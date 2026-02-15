Вышло исследование: чем Lada Granta лифтбек отличается от седана и стоит ли пересаживаться

15 февраля 2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.
Появление Lada Granta в кузове лифтбек стало одним из самых обсуждаемых событий на российском авторынке: инженеры не просто добавили пятую дверь, но пересмотрели внешний вид, усилили тормозную систему и внесли коррективы в настройки подвески. Автомобиль стал заметно комфортнее и современнее привычного седана, а часть этих решений вскоре перекочует и на четырехдверную версию.
Главное визуальное отличие — новый передний бампер, окрашенный в цвет кузова, из-за чего черные пластиковые элементы ушли в прошлое даже в базовой комплектации. В профиль лифтбек выглядит гармоничнее благодаря покатой линии крыши и оригинальным задним дверям, а поднятая подоконная линия сделала силуэт более динамичным. Кроме того, автомобиль получил новые наружные зеркала с повторителями поворотников, которые благодаря улучшенной аэродинамике меньше загрязняются.
Переход к пятидверной схеме потребовал усиления крыши, пола и лонжеронов, что позволило сохранить прочность кузова без ущерба для безопасности. Производитель позиционирует новинку именно как лифтбек, чтобы не пересекаться с моделью Kalina, и отмечает, что уровень шума в салоне стал заметно ниже. Новые уплотнители и ограничители дверей избавили от скрипов и дребезжания.
Самые заметные перемены коснулись ходовой части: в версии «Люкс» инженеры установили более мощные стабилизаторы, газонаполненные амортизаторы и жесткие пружины, что уменьшило крены в поворотах. Правда, это немного снизило плавность хода, поэтому для российских дорог оптимальным пока остается вариант с обычными амортизаторами. Также автомобиль получил новый вакуумный усилитель тормозов, сделавший педаль более информативной и удобной в городе.
Многие решения из лифтбека вскоре появятся и на седане: уже к концу года четырехдверная Granta может получить новый передний бампер. Однако более жесткая подвеска останется прерогативой пятидверки, так как она рассчитана на водителей, ценящих управляемость выше максимального комфорта. В 2026 году ожидается рестайлинг всей линейки, который может принести еще больше изменений.
Стоимость Lada Granta лифтбек варьируется в зависимости от комплектации, а широкий выбор опций уже вызвал интерес у покупателей. Эксперты отмечают, что новинка способна изменить расстановку сил в сегменте доступных автомобилей, предлагая свежий дизайн и улучшенные характеристики. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько удачным оказался этот шаг для бренда.
Благодаря покатой крыше и оригинальным задним дверям силуэт лифтбека выглядит динамичнее, чем у седана, а новые зеркала с повторителями поворотников улучшили аэродинамику. В салоне стало тише благодаря свежим решениям по шумоизоляции, а доработанные замки и уплотнители избавили от лишних звуков. В итоге Granta лифтбек предлагает водителям не только практичность, но и современный уровень комфорта.
Автомобиль уже привлек внимание публики, и теперь все зависит от того, как он проявит себя в реальных условиях. Если обещанные преимущества подтвердятся, у модели есть все шансы стать новым лидером в своем классе. Производитель явно сделал ставку на эволюцию, и первые результаты выглядят многообещающе.
