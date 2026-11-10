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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

10 ноября 2026, 23:46

Пять кроссоверов, которые могут разочаровать на вторичном рынке

Пять кроссоверов, которые могут разочаровать на вторичном рынке

Неожиданные проблемы: какие популярные кроссоверы требуют особого внимания

Пять кроссоверов, которые могут разочаровать на вторичном рынке

Эксперты раскрыли слабые стороны известных моделей. Даже проверенные бренды не всегда надежны. Перед покупкой стоит узнать о возможных рисках. Подробности - в нашем материале.

Эксперты раскрыли слабые стороны известных моделей. Даже проверенные бренды не всегда надежны. Перед покупкой стоит узнать о возможных рисках. Подробности - в нашем материале.

Покупка подержанного кроссовера часто становится испытанием для будущего владельца. За привлекательным внешним видом могут скрываться серьезные технические недостатки, которые не всегда заметны на первый взгляд. Cпециалисты страховых компаний изучили обращения автовладельцев и составили список моделей, которые чаще других доставляют хлопоты своим хозяевам.

Открывает рейтинг Audi Q7 второго поколения. Особенно часто проблемы встречаются у машин первых лет выпуска. Владельцы сталкиваются с непредсказуемой работой электроники: ошибки появляются внезапно, а сложная система требует вмешательства профессионалов. Мультимедийный комплекс иногда ведет себя нестабильно, а ремонт подобных узлов обходится недешево. Кроме того, двигатель требует регулярного и качественного обслуживания - малейшая ошибка может привести к дорогостоящему ремонту.

На четвертой позиции Mazda CX-60. Несмотря на широкий набор функций, эта модель оказалась не слишком приспособленной к российским условиям. Жалобы поступают на подвеску и рулевое управление, а также на топливную систему и автоматическую коробку передач. Особое внимание стоит уделить гибридным версиям: сочетание электромотора и ДВС требует идеальной настройки, которой иногда не хватает. В результате владельцы вынуждены чаще обращаться в сервис.

Третье место занимает Kia Sportage четвертого поколения. Основные нарекания связаны с дизельными моторами, которые ломаются заметно чаще бензиновых. Кроме того, отмечаются проблемы с тормозной системой и электрикой. Экономия на материалах проводки приводит к высыханию изоляции и окислению контактов, что вызывает ложные сигналы на приборной панели. При покупке подержанного экземпляра важно тщательно проверить состояние всех систем, особенно если речь идет о дизельной версии.

Второе место досталось Volkswagen Tiguan нового поколения. В этой модели часто возникают сбои в работе программного обеспечения: мультимедийная система и цифровая приборная панель могут зависать, что негативно сказывается на комфорте. Также встречаются жалобы на тормоза, что особенно опасно в городском потоке. Погоня за цифровыми технологиями привела к снижению общей надежности, и теперь владельцам приходится следить не только за техническим состоянием, но и за актуальностью прошивки.

Лидером антирейтинга стал Nissan Juke второго поколения. Эта модель отличается повышенной чувствительностью к качеству дорог и требует аккуратного обращения. Проблемы возникают с мотором, трансмиссией и рулевым управлением. Малолитражные турбированные двигатели и облегченные коробки передач имеют ограниченный ресурс, а конструкция автомобиля не рассчитана на серьезные нагрузки. Даже незначительные отклонения от идеальных условий эксплуатации могут привести к быстрому износу узлов.

Эксперты отмечают, что современные кроссоверы становятся все более сложными. Производители стремятся снизить вес и расход топлива, внедряя новые технологии и облегченные материалы. В результате автомобили становятся уязвимее, а стоимость обслуживания растет. Перед покупкой подержанного кроссовера из этого списка рекомендуется провести тщательную диагностику и быть готовым к возможным дополнительным расходам.

Таким образом, даже известные бренды не всегда гарантируют беззаботную эксплуатацию. Внимательное отношение к выбору и регулярное обслуживание помогут избежать неприятных сюрпризов и продлить срок службы автомобиля.

Упомянутые модели: Audi Q7 (от 6 040 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р), Nissan Juke (от 1 220 000 Р), KIA Sportage (от 1 434 900 Р), Mazda CX-60
Упомянутые марки: Audi, Volkswagen, Nissan, KIA, Mazda
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