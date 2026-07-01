Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

1 июля 2026, 13:03

Пять компактных автомобилей 2026 года: лучшие варианты для города и трассы

Пять компактных автомобилей 2026 года: лучшие варианты для города и трассы

Как выбрать идеальный городской автомобиль - свежий рейтинг и неожиданные лидеры

Пять компактных автомобилей 2026 года: лучшие варианты для города и трассы

В 2026 году компактные авто стали умнее и комфортнее. Журналисты собрали топ-5 моделей габаритной длиной в пределах 4,5 метра. Узнайте, какие машины удивили экспертов. Подробности - в нашем обзоре.

В 2026 году компактные авто стали умнее и комфортнее. Журналисты собрали топ-5 моделей габаритной длиной в пределах 4,5 метра. Узнайте, какие машины удивили экспертов. Подробности - в нашем обзоре.

Современный рынок компактных автомобилей в 2026 году удивляет разнообразием. Еще недавно покупатели сталкивались с выбором между тесными салонами и переплатой за престиж. Теперь ситуация изменилась: даже в доступном сегменте появились модели, которые сочетают комфорт, надежность и стиль. Эксперты выделили пять лучших машин длиной до 4,5 метра, которые подходят для ежедневных поездок.

Первое место в рейтинге занимает Lada Iskra. Этот седан построен на современной платформе Renault CMF-B, что позволило добиться высокого уровня безопасности и адаптации к российским условиям. Подвеска уверенно справляется с неровностями, а подготовка к зиме реализована на инженерном уровне. Базовая стоимость ниже, чем у многих конкурентов, что делает модель привлекательной для широкого круга покупателей. Однако стоит учитывать скромный интерьер и ограниченное пространство на задних сиденьях. Для высоких пассажиров поездка может быть не самой комфортной, а шумоизоляция напоминает о бюджетном классе.

Следующим в списке идет GAC GS3 - кросс-хэтч с выразительным дизайном и мощным турбомотором на 170 л.с. В сочетании с роботизированной коробкой передач автомобиль демонстрирует отличную динамику и управляемость. Внутри просторно, а оформление салона не уступает более дорогим моделям. Единственный недостаток - отсутствие полного привода и высокая цена в максимальной комплектации.

Solaris HC - это хорошо знакомая платформа, проверенная временем. Модель отличается атмосферным двигателем, классическим автоматом и возможностью выбрать полный привод. Надежность и высокая остаточная стоимость делают Solaris HC популярным выбором среди тех, кто ценит проверенные решения. Однако за консервативный подход придется заплатить: топовые версии стоят заметно дороже конкурентов.

Jaecoo J7 выделяется брутальным внешним видом и богатым оснащением. Несмотря на то, что базовые версии оснащены только передним приводом, старшие комплектации предлагают мощный двигатель и множество современных опций. Впрочем, подвеска может передавать в салон больше вибраций, чем хотелось бы, а роботизированная трансмиссия иногда работает не так плавно, как ожидается.

Belgee X50 - белорусская сборка на базе Geely Coolray первого поколения. Автомобиль сочетает в себе турбированный трехцилиндровый мотор на 150 л.с. и отличную управляемость. Вес машины позволяет двигателю раскрыть потенциал, а цена остается на приемлемом уровне. Эксперты отмечают, что X50 - удачный выбор для тех, кто ценит маневренность и динамику, но советуют внимательно следить за состоянием кузова из-за особенностей лакокрасочного покрытия.

В завершение эксперты ответили на популярные вопросы о компактных авто. Lada Iskra стоит дороже «Гранты» из-за новой платформы и улучшенной безопасности. Jaecoo J7 оправдывает переплату, если важны комфорт и современные технологии. Полный привод доступен только у Solaris HC и Jaecoo J7 в дорогих версиях. Китайские турбомоторы при правильном обслуживании служат до 250 тысяч километров без серьезных проблем.

Таким образом, в 2026 году компактные автомобили перестали быть компромиссом. Каждый из представленных вариантов предлагает уникальное сочетание характеристик, позволяя подобрать машину под любые задачи и предпочтения.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: Belgee, Jaecoo, GAC, Solaris, Geely, ВАЗ (Lada)
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