772}}Мы уже рассказывали о некоторых проектах АвтоВАЗа, которые так и не добрались до конвейера. Редакция портала «Тарантас Ньюс» разыскала еще несколько интересных концепт-каров. Например, внедорожник «Нива» мог иметь не только другое имя, но и внешность. Разработка модели стартовала в начале 1970-х годов под индексом 2121. Первый экспериментальный образец Э2121 построили с использованием узлов и агрегатов автомобилей ВАЗ 2101 и 2103. За свою угловатую внешность и мягкую крышу его прозвали «Крокодилом». Он показал неплохие ходовые качества, но кузов оказался непрактичным. Автомобиль отправили на доработку, в результате которой на свет появилась легендарная «Нива».Концепт-кар «Лада Рапан», созданный в 1998 году, отличается необычным для автомобилей АвтоВАЗа кузовом с «суицидальными» дверями, которые открывались против движения. Руль со встроенным щитком приборов поднимался при открывании водительской двери, что облегчало посадку. Автомобиль оснастили электродвигателем мощностью 25 кВт (34 л.с.). Максимальная скорость достигала 90 км/ч, а запас хода – 110 километров.Еще один интересный вариант – Lada С – был создан в сотрудничестве с компанией Magna International в 2007 году. Автомобиль даже демонстрировали на Женевском автосалоне. Проект разрабатывался на смену устаревающим моделям Lada. Автомобиль оснащался 2,0-литровым мотором и мог разогнаться до 210 км/ч. Цена серийного варианта на тот момент должна была составить порядка 450 тысяч рублей. Но после подписания АвтоВАЗом контракта с Renault-Nissan, сотрудничество с Magna было свернуто. Однако ряд наработок Lada С позднее использовали при создании Lada Vesta.Мало, кто знает, но в свое время специалисты Porsche предложили Волжскому автозаводу свой вариант модернизированного ВАЗ 2103. Автомобиль лишился всего хрома, а металлические бампера, подчеркивающие внешность автомобиля, были заменены на пластиковые, окрашенные в цвет кузова. Изменения коснулись и салона. Центральная консоль была переработана в стиле европейских машин 1970-х годов. Но отечественные специалисты признали вариант дорогим и сложным в производстве. На смену ВАЗ 2103 была выпущена новая модель – ВАЗ 2106.Интересный проект для любителей активного отдыха и туризма построили на базе ВАЗ 2106. Концепт-кар планировали оснастить полным приводом с подключаемым передним мостом и блокировкой дифференциала, для повышения внедорожных качеств. В кузове ВАЗ 2106 «Турист» можно было установить палатку. К сожалению, автомобиль построили в единственном экземпляре и вскоре проект был заморожен.
2019-08-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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