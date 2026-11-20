Китайцы завалили рынок копиями Land Rover Defender за 1,6 млн рублей: обзор

Суд в Гааге обязал JLR уничтожить материалы, изъятые у BYD после обвинений в копировании Defender. На этом фоне выделяются пять китайских моделей с угловатым дизайном и разными силовыми схемами. Их характеристики и цены - в обзоре.

Суд в Гааге обязал JLR уничтожить материалы, изъятые у BYD после обвинений в копировании Defender. На этом фоне выделяются пять китайских моделей с угловатым дизайном и разными силовыми схемами. Их характеристики и цены - в обзоре.

Jaguar Land Rover (JLR) должна уничтожить изъятые материалы в течение 24 часов после уведомления о решении суда в Гааге. Документы касались разработки BYD Ti7, известного в Китае как Fang Cheng Bao Tai 7. Окружной суд Гааги вынес решение 11 ноября 2026 года и отменил обеспечительную меру, на основании которой JLR получила материалы.

JLR утверждала, что при создании кроссовера BYD использовала дизайнерские решения, похожие на Land Rover Defender, и изучала конструкцию британской модели после ее разборки. Судьи сочли получение документов на этом этапе необоснованным: Ti7 еще не продавался в Евросоюзе, а предполагаемое нарушение не причинило JLR ущерба в рамках этого обеспечительного производства. Обвинение в копировании доказанным не признали; спор об интеллектуальной собственности продолжается, пишет Inside China Auto.

Предыстория началась в августе. По запросу JLR судебные приставы обыскали офисы BYD в нидерландских Схидаме и Хофдорпе и получили доступ к бумажным документам и цифровым данным о разработке Ti7. Среди скопированных материалов были файлы с ноутбуков и локальных хранилищ. Приставы также получили данные Microsoft Cloud, переписку в Tencent WeCom и финансовые документы. Представители BYD назвали действия британской стороны попыткой получить информацию без достаточных оснований. В Китае Fang Cheng Bao Tai 7 поступил в продажу в сентябре 2025 года; для британского рынка заявлен запуск модели под именем BYD Ti7 в январе по цене 47 995 фунтов стерлингов.

Угловатые кузова и разные силовые схемы

Среди китайских новинок с заметными чертами Defender - BAIC Xingtan 5X, пишет Autonews. В КНР за него просят от 129 900 юаней, или около 1,6 млн руб. по состоянию на 19 ноября 2026 года. Внешность задают массивные бамперы и вертикальные фонари; сзади установлена распашная дверь багажника с кофром для запасного колеса. Дорожный просвет превышает 200 мм. На старте продаж BAIC предлагала семь версий: базовые цены составляли от 129 900 до 174 900 юаней, а временная скидка в 3 000 юаней снижала акционный диапазон до 126 900-171 900 юаней.

Электрическая версия получила задний мотор мощностью 304 л.с. и проезжает до 625 км. Зарядка с 30 до 80% занимает 14,5 минуты. Аккумулятор емкостью 81,9 кВт·ч работает с электрической системой на 800-вольтовой архитектуре. Предусмотрены и гибридные модификации: турбомотор объемом 1,5 л сочетается с батареей на 50,4 кВт·ч, а мощность таких версий составляет от 272 до 544 л.с. В салоне установлены цифровая приборная панель на 8,8 дюйма и мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма. Климат-контроль двухзонный, есть камеры кругового обзора. Передние кресла можно подогревать и вентилировать.

Wey Lanshan второго поколения - подключаемый гибрид с полным приводом и заявленной суммарной мощностью 687 л.с. В Китае принимают заказы по цене от 289,8 тыс. юаней, или примерно 3,6 млн руб. Силовая установка объединяет двухлитровый турбомотор на 248 л.с. с электродвигателями мощностью 150 и 299 л.с. Работает она с четырехступенчатой гибридной трансмиссией.

Покупателю предлагают батареи емкостью 53,6 или 66,6 кВт·ч. Запас хода на электротяге по циклу WLTC достигает 220 и 270 км, а максимальная скорость составляет 205 или 210 км/ч. В оснащение вошли двухкамерная пневмоподвеска и блокировка заднего дифференциала. Шасси полноуправляемое.

У iCaur V25 есть заднеприводная и полноприводная версии. Модель заняла место между V23 и V27, а продажи на китайском рынке начались 19 ноября. Цены стартуют от 139 800 юаней, или около 1,7 млн руб. В сводных характеристиках указан диапазон мощности от 252 до 456 л.с. Подробное описание приводит другие значения: 248 л.с. для заднего электромотора и 449 л.с. для двухмоторной полноприводной версии.

Бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и мощностью 154 л.с. работает генератором. Заднеприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды, полноприводная - за 5,8 секунды. Аккумулятор на 33,67 кВт·ч дает до 150 км пробега на электротяге по WLTC; для заднего привода указаны также 210 км по CLTC. Суммарный запас хода по CLTC достигает 1240 км. Другие угловатые новинки уже рассматривались в обзоре китайских внедорожников.

Оснащение и цены новых моделей

Dongfeng M-Hero X700 разработан совместно с Huawei и уже продается в Китае. В отличие от прежних внедорожников M-Hero, у него нет рамы: модель рассчитана на повседневную езду и легкое бездорожье. В сводных характеристиках указана мощность 704 л.с.; описанная силовая установка включает турбомотор объемом 1,5 л на 154 л.с. и два электродвигателя. Передний развивает 255 л.с., задний - 288 л.с.

Разгон до 100 км/ч занимает 4,93 секунды. Батареи емкостью 51,46 и 68,1 кВт·ч обеспечивают до 285 и 360 км на электротяге по CLTC. Пневмоподвеска меняет высоту в диапазоне 150 мм, а комплекс Huawei ADS 5 использует 27 датчиков. Заявленная глубина брода - 800 мм; дорожный просвет достигает 329 мм. Цена начинается от 147 500 юаней, или примерно 1,8 млн руб.

Jetour Traveller 7 предложен с бензиновыми двигателями и подключаемой гибридной установкой C-DM. Базовый мотор объемом 1,5 л развивает 184 л.с., а двухлитровый - 254 л.с. Последний сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой либо восьмиступенчатым автоматом. Гибридная система выдает 509 л.с. и дает возможность проехать на электротяге до 251 км по циклу CLTC. Топовая версия с тремя электромоторами развивает 782 л.с.

В салоне Traveller 7 установлены центральный экран диагональю 15,6 дюйма и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. Передние кресла получили подогрев, вентиляцию и массаж. Также предусмотрены аудиосистема с 23 динамиками и водительские ассистенты Falcon 500. Цены в КНР начинаются от 139 900 юаней, или около 1,7 млн руб.

Внешнее сходство BYD Ti7 с Defender вызвало претензии JLR, однако конструктивные решения автомобилей различаются. Defender поколения L663 использует алюминиевый монокок, усиленный бористой сталью с пределом прочности 1 500 МПа. В несущем кузове Ti7 применяют горячеформованную бористую сталь прочностью до 2 000 МПа.