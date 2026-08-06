До 15 лет без капремонта: эксперты назвали 5 кроссоверов с самой низкой стоимостью владения

6 августа 2026, 15:39
Пять кроссоверов и внедорожников, которые выдерживают 15 лет эксплуатации
Пять кроссоверов и внедорожников, которые выдерживают 15 лет эксплуатации
В условиях перемен на рынке и роста цен на обслуживание, все больше водителей ищут кроссоверы и внедорожники, которые способны служить дольше 15 лет без крупных вложений. Эксперты выделили модели, сочетающие надежность, экономичность и минимальные затраты на ремонт.
В последние годы российские автомобилисты всё чаще отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам, которые способны выдерживать суровые условия эксплуатации и не требуют серьёзных вложений в обслуживание. На фоне глобальных экономических изменений и роста цен на услуги, вопрос надёжности автомобиля становится ключевым при покупке.
Эксперты составили рейтинг моделей, которые сохраняют высокую надёжность даже спустя 15 лет активного использования. В этот список вошли как массовые, так и премиальные автомобили, отличающиеся умеренными расходами на обслуживание при условии регулярного ТО.
Среди лидеров рейтинга — Honda CR‑V, Toyota RAV4 Hybrid, Honda Pilot и Lexus GX 550.
Honda CR‑V уже давно считается одним из самых востребованных семейных кроссоверов благодаря удачному сочетанию практичности, экономичности и минимальных затрат на ремонт. Гибридная версия позволяет дополнительно сэкономить на топливе, а редкие визиты в сервис делают эту модель особенно привлекательной для тех, кто не хочет переплачивать за обслуживание.
Toyota RAV4 Hybrid также входит в число фаворитов среди долгоживущих кроссоверов. Эта модель славится не только надёжностью, но и эффективной антикоррозийной защитой кузова. По мнению специалистов, частота обращений в сервис по RAV4 Hybrid остаётся ниже 10%, что подтверждается ежегодными рейтингами надёжности.
Для тех, кому важен просторный салон и трёхрядная компоновка сидений, эксперты рекомендуют Honda Pilot. Этот кроссовер сочетает высокий уровень безопасности с проверенной временем надёжностью. Особое внимание привлекает двигатель V6, который выдерживает большие пробеги без серьёзных проблем и считается одним из самых удачных моторов в линейке Honda.
В премиальном сегменте выделяется Lexus GX 550 — единственный рамный внедорожник в рейтинге. Он объединяет комфорт, высокое качество сборки и отличные внедорожные возможности. Средние расходы на обслуживание Lexus GX 550 за пять лет составляют около 220 000 рублей, что для полноразмерного премиального внедорожника считается очень низким показателем. Кроме того, Consumer Reports поставил Lexus на второе место среди самых надёжных брендов 2025 года.
Для российского рынка эти модели особенно актуальны. Сложные погодные условия и не всегда развитая сервисная инфраструктура делают надёжность и умеренную стоимость владения определяющими факторами при выборе автомобиля. В последние годы стоимость технического обслуживания и возможность длительной эксплуатации без крупных вложений приобретают всё большее значение на фоне экономических изменений.
Кроссоверы и внедорожники из этого рейтинга показывают стабильные результаты по надёжности и остаются востребованными среди разных групп потребителей, которые рассчитывают на долгосрочное использование автомобиля. Важно помнить, что регулярное ТО и своевременная замена расходных материалов сохраняют ресурс машины и позволяют избежать крупных затрат в будущем.
В этом случае полезно обратить внимание на советы по уходу за двигателем, которые уже рассматривались в профильных материалах о ресурсах и слабых местах двигателей Haval .
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