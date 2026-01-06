Почему некоторые бренды из Поднебесной теряют интерес — провал или шанс?

Пять китайских автомобилей, которые россияне не хотят покупать даже новыми — в чем причина

На складах дилеров скопились непроданные китайские авто. Некоторые марки теряют позиции, несмотря на рост рынка. Какие модели оказались в аутсайдерах и почему? Разбираемся, что происходит с неудачниками сегмента.

В начале 2026 года российский рынок новых автомобилей продолжает демонстрировать уверенный рост, но не для всех игроков этот подъем стал поводом для радости. Китайские бренды, еще недавно считавшиеся безусловными фаворитами, внезапно столкнулись с серьезными трудностями. На складах дилеров скопились сотни, а местами и тысячи непроданных машин, выпущенных еще в 2024-2025-х годах.

Причины такого провала у каждого бренда свои, но есть и общие черты. В первую очередь, это устаревшие модели, которые не получили своевременного обновления. Покупатели все чаще выбирают современные автомобили с актуальным дизайном и технологиями, а предложения прошлого года уже не вызывают интереса. К тому же, негативные отзывы о качестве и сервисе некоторых марок сыграли свою роль. Не последнюю роль сыграли и завышенные цены - когда за те же деньги можно взять более популярный и надежный вариант, выбор очевиден.

Changan, еще недавно бывший одним из лидеров среди китайских марок, неожиданно оказался в числе аутсайдеров. Особенно это заметно по моделям CS35 Plus и Eado. Первый - компактный кроссовер, который проигрывает конкурентам по оснащению и свежести. Второй - седан, который просто не интересен на фоне общего падения спроса на этот класс. Changan сделал ставку на старые решения, а рынок уже ушел вперед.

FAW, несмотря на свой солидный возраст и опыт, так и не смог закрепиться в сознании российских покупателей. Модели Bestune T77 и B70 не вызывают эмоций, а слабый маркетинг только усугубляет ситуацию. Даже низкая цена не спасает, когда бренд остается малоизвестным и не вызывает доверия.

Dongfeng тоже не смог удивить россиян. Кроссовер ix7 и семиместный 580 проигрывают конкурентам по всем фронтам: от оснащения до надежности. Проблемы с сервисом и сборкой только добавили негатива. В результате, дилеры вынуждены устраивать распродажи, чтобы хоть как-то избавиться от залежавшихся машин.

Zotye практически исчез с радаров. Когда-то этот бренд пытался конкурировать в бюджетном сегменте, но теперь его модели T300 и Grand T900 выглядят откровенно устаревшими. Даже Lada Granta кажется более привлекательной на их фоне. Высокий расход топлива и архаичная платформа окончательно отпугнули покупателей.

Brilliance - еще один пример того, как отсутствие инвестиций и обновлений может погубить бренд. Модели V5 и H530 не менялись с 2022 года, и сегодня выглядят как привет из прошлого. На фоне новых предложений от других китайских и корейских марок эти автомобили просто теряются.

Что ждет эти машины дальше? Дилеры уже начали предлагать крупные скидки, иногда до 30% от первоначальной цены. Часть автомобилей, скорее всего, уйдет в таксопарки или каршеринговые компании. Но если ситуация не изменится, некоторые бренды могут полностью покинуть российский рынок. Zotye и Brilliance уже балансируют на грани исчезновения.

Покупателям стоит быть внимательнее: если модель не обновлялась больше двух лет, имеет сомнительную репутацию или принадлежит малоизвестному бренду, лучше поискать альтернативу. На рынке хватает современных и надежных китайских автомобилей, которые действительно заслуживают внимания. Но аутсайдеры, похоже, уже сделали свой выбор - и он не в пользу российского покупателя.