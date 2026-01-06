Почему некоторые бренды из Поднебесной теряют интерес — провал или шанс?

6 января 2026, 18:21
Пять китайских автомобилей, которые россияне не хотят покупать даже новыми — в чем причина
На складах дилеров скопились непроданные китайские авто. Некоторые марки теряют позиции, несмотря на рост рынка. Какие модели оказались в аутсайдерах и почему? Разбираемся, что происходит с неудачниками сегмента.
В начале 2026 года российский рынок новых автомобилей продолжает демонстрировать уверенный рост, но не для всех игроков этот подъем стал поводом для радости. Китайские бренды, еще недавно считавшиеся безусловными фаворитами, внезапно столкнулись с серьезными трудностями. На складах дилеров скопились сотни, а местами и тысячи непроданных машин, выпущенных еще в 2024-2025-х годах.
Причины такого провала у каждого бренда свои, но есть и общие черты. В первую очередь, это устаревшие модели, которые не получили своевременного обновления. Покупатели все чаще выбирают современные автомобили с актуальным дизайном и технологиями, а предложения прошлого года уже не вызывают интереса. К тому же, негативные отзывы о качестве и сервисе некоторых марок сыграли свою роль. Не последнюю роль сыграли и завышенные цены - когда за те же деньги можно взять более популярный и надежный вариант, выбор очевиден.
Changan, еще недавно бывший одним из лидеров среди китайских марок, неожиданно оказался в числе аутсайдеров. Особенно это заметно по моделям CS35 Plus и Eado. Первый - компактный кроссовер, который проигрывает конкурентам по оснащению и свежести. Второй - седан, который просто не интересен на фоне общего падения спроса на этот класс. Changan сделал ставку на старые решения, а рынок уже ушел вперед.
FAW, несмотря на свой солидный возраст и опыт, так и не смог закрепиться в сознании российских покупателей. Модели Bestune T77 и B70 не вызывают эмоций, а слабый маркетинг только усугубляет ситуацию. Даже низкая цена не спасает, когда бренд остается малоизвестным и не вызывает доверия.
Dongfeng тоже не смог удивить россиян. Кроссовер ix7 и семиместный 580 проигрывают конкурентам по всем фронтам: от оснащения до надежности. Проблемы с сервисом и сборкой только добавили негатива. В результате, дилеры вынуждены устраивать распродажи, чтобы хоть как-то избавиться от залежавшихся машин.
Zotye практически исчез с радаров. Когда-то этот бренд пытался конкурировать в бюджетном сегменте, но теперь его модели T300 и Grand T900 выглядят откровенно устаревшими. Даже Lada Granta кажется более привлекательной на их фоне. Высокий расход топлива и архаичная платформа окончательно отпугнули покупателей.
Brilliance - еще один пример того, как отсутствие инвестиций и обновлений может погубить бренд. Модели V5 и H530 не менялись с 2022 года, и сегодня выглядят как привет из прошлого. На фоне новых предложений от других китайских и корейских марок эти автомобили просто теряются.
Что ждет эти машины дальше? Дилеры уже начали предлагать крупные скидки, иногда до 30% от первоначальной цены. Часть автомобилей, скорее всего, уйдет в таксопарки или каршеринговые компании. Но если ситуация не изменится, некоторые бренды могут полностью покинуть российский рынок. Zotye и Brilliance уже балансируют на грани исчезновения.
Покупателям стоит быть внимательнее: если модель не обновлялась больше двух лет, имеет сомнительную репутацию или принадлежит малоизвестному бренду, лучше поискать альтернативу. На рынке хватает современных и надежных китайских автомобилей, которые действительно заслуживают внимания. Но аутсайдеры, похоже, уже сделали свой выбор - и он не в пользу российского покупателя.
Похожие материалы Чинган, ФАВ, ДонгФенг, Зоти, Бриллианс, Джили, Чери
19.11.2025, 15:58
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Эксперты обновили рейтинг остаточной стоимости китайских машин. Некоторые модели удивили результатами. Узнайте, кто оказался в лидерах и сколько теряют автомобили за несколько лет.Читать далее
28.08.2025, 05:31
Как с начала 2025 года изменились цены популярных подержанных китайских кроссоверов
Цены в салонах дилеров вновь поползли вверх, а из-за введенных санкций покупка и обслуживание подержанных автомобилей европейских, японских и корейских марок сопряжена с объективными трудностями. Именно этим можно объяснить увеличение интереса к китайским автомобилям с пробегом. Доля таких машин в общем объеме вторичного авторынка России по-прежнему остается невысокой, но неуклонно растет.Читать далее
26.02.2025, 15:02
Кроссоверы Changan CS35 Plus распродают с рекордной скидкой 670 000 рублей
Российский офис Changan объявил огромные скидки на компактные кроссоверы CS35 Plus 2023 года выпуска. Базовый автомобиль стоимостью 2 339 900 рублей можно купить дешевле Lada Vesta.Читать далее
30.10.2024, 15:39
Назван китайский кроссовер, который с годами почти не теряет в цене
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало, насколько хорошо популярные китайские кроссоверы сохраняют остаточную стоимость через 3 года и 5 лет эксплуатации. Бесспорным лидером стал кроссовер Changan, аутсайдером – Chery.Читать далее
05.09.2024, 00:15
Как c начала года в России изменились цены 3-летних популярных китайских кроссоверов
Спрос на подержанные китайские автомобили вырос в 2024 году на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом средние цены на популярные трехлетние кроссоверы снизились с начала года по некоторым моделям на 10%.Читать далее
05.02.2024, 13:16
Какие китайские автомобили ушли из России в январе 2024 года. Список из 5 моделей
Наступивший 2024 год уже принес на российский рынок несколько важных изменений. Дилеры китайских брендов распродают прошлогодние машины с солидными скидками, а некоторые модели и вовсе исчезли из прайс-листов.Читать далее
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
16.10.2023, 15:43
Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди
После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился. Автолюбители или решаются купить машину без заводской гарантии, ввезенную по параллельному импорту, но чаще идут в официальный дилерский центр того или иного китайского бренда.Читать далее
15.10.2023, 15:42
Самые дешевые новые машины с «автоматом» в России в октябре 2023 года
Автоматические коробки передач постепенно завоевывают российский авторынок. Доля автомобилей с такой удобной в условиях плотного городского трафика опцией постепенно увеличивается. Однако стоят машины с «автоматом» заметно дороже версий с «механикой».Читать далее
02.10.2023, 12:44
Самые дешевые китайские кроссоверы в октябре 2023 года (все стоят меньше 2 млн рублей)
Китайские автомобили быстро набирают популярность в России. Отечественным автомобилистам нравится технологичный интерьер и современный дизайн, которые дилеры предлагают по сравнительно доступной цене.Читать далее
