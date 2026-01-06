Что изменится для водителей и производителей — неожиданные детали и прогнозы

6 января 2026, 23:43
Пять ключевых заявлений российских властей о будущем автопрома в 2025 году
Власти России сделали ряд громких заявлений о поддержке автопрома. В 2025 году обсуждались новые меры и перспективы отрасли. Некоторые решения вызвали споры среди экспертов. Чиновники раскрыли неожиданные детали о будущем рынка. Интрига сохраняется.
В 2025 году российский автопром оказался в центре внимания - и не только из-за перемен на рынке, но и благодаря резонансным высказываниям первых лиц страны. Как сообщает Autonews, ключевые политики не раз подчеркивали важность поддержки отрасли, а также делились своими взглядами на перспективы развития автомобильного сектора в новых условиях.
Президент России Владимир Путин летом 2025 года в одном из интервью отметил, что несмотря на уход иностранных брендов, отечественные заводы, в частности АвтоВАЗ, смогли не только удержать позиции, но и дать толчок для роста всей индустрии. По его словам, ситуация не требует искусственного вмешательства - достаточно создать условия для развития. «Такие предприятия, как АвтоВАЗ, не просто спасли отрасль от краха, но и обеспечили ее движение вперед, повысив конкурентоспособность и производительность», - подчеркнул президент.
Осенью того же года Путин обратил внимание на перемены в европейском автопроме. По его мнению, западные производители теряют позиции, а китайские компании уже опережают их по качеству и цене электромобилей. Президент отметил, что сотрудничество с Китаем стало логичным шагом, ведь именно там сейчас создают более доступные и современные автомобили, чем в Европе.
В конце года глава государства прокомментировал и повышение утилизационного сбора. Путин выразил надежду, что эта мера не станет постоянной, а лишь временно поддержит российских производителей. Он также посоветовал россиянам обратить внимание на отечественные автомобили, подчеркнув, что выбор на рынке со временем расширится.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в октябре объяснил, почему был увеличен утилизационный сбор. По его словам, чрезмерный импорт мешает развитию локального производства, особенно с учетом интереса китайских инвесторов. Алиханов заверил, что новые правила не затронут большинство россиян, ведь 80% автопарка страны - это машины с мощностью до 160 лошадиных сил. Для основной массы водителей изменения останутся незаметными.
Вице-премьер Денис Мантуров в начале года сделал акцент на том, что возвращение западных брендов в Россию будет крайне сложным. Он напомнил, что простого возврата не будет: «У нас хорошая память, и мы не готовы принимать такие решения с легкостью». По его словам, ситуация на рынке уже изменилась, и прежние условия для иностранных компаний больше не актуальны.
Все эти заявления показывают, что российские власти делают ставку на развитие собственного автопрома и укрепление позиций отечественных производителей. При этом чиновники не скрывают: поддержка будет, но искусственного стимулирования никто не планирует. Вектор на сотрудничество с Китаем и постепенное восстановление ассортимента на рынке - вот основные направления, которые определяют будущее отрасли.
Впрочем, не все эксперты разделяют оптимизм властей. Некоторые считают, что повышение утилизационного сбора может привести к росту цен и снижению доступности новых автомобилей для россиян. Другие, напротив, уверены: без подобных мер отечественные заводы не смогут конкурировать с импортом. Как бы то ни было, 2025 год стал для автопрома временем перемен и новых вызовов, а заявления чиновников лишь подогрели интерес к тому, что ждет рынок в ближайшие годы.
