Топ-5 самых ликвидных кроссоверов 2026: сколько теряют в цене и как быстро продаются

Пять кроссоверов до 2,5 млн рублей, которые почти не теряют в цене на вторичке

В условиях нестабильного авторынка важно выбрать автомобиль, который не только порадует в эксплуатации, но и позволит выгодно продать его через пару лет. Мы разобрали, какие кроссоверы до 2,5 млн рублей сохраняют стоимость лучше других и почему их разбирают быстрее остальных.

В условиях нестабильного авторынка важно выбрать автомобиль, который не только порадует в эксплуатации, но и позволит выгодно продать его через пару лет. Мы разобрали, какие кроссоверы до 2,5 млн рублей сохраняют стоимость лучше других и почему их разбирают быстрее остальных.

В 2026 году на российском авторынке, где цены непредсказуемы, а привычные бренды уходят, вопрос ликвидности кроссовера стал решающим. Прагматичные водители выбирают модели, которые через три года можно быстро продать без критической потери стоимости, и эксперты выделили пять таких автомобилей.

Бессменным лидером остается Toyota RAV4 в кузове XA40 (2013–2019): объявления с адекватным ценником исчезают за 3–5 дней. За 2,5 млн рублей можно найти экземпляры 2017–2019 годов с пробегом до 120 тыс. км, а потеря стоимости за три года владения составляет всего около 10% — лучший показатель на рынке.

Hyundai Creta первого поколения уверенно держит позиции народного фаворита благодаря простоте и надежности. Машины 2019–2021 годов с атмосферными моторами 1.6 или 2.0 и классическим автоматом продаются за 1–2 недели, теряя за три года примерно 15% цены при стоимости в 1,5–2,2 млн рублей.

Kia Sportage четвертого поколения предлагает больше пространства и оснащения: за 2,5 млн рублей доступны варианты 2017–2019 годов с пробегом до 130 тыс. км. Надежнее всего атмосферник 2.0 с автоматом, тогда как турбо 1.6 с роботом требует осторожности. Срок продажи — 2–3 недели, потеря цены — 15–18%.

Mazda CX-5 (первое и начало второго поколения) привлекает стилем и управляемостью, при этом обслуживание стоит адекватно на фоне конкурентов. За 2,5 млн рублей найдутся как богато оснащенные версии первого поколения, так и более свежие машины 2017–2019 годов с моторами SkyActiv 2.0/2.5 и надежным автоматом. Продается за 2–4 недели, теряя 18–20% стоимости.

Haval Jolion стал единственным китайским представителем в рейтинге: новые авто стоят 2,2–2,5 млн, а подержанные 2022–2023 годов с небольшим пробегом можно найти за 1,5–1,9 млн. Турбомотор 1.5 и робот пока нареканий не вызывают, срок продажи — 3–5 недель, но потеря цены заметно выше — 25–30%.

В рейтинг не вошли Renault Duster, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai: первый быстрее дешевеет, второй теряет в спросе, а третьего покупатели опасаются из-за вариатора. Пятерка лидеров признана самой сбалансированной по скорости продажи, минимальной потере стоимости и доступности сервиса.

Для тех, кто планирует ездить на машине 2–3 года, оптимальный выбор — Toyota RAV4 или Hyundai Creta: они обеспечат максимальную сохранность вложений. При долгосрочном использовании, ликвидность отходит на второй план, и можно ориентироваться на личные предпочтения, но в любом случае японские и корейские модели остаются «валютой» на вторичке.

Главное при покупке помнить, что в 2026 году такие кроссоверы продаются быстро, торг по ним минимален, а китайские аналоги пока дешевеют быстрее, хотя Jolion уже показывает уверенный рост интереса. Выбирая между надежностью, ценой и стилем, стоит четко понимать свои приоритеты на ближайшие годы.