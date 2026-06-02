Топ-5 лучших авто: Кроссоверы-легенды своего времени, которые подойдут для города и бездорожья

2 июня 2026, 20:27
Пять кроссоверов, которые изменили рынок: надежность, спрос и реальные минусы
Пять кроссоверов, которые изменили рынок: надежность, спрос и реальные минусы
Кроссоверы давно стали символом универсальности и надежности на российских дорогах. В этом рейтинге - пять моделей, которые заслужили статус легенд благодаря сочетанию практичности, спроса и реальных эксплуатационных особенностей.
Кроссоверы уже более двух десятилетий удерживают лидерство среди наиболее востребованных автомобилей в России. Их универсальность, способность справляться с городскими пробками и легким бездорожьем сделали этот класс машин выбором миллионов. Но не все кроссоверы одинаково хороши: одни модели стали настоящими легендами, другие — быстро ушли с рынка. В этом материале — пять кроссоверов, которые доказали свою надежность и востребованность, но со своими недостатками.
На пятой позиции – Mitsubishi ASX (2010–2013 гг.). Этот японский кроссовер известен прочной подвеской, рассчитанной на непростые российские дороги. Варианты трансмиссии — механика или вариатор, двигатели 1,6 и 2,0 литра обеспечивают мощность от 117 до 150 л.с. Среди плюсов — экономичность, простота обслуживания и высокий спрос на вторичном рынке. Однако жесткая подвеска, слабый вариатор и посредственная шумоизоляция могут стать неприятным сюрпризом для владельца. К тому же серьезное бездорожье — не его стихия.
Четвертое место занимает Renault Duster (2010–2015). Французский кроссовер быстро стал хитом продаж благодаря доступной цене и простоте обслуживания. Его двигатель хорошо переносит российские морозы, а подвеска уверенно справляется с неровностями. Дастер часто выбирают как семейный автомобиль, но слабая шумоизоляция, проблемы с лакокрасочным покрытием и некачественная сборка — минусы, о которых стоит знать.
Третья строчка — Toyota RAV4 (2010–2016 гг.). С момента дебюта в 1994 году этот кроссовер прошел через множество обновлений и стал эталоном надежности. Базовый 2-литровый мотор на 150 л.с. и расширенная линейка трансмиссий обеспечивают стабильную работу. Владельцы отмечают отличные внедорожные качества и ликвидность на вторичном рынке. Но высокая цена, жесткая подвеска, скромная динамика и неидеальная шумоизоляция — те тонкости, которые стоит учитывать.
Второе место – Volvo XC60 (2008–2013 гг.). Этот шведский кроссовер ценят за дизайн, качественную отделку и высокий уровень комфорта. Модель хорошо адаптирована к зиме: мощный двигатель и вместительный багажник делают XC60 отличным выбором для дальних поездок. Среди минусов – дорогие оригинальные запчасти и сложность с компьютерной диагностикой, что может увеличить стоимость обслуживания.
Лидирует в рейтинге Honda CR-V (2006–2009), особенно популярной третьего поколения (RE, 2007–2012). Компактные размеры сочетаются с просторным салоном и достойной динамикой, особенно с 2,4-литровым мотором. Крепкая подвеска, высокая антикоррозийная стойкость и легкая управляемость — сильные стороны модели. Однако шумоизоляция оставляет желать лучшего, лакокрасочное покрытие требует внимания.
Судя по статистике, кроссоверы продолжают удерживать высокие позиции в рейтингах продаж, несмотря на рост цен и конкуренцию со стороны новых брендов. Для российского рынка особенно важны такие параметры, как надежность подвески, простота ремонта и стойкость к коррозии. Большинство представленных моделей успешно справляются с повседневными задачами, что обеспечивает их стабильный спрос. При выборе кроссовера стоит учитывать не только цену и внешний вид, но и реальные эксплуатационные особенности, которые могут повлиять на комфорт и расходы владельца.
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