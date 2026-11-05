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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 11:05

Супертест: какие китайские кроссоверы до 2,5 млн лучше готовы к зиме

Супертест: какие китайские кроссоверы до 2,5 млн лучше готовы к зиме

Названы ТОП китайских кроссоверов, которые лучше всего подготовлены к русской зиме — кто оказался в аутсайдерах

Супертест: какие китайские кроссоверы до 2,5 млн лучше готовы к зиме

В супертесте среднеразмерных кроссоверов проверили обогревы и дистанционный запуск, а также удобство повседневной эксплуатации в холод. Geely Atlas и Soueast S07 возглавили пятерку лидеров. За ними расположились Haval F7 и Chery Tiggo 7L, а замкнул список Haval H7.

В супертесте среднеразмерных кроссоверов проверили обогревы и дистанционный запуск, а также удобство повседневной эксплуатации в холод. Geely Atlas и Soueast S07 возглавили пятерку лидеров. За ними расположились Haval F7 и Chery Tiggo 7L, а замкнул список Haval H7.

Полный набор опций еще не гарантирует высокой оценки. В супертесте Авто.ру среди среднеразмерных китайских кроссоверов решающей оказалась и такая практическая деталь, как удобство заливки стеклоомывающей жидкости. Испытатели оценивали не только оснащение, но и бытовые тонкости ежедневной эксплуатации.

Лидеры по подготовке к холоду

Лучше всего к холодному климату подготовлены Geely Atlas и Soueast S07. К ним присоединился Haval F7, а в той же группе оказались Chery Tiggo 7L и Haval H7. Все пять моделей уже в базовых комплектациях имеют подогревы передних и задних сидений, руля и лобового стекла. Двигатель можно запустить дистанционно — штатным ключом или через приложение и телематическое оборудование.

Оговорки даже у лидеров

Однако и у сильнейших нашлись недостатки. Испытатели снизили итоговую оценку Chery Tiggo 7L из-за сложностей при заливке омывающей жидкости. У Haval H7 подогрев заднего дивана доступен только за доплату, а Knewstar 001 лишен дистанционного прогрева.

Аутсайдеры

На другом полюсе оказались Changan CS75Plus и Jetta VS7. У Changan есть подогрев передних кресел и дистанционный запуск, но горловина бачка омывателя слишком узкая. В Jetta даже за обогрев передних сидений придется доплачивать.

Почему это важно

Для владельца подобные мелочи имеют прямое значение: перечень опций может выглядеть щедро, но удобство ежедневного использования зависит от доступа к бачку омывателя и от того, включены ли обогревы в базовую комплектацию. При сравнении моделей важен и бюджет: в обзоре рассматривались новые кроссоверы до 2,5 млн рублей. У всех участвовавших автомобилей пороги прикрыты кромками дверей, которые защищают их от грязи.

Инструментальные замеры разгона

В супертест вошли и замеры разгона до 100 км/ч. Быстрее остальных оказались Knewstar 001 и Bestune T90. Geely Atlas также вошел в число наиболее быстрых.

Супертест показал: при выборе кроссовера стоит смотреть не только на длину списка опций, но и на то, как эти опции работают в повседневности — от удобства заливки омывающей жидкости до базовой доступности обогревов. Именно эти детали отделяют формально оснащенный автомобиль от по-настоящему удобного.

Упомянутые модели: Haval F7 (от 1 809 000 Р), Chery Tiggo 7L, Geely Atlas (от 1 029 990 Р), Changan CS75 Plus, Soueast S07, Knewstar 001
Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, Changan, Soueast, Knewstar
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