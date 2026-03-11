Tank против BMW: неожиданные лидеры рейтинга самых выносливых кроссоверов 2025 года

Пять кроссоверов до 5 лет, которые выдерживают пробеги свыше 200 000 км

Эксперт Евгений Малов назвал кроссоверы и внедорожники, которые не боятся больших пробегов и сохраняют надежность даже после 200 тысяч км. В рейтинг попали не только привычные бренды, но и новые китайские модели. Почему именно эти машины оказались в списке, какие у них слабые места и сколько они стоят на вторичном рынке - разбираемся, что важно знать перед покупкой.

В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а выбор на вторичном рынке становится все шире, для российских автолюбителей особенно актуален вопрос: какие кроссоверы и внедорожники способны прослужить долго без серьезных вложений? Как сообщает Autonews, эксперт по подбору автомобилей Евгений Малов составил свежий рейтинг самых выносливых моделей возрастом до пяти лет, которые не боятся больших пробегов и сохраняют ликвидность.

В первую очередь, внимание стоит обратить на семейство BMW X5, X6 и X7. По мнению Малова, бензиновые версии 40i и дизельные 30d и 40d демонстрируют отличную надежность даже после 100 тысяч километров. При грамотном обслуживании эти автомобили способны без проблем преодолеть и 300 тысяч км. Стоимость пятилетних X5 стартует от 4,7 млн рублей, X6 - от 6,3 млн, а X7 - от 6 млн рублей.

На втором месте оказался Mercedes-Benz G-Class. Внедорожники, выпущенные с 2020 года, как с бензиновыми, так и с дизельными моторами, уверенно проходят более 200 тысяч км. Однако эксперт предупреждает: задние амортизаторы требуют замены каждые 50-60 тысяч км. За пятилетний G-Class придется выложить минимум 11,9 млн рублей.

Porsche Cayenne с бензиновым V6 объемом 3,0 литра также попал в список благодаря высокому запасу прочности. Обычно такие кроссоверы без серьезных поломок проходят 150-200 тысяч км. На вторичном рынке 2020 года выпуска цены начинаются от 5,5 млн рублей.

Далее идут Audi Q7 и Q8 с трехлитровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Малов отмечает, что эти модели в целом надежны, но часто сталкиваются с проблемами стартер-генератора. В остальном автомобили уверенно преодолевают 200 тысяч км. Q7 пятилетней давности стоит от 4,1 млн рублей, Q8 - от 5,5 млн рублей.

Замыкают пятерку китайские Tank 500 и Tank 700. Эти внедорожники быстро набрали популярность благодаря выносливости и способности «прощать» ошибки эксплуатации. Многие рассматривают их как альтернативу классическим моделям вроде Toyota Land Cruiser. Tank 500 на российском рынке появился в 2023 году и стоит от 3,6 млн рублей, а Tank 700 - с 2024 года, его цена начинается от 7,35 млн рублей.

Интересно, что в других рейтингах, составленных зарубежными экспертами и ассоциациями техосмотра, среди самых «живучих» автомобилей до пяти лет оказались Hyundai i10, Kia Ceed, Kia EV3, Opel Grandland и Lexus RX. Однако российский рынок диктует свои условия, и предпочтения смещаются в сторону моделей, которые лучше справляются с нашими дорогами и климатом.

Стоит отметить, что выбор надежного кроссовера с пробегом - задача не из легких. Важно учитывать не только репутацию бренда, но и особенности эксплуатации в России, стоимость обслуживания и доступность запчастей. Как показывает практика, даже среди популярных моделей встречаются неожиданные нюансы, которые могут повлиять на итоговые расходы. Например, в недавнем обзоре мы уже разбирали, какие японские автомобили с правым рулем можно купить дешевле новой Lada Granta, и почему многие выбирают именно их - подробнее об этом можно узнать в материале о доступных японских авто на российском рынке.

В целом, рейтинг Малова подтверждает: на вторичном рынке есть кроссоверы, которые способны служить долго и не требуют крупных вложений, если соблюдать простые правила эксплуатации и вовремя проводить обслуживание. Для тех, кто ищет надежный автомобиль на долгие годы, этот список может стать отличной отправной точкой.