Топ-5 самых ликвидных кроссоверов 2026: сколько теряют в цене и как быстро продаются

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 августа 2026, 09:34

Пять кроссоверов до 2,5 млн рублей, которые почти не теряют в цене на вторичке

Пять кроссоверов до 2,5 млн рублей, которые почти не теряют в цене на вторичке

Топ-5 самых ликвидных кроссоверов 2026: сколько теряют в цене и как быстро продаются

Пять кроссоверов до 2,5 млн рублей, которые почти не теряют в цене на вторичке

В условиях нестабильного авторынка важно выбрать автомобиль, который не только порадует в эксплуатации, но и позволит выгодно продать его через пару лет. Мы разобрали, какие кроссоверы до 2,5 млн рублей сохраняют стоимость лучше других и почему их разбирают быстрее остальных.

В условиях нестабильного авторынка важно выбрать автомобиль, который не только порадует в эксплуатации, но и позволит выгодно продать его через пару лет. Мы разобрали, какие кроссоверы до 2,5 млн рублей сохраняют стоимость лучше других и почему их разбирают быстрее остальных.

В 2026 году на российском авторынке, где цены непредсказуемы, а привычные бренды уходят, вопрос ликвидности кроссовера стал решающим. Прагматичные водители выбирают модели, которые через три года можно быстро продать без критической потери стоимости, и эксперты выделили пять таких автомобилей.

Бессменным лидером остается Toyota RAV4 в кузове XA40 (2013–2019): объявления с адекватным ценником исчезают за 3–5 дней. За 2,5 млн рублей можно найти экземпляры 2017–2019 годов с пробегом до 120 тыс. км, а потеря стоимости за три года владения составляет всего около 10% — лучший показатель на рынке.

Hyundai Creta первого поколения уверенно держит позиции народного фаворита благодаря простоте и надежности. Машины 2019–2021 годов с атмосферными моторами 1.6 или 2.0 и классическим автоматом продаются за 1–2 недели, теряя за три года примерно 15% цены при стоимости в 1,5–2,2 млн рублей.

Kia Sportage четвертого поколения предлагает больше пространства и оснащения: за 2,5 млн рублей доступны варианты 2017–2019 годов с пробегом до 130 тыс. км. Надежнее всего атмосферник 2.0 с автоматом, тогда как турбо 1.6 с роботом требует осторожности. Срок продажи — 2–3 недели, потеря цены — 15–18%.

Mazda CX-5 (первое и начало второго поколения) привлекает стилем и управляемостью, при этом обслуживание стоит адекватно на фоне конкурентов. За 2,5 млн рублей найдутся как богато оснащенные версии первого поколения, так и более свежие машины 2017–2019 годов с моторами SkyActiv 2.0/2.5 и надежным автоматом. Продается за 2–4 недели, теряя 18–20% стоимости.

Haval Jolion стал единственным китайским представителем в рейтинге: новые авто стоят 2,2–2,5 млн, а подержанные 2022–2023 годов с небольшим пробегом можно найти за 1,5–1,9 млн. Турбомотор 1.5 и робот пока нареканий не вызывают, срок продажи — 3–5 недель, но потеря цены заметно выше — 25–30%.

В рейтинг не вошли Renault Duster, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai: первый быстрее дешевеет, второй теряет в спросе, а третьего покупатели опасаются из-за вариатора. Пятерка лидеров признана самой сбалансированной по скорости продажи, минимальной потере стоимости и доступности сервиса.

Для тех, кто планирует ездить на машине 2–3 года, оптимальный выбор — Toyota RAV4 или Hyundai Creta: они обеспечат максимальную сохранность вложений. При долгосрочном использовании, ликвидность отходит на второй план, и можно ориентироваться на личные предпочтения, но в любом случае японские и корейские модели остаются «валютой» на вторичке.

Главное при покупке помнить, что в 2026 году такие кроссоверы продаются быстро, торг по ним минимален, а китайские аналоги пока дешевеют быстрее, хотя Jolion уже показывает уверенный рост интереса. Выбирая между надежностью, ценой и стилем, стоит четко понимать свои приоритеты на ближайшие годы.

Упомянутые марки: Toyota, Hyundai, KIA, Mazda, Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Хендай, Киа, Мазда, Хавейл

Похожие материалы Тойота, Хендай, Киа, Мазда, Хавейл

Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Tenet T4L: новая альтернатива в сегменте бюджетных кроссоверов России
Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Абакан Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться