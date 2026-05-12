Дефицит деталей ударит по владельцам - какие авто попали в список

Пять китайских брендов рискуют остаться без запчастей в России - названы марки

Мало кто задумывается, но владельцы некоторых китайских машин в России могут столкнуться с серьезными трудностями при ремонте. Эксперт объяснил, почему пять популярных марок оказались под угрозой дефицита запчастей. Какие модели уже не обслуживают официально и что делать тем, кто купил такие авто - разбираемся, почему ситуация обострилась именно сейчас.

Владельцы китайских автомобилей в России оказались в непростой ситуации: сразу пять брендов могут столкнуться с острой нехваткой запчастей. По информации «Российской Газеты», эксперт Сергей Паршиков из группы «Авилон» выделил марки, для которых ремонт и обслуживание становятся практически невозможными. Это касается не только редких моделей, но и тех, что еще недавно активно продавались на российском рынке.

Первой в списке оказалась Lifan. После резкого падения продаж в 2022 году и банкротства компании еще двумя годами ранее, марка фактически исчезла из салонов. Сейчас Lifan принадлежит государственному фонду Liangjiang Equity Investment Fund и Geely Technology Group, а ее профиль сместился на электрокары для корпоративных парков и такси. Для обычных автовладельцев это означает, что найти оригинальные детали становится все сложнее, а сервисы отказываются брать такие машины в работу.

Не менее сложная ситуация сложилась с Zotye. С 2021 года поставки автомобилей этой марки в Россию полностью прекращены, а последние продажи были зафиксированы еще осенью 2020 года. Ранее на рынке были доступны кроссоверы T600 и Coupa, но теперь владельцы этих моделей вынуждены искать детали на вторичном рынке или заказывать их из-за рубежа, что связано с дополнительными расходами и рисками.

Haima также попала в этот антирейтинг. По статистике марта 2026 года, продажи автомобилей этой марки в России равны нулю. Это говорит о полном уходе бренда с рынка и отсутствии официальной поддержки. Владельцы Haima сталкиваются с теми же проблемами: отсутствие запчастей, сложности с ремонтом и невозможность получить квалифицированное обслуживание.

Brilliance прекратила поставки в Россию еще в 2021 году, а ее материнская компания Brilliance Automotive Holdings прошла процедуру банкротства в Китае годом ранее. На российском рынке бренд был представлен седанами V5 и H530, которые теперь становятся настоящей головной болью для своих владельцев. Даже крупные сервисные центры не берутся за ремонт этих машин из-за отсутствия комплектующих.

Hawtai завершила свою деятельность в России еще в 2020 году, а официальная ликвидация российского юрлица произошла только в прошлом году. До 2018 года автомобили Hawtai собирались на заводе Derways в Карачаево-Черкесии, но теперь даже бывшие дилеры не могут помочь с поиском деталей. Кроссовер Boliger и седан B21, построенные на платформах Hyundai, тоже оказались вне зоны обслуживания.

Как отмечает Сергей Паршиков, эти модели никогда не пользовались особой популярностью у россиян, что только усугубляет ситуацию: на складах практически не осталось ни оригинальных, ни аналоговых запчастей. В результате владельцы вынуждены искать детали самостоятельно, часто сталкиваясь с подделками или завышенными ценами.

Проблема дефицита запчастей для китайских автомобилей становится все более актуальной на фоне роста числа машин из КНР на дорогах России. Как показывает практика, даже новые бренды могут столкнуться с перебоями в поставках комплектующих.

С учетом сложившейся ситуации эксперты советуют внимательно подходить к выбору автомобиля, особенно если речь идет о марках, которые уже ушли с рынка или переживают трудности. В противном случае ремонт может обернуться настоящей проблемой, а стоимость обслуживания - неприятным сюрпризом.