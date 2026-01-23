Как выбрать маленький SUV с большим багажником — сравнение и неожиданные лидеры

Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи

Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.

В последние годы российский рынок переживает настоящий бум компактных кроссоверов. Покупатели все чаще выбирают небольшие SUV, которые легко парковать в городе, но при этом не жертвуют практичностью. Как сообщает Российская Газета, среди официально продающихся в России моделей есть настоящие чемпионы по объему багажника. Мы внимательно изучили пять самых интересных вариантов, которые способны удивить даже опытных автомобилистов.

Не секрет, что для многих семей вместительный багажник - один из главных критериев при выборе машины. Особенно если речь идет о поездках на дачу, путешествиях или просто о необходимости перевозить крупные покупки. Но какие кроссоверы действительно способны вместить все необходимое, несмотря на скромные габариты?

Начнем с Lada Largus Cross. Формально это универсал, но в версии Cross модель уверенно конкурирует с переднеприводными кроссоверами класса B. Длина кузова - 4496 мм, а дорожный просвет в 200 мм позволяет не бояться разбитых дорог. В пятиместной конфигурации багажник вмещает 560 литров, а если сложить второй ряд сидений, объем увеличивается до невероятных 2350 литров. Такой показатель недостижим для большинства конкурентов. Широкий и высокий проем облегчает погрузку, а фирменные сетки и разделители позволяют надежно зафиксировать груз или отделить животных от пассажиров. Это решение явно понравится тем, кто ценит универсальность и не хочет переплачивать за более дорогие кроссоверы.

Следующий участник - «Москвич». Несмотря на то, что длина этого кроссовера всего 4410 мм, багажник до шторки составляет 520 литров. Это очень достойный результат для такого компактного автомобиля. При сложенных спинках заднего дивана объем увеличивается до 1050 литров, но тут есть нюанс: образуется ступенька высотой до 20 мм, что может затруднить размещение крупногабаритных вещей. В подполье спрятана докатка, хотя места хватило бы и для полноразмерной запаски. Форма багажника не идеальна - колесные арки немного съедают пространство, а специальных сеток и боковых ниш для крепления вещей не предусмотрено. Зато в старших комплектациях есть электропривод двери, который можно активировать взмахом ноги под бампером - мелочь, а приятно.

Solaris HC, выпускаемый в Санкт-Петербурге, тоже не остался в стороне. Его багажник - один из самых вместительных в классе: 433 литра в стандартной конфигурации и до 1396 литров при сложенных сиденьях. В подполье - полноценная запаска и набор инструментов, а в базовой комплектации предусмотрена полка, на которой часто экономят конкуренты из Китая. Проем багажника широкий, выступы и ниши минимальны, а слева есть удобная ниша для канистры, которую можно зафиксировать ремешком. Для фиксации груза предусмотрены проушины, но органайзера вокруг запаски не найти ни в одной комплектации. Это, пожалуй, единственный серьезный минус.

Changan CS35 Plus - еще один интересный вариант. При длине кузова 4325 мм багажник вмещает 403 литра, а если сложить спинки заднего дивана - около 1000 литров. Проем широкий, выступы минимальны, а под фальшполом спрятана малоразмерная запаска. Над ней - пенопластовый органайзер с множеством отсеков для мелочей. Верхняя шторка гибкая и сдвижная, а погрузочная высота невелика, что удобно для ежедневного использования. На правой боковой обшивке - фонарик подсветки, который пригодится в темное время суток.

JAC JS3, по официальным данным, может похвастаться самым большим багажником среди участников обзора - 600 литров при загрузке под потолок. Однако до шторки объем ближе к 400 литрам, что подтверждают наши измерения. Складывающийся диван увеличивает полезное пространство до 1340 литров. В багажнике нет больших выступов колесных арок, есть светильник и вместительное подполье с докаткой и инструментом. Но и тут не обошлось без недостатков: при складывании сидений образуется ступенька, а боковые ниши и сетки для крепления поклажи отсутствуют.

В итоге, если вы ищете компактный кроссовер с максимальным багажником, стоит внимательно присмотреться к этим моделям. Каждый из участников обзора предлагает свои уникальные решения, а некоторые - неожиданные сюрпризы. Не всегда самый дорогой или популярный автомобиль оказывается самым практичным. Иногда именно скромные на вид модели способны удивить настоящей вместительностью.