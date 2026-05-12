Дефицит деталей ударит по владельцам - какие авто попали в список

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 08:02

Пять китайских брендов рискуют остаться без запчастей в России - названы марки

Пять китайских брендов рискуют остаться без запчастей в России - названы марки

Дефицит деталей ударит по владельцам - какие авто попали в список

Пять китайских брендов рискуют остаться без запчастей в России - названы марки

Мало кто задумывается, но владельцы некоторых китайских машин в России могут столкнуться с серьезными трудностями при ремонте. Эксперт объяснил, почему пять популярных марок оказались под угрозой дефицита запчастей. Какие модели уже не обслуживают официально и что делать тем, кто купил такие авто - разбираемся, почему ситуация обострилась именно сейчас.

Мало кто задумывается, но владельцы некоторых китайских машин в России могут столкнуться с серьезными трудностями при ремонте. Эксперт объяснил, почему пять популярных марок оказались под угрозой дефицита запчастей. Какие модели уже не обслуживают официально и что делать тем, кто купил такие авто - разбираемся, почему ситуация обострилась именно сейчас.

Владельцы китайских автомобилей в России оказались в непростой ситуации: сразу пять брендов могут столкнуться с острой нехваткой запчастей. По информации «Российской Газеты», эксперт Сергей Паршиков из группы «Авилон» выделил марки, для которых ремонт и обслуживание становятся практически невозможными. Это касается не только редких моделей, но и тех, что еще недавно активно продавались на российском рынке.

Первой в списке оказалась Lifan. После резкого падения продаж в 2022 году и банкротства компании еще двумя годами ранее, марка фактически исчезла из салонов. Сейчас Lifan принадлежит государственному фонду Liangjiang Equity Investment Fund и Geely Technology Group, а ее профиль сместился на электрокары для корпоративных парков и такси. Для обычных автовладельцев это означает, что найти оригинальные детали становится все сложнее, а сервисы отказываются брать такие машины в работу.

Не менее сложная ситуация сложилась с Zotye. С 2021 года поставки автомобилей этой марки в Россию полностью прекращены, а последние продажи были зафиксированы еще осенью 2020 года. Ранее на рынке были доступны кроссоверы T600 и Coupa, но теперь владельцы этих моделей вынуждены искать детали на вторичном рынке или заказывать их из-за рубежа, что связано с дополнительными расходами и рисками.

Haima также попала в этот антирейтинг. По статистике марта 2026 года, продажи автомобилей этой марки в России равны нулю. Это говорит о полном уходе бренда с рынка и отсутствии официальной поддержки. Владельцы Haima сталкиваются с теми же проблемами: отсутствие запчастей, сложности с ремонтом и невозможность получить квалифицированное обслуживание.

Brilliance прекратила поставки в Россию еще в 2021 году, а ее материнская компания Brilliance Automotive Holdings прошла процедуру банкротства в Китае годом ранее. На российском рынке бренд был представлен седанами V5 и H530, которые теперь становятся настоящей головной болью для своих владельцев. Даже крупные сервисные центры не берутся за ремонт этих машин из-за отсутствия комплектующих.

Hawtai завершила свою деятельность в России еще в 2020 году, а официальная ликвидация российского юрлица произошла только в прошлом году. До 2018 года автомобили Hawtai собирались на заводе Derways в Карачаево-Черкесии, но теперь даже бывшие дилеры не могут помочь с поиском деталей. Кроссовер Boliger и седан B21, построенные на платформах Hyundai, тоже оказались вне зоны обслуживания.

Как отмечает Сергей Паршиков, эти модели никогда не пользовались особой популярностью у россиян, что только усугубляет ситуацию: на складах практически не осталось ни оригинальных, ни аналоговых запчастей. В результате владельцы вынуждены искать детали самостоятельно, часто сталкиваясь с подделками или завышенными ценами.

Проблема дефицита запчастей для китайских автомобилей становится все более актуальной на фоне роста числа машин из КНР на дорогах России. Как показывает практика, даже новые бренды могут столкнуться с перебоями в поставках комплектующих, что уже обсуждалось в материале о массовых сбоях аккумуляторов у дилеров - подробности о рисках для покупателей китайских авто.

С учетом сложившейся ситуации эксперты советуют внимательно подходить к выбору автомобиля, особенно если речь идет о марках, которые уже ушли с рынка или переживают трудности. В противном случае ремонт может обернуться настоящей проблемой, а стоимость обслуживания - неприятным сюрпризом.

Упомянутые марки: Lifan, Zotye, Haima, Brilliance, Hawtai, Derways
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лифан, Зоти, Хайма, Бриллианс, Хавтай, Дервейс

Похожие материалы Лифан, Зоти, Хайма, Бриллианс, Хавтай, Дервейс

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Пермский край Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться